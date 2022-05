Le SAV BMW iX1 électrique achève ses tests dynamiques hivernaux

Attendue à l'automne 2022,achève sa phase de tests dynamiques hivernaux en Laponie.Les tests deont lieu à Arjeplog dans le nord de la Suède.La prochaine génération de la BMW X1 reçoit desLes tests de résistance et d'enduranceont soumis les moteurs électriques, la transmission, la batterie haute tension, les composants électroniques et les technologies de charge de la iX1 à des sollicitations extrêmes.La technologie BMW eDrive de cinquième génération utiliseet revendique une gestion optimisée de la chaleur permettant des temps de recharge plus courts et une plus grande autonomie, même sous des températures extrêmes.Les données provisoires font état d'une consommation électrique deet d'uneLa iX1 embarque(un sur l'essieu avant, l'autre sur l'essieu arrière) dont la puissance est modulée avec précision pourLa technologie BMWLes routes enneigées et les lacs gelés à Arjeplog permettent aux ingénieurs BMW deLes surfaces gelées contribuent à optimiser la synergie entre le groupe motopropulseur et le châssis dans des conditions routières qui peuvent être répétées.La BMW iX1 sera le troisième SAV (Sports Activity Vehicle) électrique BMW après les BMW ix3 et BMW iX.La version électrique iX1 sera produite sur la même chaine de fabrication que les motorisations thermiques et hybrides rechargeables.