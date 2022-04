La Rimac Nevera achève ses tests hivernaux intensifs près du cercle polaire arctique

Latermineau Pirelli's Sottozero Center près du cercle polaire arctique en Suède.Avec des températures diurnes inhabituellement chaudes, les ingénieurs de Rimac ont passé le temps à tester la nuit lorsque les températures étaient les plus basses, à peaufiner les réglages des systèmes comme l'ABS, l'ESP et le vecteur de couple avant la production des premières voitures de série.Ayant déjà subi des années de simulation et de tests, la Rimac Nevera tout électrique dea déjà passé les tests d'homologation aux États-Unis et dans l'Union Européenne.Les livraisons de la la Rimac Nevera devraient débuter dans les prochains moisPour s'assurer que chaque système de contrôle fonctionne parfaitement dans toutes les conditions, les ingénieurs de Rimac se sont rendus en Suède pour valider les résultats qu'ils avaient précédemment obtenus sur route et dans des chambres climatiques.Conçue, motorisée et fabriquée par Rimac Automobili, la Nevera électrique embarque uneLa Nevera électrique délivreetLa supercar électrique de Rimac atteint uneet de 0 à 161 km / h (100 mph) de 4,3 secondes. C'est la voiture de série la plus rapide au monde à l'accélération.La Nevera est limitée à seulement 150 unités.Miroslav Zrnčević, pilote de test et de développement en chef de Bugatti Rimac, a déclaré : "Tester sur une surface à faible adhérence comme celle-ci nous permet de faire des observations cohérentes et précises sur la façon dont nos systèmes fonctionnent à basse température. Les choses se passent beaucoup plus lentement qu'elles ne le feraient sur asphalte, et nous avons de belles pistes de maniement régulières et lisses, nous savons donc que les données que nous obtenons ne sont pas affectées par les imperfections de surface ou les variations de température. Après ces deux semaines de tests, nous sommes heureux de voir exactement les résultats que nous voulions obtenir . "Mate Rimac, PDG du groupe Rimac, a déclaré : "Pour nous, ce processus de test par temps froid a été l' occasion de mettre le dernier 0,1 % de polissage sur le Nevera, en s'assurant qu'il est parfait dès que nos propriétaires commencent à les recevoir dans quelques mois. Même après deux semaines passées à des températures d'environ moins 15 °C (5 °F) et un régime de test assez exigeant, notre prototype de validation a fonctionné à 100 %. Nous savons donc que tous nos systèmes de base peuvent fonctionner de manière fiable même dans des conditions extrêmes. ""Ce que nous voulions également développer, c'était une voiture qui pourrait être conduite et appréciée de la même manière par quelqu'un qui n'est pas le pilote le plus expérimenté jusqu'à un pilote chevronné. Trouver cet équilibre entre la création d'une conduite gratifiante, mais sûre, dans une 1 914 ch voiture avec quatre moteurs électriques indépendants tout en construisant un châssis qui offre un réglage délicat sur le bord a été notre objectif dès le premier jour, et alors que nos dernières étapes de test touchent à leur fin, je peux dire avec confiance que c'est exactement ce que nous avons réalisé avec Nevera."