Prototype Namx HUV: un SUV à hydrogène alimenté pour partie par des capsules amovibles

Namx et Pininfarina dévoilent le HUV,qui rend possible la mobilité zéro carbone au moyen de l'hydrogène vert (très peu développé à ce jour).Dessiné en collaboration avec Pininfarina, le HUV est unLerevendique une. Le HUV est une voiture de "nouvelle génération": une« musclés », de graphiques agressifs et d'une touche « rétro » autour des phares.Entièrement développé́ à l'aide de la réalité́ virtuelle, le HUV est le premier prototype physique de l'histoire de Pininfarina entièrement conçu numériquement.Le Namx HUV estLorsque l'on regarde la HUV de côté, on remarque lade la voiture.Le HUV présente un avant volontaire, unqui culmine dans un volume arrière musclé.Sur le côté, deux lignes entrecroisées créent un "X".Des ailes partent de l'extrémité du "X" et se déploient à l'autre extrémité du véhicule.Le "X" se retrouve également sur la calandre de la voiture, assurant par la même occasion le refroidissement des piles à combustible.Les phares sont imposants et allongés.LeL'usage de capsules comme réservoirs secondaires d' hydrogène constitue une innovation de rupture qui ouvre la voie au déploiement à grande échelle de l'hydrogène pour les véhicules particuliers(inexistant à ce jour).Le projet a commencé par la conception des réservoirs d'hydrogène amovibles et la recherche de la meilleure manière de les intégrer au véhicule, d'un point de vue fonctionnel et ergonomique.Le HUV devrait être commercialisé dans deux versions différentes : une version d'entrée de gamme à propulsion d'une puissance depour une vitesse de pointe de 200 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 6,5 secondes et une version GTH à quatre roues motrices d'une puissance depour une pointe de vitesse à 250 km/h et une accélération de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes.Ladu HUV est programmée à partir deavec une fourchette de prix comprise entre 65 000 et 95 000 euros en fonction des options retenues.Le HUV de Namx sera présenté au grand public à Paris, à l'automne 2022, lors du Salon de l'Automobile