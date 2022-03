Alpine A4810 Project by IED : un concept-car de supercar deux places à hydrogène

Les étudiants de l'Istituto Europeo di Design (IED) ont réalisé le(« A4810 Project by IED ») en collaboration avec Alpine.Le résultat de cette collaboration entre l'école de design italienne et Alpine est uneCe projet de supercar deux places à hydrogène offre unLa vision de la voiture de sport A4810, utilisant l'hydrogène comme technologie de propulsion, est basé sur un cahier des charges fourni par l'équipe de conception Alpine.La supercar adopte la technologie de la prochaine génération tout en restant fidèle à la personnalité de la marque sportive française fondée en 1955.La « super berlinette » pour l'année 2035 a été pensée pour la performance sportive et environnementale.« 4810 » est l'altitude, en mètres, du Mont Blanc.L'A4810 (longueur 5 091 mm - largeur 2 010 mm - hauteur 1 055 mm – empattement 2 717 mm) est unequi associe, la forme d'une berlinette et un groupe motopropulseur à hydrogène. Le moteur et les réservoirs de carburant sont conçus comme pour ceux d'une hypercar.Les caractéristiques aérodynamiques de l'Alpine A4810 sont inspirées de l'univers de la Formule 1.L'intention du projet était d'amener la marque Alpine à l'extrême de la catégorie des voitures de sport.L'A4810 Project by IED a été conçu par des étudiants du Masters in Transportation Design de l'IED Turin, promotion 2020-2021 : Nicolas Alemany Rengifo (Espagne), Carlos Rodrigo Avila Vilchis (Mexique), Michele Balletti (Italie), Abhijeet Mahesh Birmole (Inde), Goh Chyan Si (Mali), José Gaspar De Jesus (USA), Amit Ramesh Dhuri (Inde), Virginia Droghei (Italie), Apoorv Garg (Inde), Govardhan Godavarthi Gauranga (Inde), Daury David Gomez Silvestre (République dominicaine), Jaya Sankar Anand Sarma Govindavajjula (Inde), Nihar Bharatkumar Khimasiya (Inde), Sanjay Kumar Kondi (Inde), Marco Martino (Italie), Stefano Pellino (Italie), Alessandro Pierangelini (Italie), Valentino Arjun Rajan (Texas), Janak Sushil Rathod (Inde), Mayank Shakya (Inde), Sanket Sanjay Shirsikar (Inde), Rohitshukla (Inde), Kushan Jyoti Singha (Inde), Shailesh Srivastava (Inde), Xiaobing Wang (Chine), Yunshi Yang (Chine), Wei-Che Yen (Taïwan), Faruk Yilmaz (Turquie).Le Masters in Transportation Design de l'IED Turin est coordonné par Michele Albera.Le Projet de thèse a été coordonné par Masato Inoue, Conseiller thèses, et Michele Albera.L'A4810 Project by IED a été créé par Freeland.Car, FDC, Raitec