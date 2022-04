Le Mercedes-Benz GLC en test dans des conditions climatiques extrêmes

Alors que les températures sont printanières, lede nouvelle génération doitLe site d'Arjeplog, en Suède, avec ses routes enneigées et verglacées, ses vents violents et ses températures allant, est l'endroit idéal pour un test hivernal.Mercedes-Benz vérifie les effets du froid extrême sur la tenue de route, l'ergonomie, la gestion thermique et le confort intérieur du GLC.Ces tests hivernaux doivent garantir les résultats du "travail de développement numérique" dans les situations de conduite réelle.Les essais hivernaux sont une composante importante de la qualité du processus de développement d'un véhicule chez Mercedes-Benz.Un centre d'essai spécialement aménagé pour les tests hivernaux en Laponie, dans le nord de la Suède, offre de vastes possibilités de tests des groupes motopropulseurs et des systèmes de contrôle. On y trouve des montées avec des pentes allant jusqu'à 20 %, des pistes d'essai avec différents coefficients de friction, un parcours de maniabilité et des patins sur de la glace presque pure.Les technologies utilisées dans le Mercedes GLC, en particulier le Driving Package optionnel avec suspension pneumatique/amortissement réglable et direction de l'essieu arrière, ainsi que le réglage optimisé des systèmes de commande, combinent une traction et une sécurité de conduite élevées avec les caractéristiques de confort propres à Mercedes.Le GLC fait preuve de performances élevées de chauffage et de confort thermique.Lors des tests finaux, les derniers détails sont analysés par les ingénieurs Mercedes sur place, en étroite coordination avec les départements de développement concernés.Si le Mercedes GLC passe tout les tests hivernaux avec succès, le début des essais de production est confirmé.Dans le même temps,lors d'un programme d'essais d'endurance planifié en détail.Dans un processus de développement / validation parallèle, les voitures produites localement en Chine sont testées afin qu'elles atteignent la norme de qualité exigée Mercedes-Benz.Les résultats des tests hivernaux montrent que la nouvelle génération du GLC est capable de défier la glace et la neige ainsi que le froid extrême.