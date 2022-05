La BMW XM en phase d'essais dynamiques

Le premier modèle électrifié de BMW M achève sa dernière étape de développement

Le premier modèle électrifié deachève la phase finale de son processus de développement.Ses lignes restent cachées sous un épais camouflage, mais ses formes athlétiques sont perceptibles.Quelques mois après la présentation de la BMW Concept XM, les prototypes du modèle de série démontrent le niveau de performance du groupe motopropulseur et des suspensions dans le cadre d'un programme d' essais intensif.La BMW XM embarque unpour une puissance combinée de 650 ch (480kW). Le couple combiné est deLa puissance est transmise immédiatement aux roues grâce à unLa combinaison du groupe motopropulseur hybride M et des suspensions M spécifiques ouvre la voie à une expérience de conduite unique.Pour les essais routiers, les ingénieurs de développement et d' essai BMW ont établi un plan de route exigeant et varié.Lapeut être testée et optimisée dans diverses conditions : des vitesses raisonnables sur autoroute aux routes de campagne sinueuses, en passant par le trafic urbain. Les paysages montagneux escarpés et les lacets étroits offrent le terrain idéal pour démontrer le potentiel de dynamisme de conduite du système M xDrive, y compris le blocage de différentiel à commande électronique dans la transmission de l'essieu arrière.Laassure une accélération spectaculaire en mode électrique.La BMW XM bénéficie d'une(50:50).La BMW XM est équipée de série d'uneo. Celle-ci comprend deset desainsi qu'un système électromécanique de stabilisation du roulis à technologie 48 volts.Avec la fonction supplémentaire Active Roll Comfort, les suspensionsetdu côté qui subit les irrégularités de la route.Lafait partie de la dotation du modèle M. Celle-ci favorisant l'agilité et la précision dans les virages ainsi que la stabilité lors des changements de voie.L'alliance du système de freinage M, ainsi que les jantes M en alliage léger, jusqu'à 23 pouces en option, offre à la BMW XM une précision redoutable même lorsqu'elle est poussée dans ses derniers retranchements.Un équilibre subtil entre les performances et le confort de conduite a pu être trouvé dans le cadre du programme d'essais intensifs répétés quotidiennement.Les ingénieurs d'essais à bord du modèle de pré-série enregistrent avec précision la façon dont les systèmes de suspension réagissent aux ornières, aux bosses ou aux portions de routes dégradées, ainsi que l' assurance avec laquelle ces suspensions maîtrisent les changements de direction soudains (comme les changements de voie impromptues) ou les longues descentes exigeant une forte décélération. La symbiose du moteur thermique et du moteur électrique a également été perfectionné, de la même manière que l'ont été les suspensions.Avec une autonomie électrique d'environ 80 kilomètres en cycle combiné WLTP, la BMW XM est à l'aise en toutes circonstances, sur des trajets du quotidien comme sur de plus longues distances avec une conduite presque silencieuse et sans émissions locales.La production en série du modèle hautes performances débutera en décembre 2022, à l'usine américaine de BMW à Spartanburg.