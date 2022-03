La Mini de cinquième génération en phase de tests de comportement dynamique

Lapoursuit son développement sur la glace et la neige, dans le froid glacial du cercle polaire.La cinquième génération de modèles Mini sera inaugurée avec la Mini 3 portes.Elle est actuellement en tests de comportement dynamique dans les conditions extrêmes qu'offre la Laponie.La nouvelle Mini 3 portes estLa Mini 3 portes réalise actuellement desau centre d' essais hivernaux BMW à Arjeplog en Suède.La nouvelle mouture entièrement électrique de Mini clôt un chapitre important de son processus de développement avec ces essais hivernaux.Le groupe motopropulseur, la batterie haute tension, les composants électroniques et les technologies de charge testés sur les prototypes démontrent déjà leur degré de performance à des températures extrêmes négatives.Les routes enneigées et les lacs gelés spécialement aménagés servent de pistes d'essai sur lesquelles le comportement de la transmission, de la direction et du châssis peuvent être évalués, affinés et harmonisés entre eux.La Mini 3 portes de cinquième génération a été développée dès le départ pour être purement électrique afin de procurer desavec une empreinte environnementale minimale.À chaque tour de piste, sur la neige et la glace, les ingénieurs d' essai Mini peuvent régler avec précision le déploiement spontané de la puissance du moteur électrique. De la même manière, ils peuvent ajuster en temps réel les systèmes de transmission, le comportement dans les virages, la sensibilité de la suspension et de l'amortissement ainsi que le comportement de la direction et du système de freinage. Le développement simultané de tous ces éléments permet d'assurer une cohérence globale des caractéristiques de conduite de la Mini électrique et du « go-kart feeling ».