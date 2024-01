Le Porsche Macan électrique soumis à un programme d'essais intensifs

Dix années après son lancement, leest à l'aube d'unePorsche soumet lesdu Macan électrique à unLes ingénieurs de Porsche n'ont pas ménagé leurs efforts dans le développement de ce nouveau SUV électrique.construit sur la base de la, baptisée Premium Platform Electric (PPE), le SUV Macan est issu d'un développement entièrement nouveau.Le protocole d'essais visant à assurer la parfaite coordination de tous les composants et systèmes du véhicule électrique estPorsche accorde une grande importance auxavec des prototypes camouflés.Parallèlement, leset ensont de plus en plus précises et jouent un rôle de plus en plus important dans le développement de la voiture . C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de permettre à une Porsche de gagner en efficience.« Lorsque nous développons un nouveau modèle, la dynamique de conduite et la précision sont au cœur de toutes nos attentions. C'est le propre de Porsche, et c'est dans l'ADN de la marque. Mais l'efficience et le design figurent également parmi les priorités absolues », explique Jörg Kerner, responsable de la gamme Macan. L'un des défis pour développer le nouveau modèle consistait à conserver l'identité du modèle Macan tout en répondant à des critères stricts en matière d'aérodynamique pour assurer une efficience optimale et une autonomie accrue. Il importait de maintenir une coopération étroite entre les équipes impliquées dans le développement du modèle, notamment entre les équipes du département Design et les aérodynamiciens chargés de procéder aux essais au sein de la soufflerie de Porsche. « Faire converger les spécifications données par les ingénieurs en aérodynamique et les principes de conception des équipes de designers constituait un défi de taille », déclare Peter Varga, directeur Design extérieur au département Style Porsche. « Nous travaillons ensemble sur chaque millimètre pour atteindre le parfait équilibre entre esthétique et fonctionnalité. »Porsche a réussi à combiner l'ADN de la marque de Stuttgarten matière de design à une aérodynamique optimisée pour l'autonomie, comme en attestent les lignes sportives du Macan, mais aussi les composants du système d'aérodynamique active de Porsche (PAA) et d'autres mesures d'optimisation ciblées.« Les éléments aérodynamiques actifs contribuent de manière significative à l'autonomie électrique », explique Thomas Wiegand, directeur de l'aérodynamique et de l'aéroacoustique. « Nous avons doté la voiture d'un aileron arrière à déploiement automatique et de volets de refroidissement actifs sur les entrées d'air avant. »Lecomporte également des éléments variables. Le plancher du véhicule est plat et entièrement caréné, même au niveau du train arrière.Les éléments de carénage du plancher sont conçus pour assurer une faible résistance à l'air, notamment lorsque les suspensions sont en détente. Cette mesure est complétée par le recours à des jantes profilées, non ajourées, et aux profils des pneus à l'aérodynamique optimisée. Lors d'un trajet normal sur une route de campagne, le Macan adopte automatiquement son profil aérodynamique idéal. L'aileron arrière se met en position éco, les volets d'air se ferment et le châssis s'abaisse. Dans cette configuration, Thomas Wiegand et son équipe ont mesuré un coefficient de traînée de(contre 0,35 sur le Macan de première génération), ce qui a un impact majeur sur son efficience.L'autonomie selon la norme WLTPpour toutes les variantes du modèle Porsche.Les moteurs électriques du Macan de deuxième génération sont alimentés par une batterie lithium-ion logée sous le plancher, d'une(95 kWh de capacité exploitable maximum).L'de la plateforme PPE du Macan électrique permet une recharge rapide performante.« Il existe différentes normes de recharge sur nos principaux marchés. L'un des principaux objectifs des essais a donc été de vérifier les conditions d'utilisation sur le terrain avec nos prototypes et d'adapter la technologie en conséquence, le cas échéant. La recharge doit parfaitement fonctionner, partout et à tout moment », déclare Jörg Kerner, responsable de la gamme.La capacité de recharge en courant continu du Macan sur des bornes de 800 V peut atteindre 270 kW.Le niveau de charge peut être porté de 10 à 80 % en moins de 22 minutes. Sur les bornes de recharge à 400 V, un commutateur haute tension (contacteur) dans la batterie répartit la recharge en divisant la batterie de 800 V en deux batteries, chacune avec une tension nominale de 400 V. Ce procédé assure une recharge parallèle efficace des deux batteries, sans booster haute tension supplémentaire, jusqu'à 150 kW.La recharge en courant alternatif est possible jusqu'à 11 kW.Pour le développement du Macan électrique, Porsche a mis l'accent sur laet la maniabilité.Ces caractéristiques louées sur les voitures thermiques de la marque Porsche font l'objet d'une attention particulière lors des essais.Au cours des différentes phases d'essais, l'objectif est de coordonner les systèmes développés et d'assurer la fiabilité de fonctionnement des composants en interaction.Lors des essais d'endurance, la vie de la voiture est simulée dans des conditions d'utilisation difficiles en poussant la voiture dans ses limites absolues.À ce jour, les prototypes camouflés du Macan électrique ont parcouru plus de 3,5 millions de kilomètres sur des pistes d'essai et sur la voie publique.Les prototypes sont utilisés dans le monde entier pour tester l'interaction de tous les composants actifs de la conduite dans des conditions climatiques et situations extrêmes.« Nous couvrons toutes les plages de température. De moins 30 °C en Scandinavie à plus 50 °C, notamment dans la vallée de la Mort en Californie », poursuit Jörg Kerner. « Bien entendu, un SUV doit également fonctionner de manière optimale sur toutes les surfaces. C'est pourquoi nous effectuons des essais non seulement sur route, mais aussi en tout-terrain, sur le gravier, la neige et la glace. »La transmission intégrale, favorisant les roues arrière du Macan électrique, offre une conduite souveraine sur tous les terrains.Porsche utilise exclusivement la dernière génération de moteurs synchrones à aimant permanent (PSM) sur les trains avant et arrière. Ils fournissent une puissance en mode overboost de plus de 450 kW, offrent un rendement élevé et permettent une reproductibilité optimale de la puissance délivrée.Le système de régulation électronique Porsche Traction Management gère pratiquement en temps réel la répartition du couple de plus de 1 000 Nm, sur le fleuron de la gamme Macan, avec la fonction Launch Control. Pour offrir le large éventail entre performances et confort qui fait la réputation du Macan, les ingénieurs Porsche ont mis en œuvre le système de gestion active de la suspension, Porsche Active Suspension Management, avec amortissement à deux valves, la suspension pneumatique, le différentiel arrière à glissement limité et des roues arrière directrices (angle d'orientation des roues pouvant atteindre 5 °).