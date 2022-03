Le SUV Coupé électrique U6 Aiways soumis à une dernière batterie de tests d'ingénierie

Learrive au terme deCette batterie de tests d'ingénierie a permis d'examiner les performances du SUV Coupé électrique sous un, notamment sa consommation d'énergie, la direction, le freinage, les suspensions et les systèmes électriques.Le SUV Coupé électrique a été soumis à une course d'endurance de 15 000 kilomètresLes essais ont eu lieu à Heihe dans le nord-est du Heilongjiang, une province chinoise dont les routes difficiles et le climat hivernal extrême ont été jugés particulièrement appropriés pour des essais hivernaux.Situé près des contreforts du Petit Khingan, cet emplacement a permis aux ingénieurs d'Aiways de tester le SUV Coupé électrique U6 sur des routes de montagne sinueuses, des lignes droites rapides et des parcours urbains pour reproduire des expériences de conduite réelles particulièrement intenses.Les essais hivernaux du SUV Coupé électrique U6 d'Aiways se concentrent sur trois des domaines les plus importants pour le client : l'usage, la fiabilité et la qualité .Dans le froid, la fiabilité est un facteur crucial pour les performances des véhicules électriques Lors de essais hivernaux, les ingénieurs ont laissé le SUV Coupé électrique Aiways U6 dans un froid extrême pendant des périodes prolongées afin deLe véhicule est doté d'un BMS (Battery Management System) avec contrôle thermique qui assure des performances de batterie optimales dans des conditions hivernales aussi difficiles. Le système récupérant la chaleur résiduelle du moteur électrique pour réchauffer l'habitacle, il réduit l'utilisation de la batterie et préserve l'autonomie du SUV électrique tout en assurant le confort de l'utilisateur.La batterie n'est pas le seul élément que le froid extrême met à rude épreuve, et les ingénieurs d'Aiways ont accordé une attention particulière à la résistance des circuits électriques, des systèmes de chauffage et de climatisation, des finitions de la peinture et des joints des fenêtres pendant les essais.Le SUV Coupé électrique Aiways U6 a réussi tous les tests de fiabilité.La présence de glace et de neige a amené les ingénieurs à se concentrer sur les systèmes de sécurité du véhicule.Le programme de stabilité électronique (ESP) du modèle a été testé et affiné sur diverses surfaces à faible adhérence lors de phases d'accélération, de décélération et de virage.La maniabilité a été évaluée dans le cadre d'une analyse comparative de cinq pneus d'hiver courants pour améliorer les performances du SUV dans des conditions réelles.L'étalonnage de l'ESP fera partie de la prochaine phase de développement du SUV Coupé Aiways U6, de même que les réglages du système de freinage ABS et du système de contrôle de la traction (TCS).Le SUV Coupé Aiways U6 sera commercialisé au troisième trimestre 2022.