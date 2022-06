Le combi électrique Volkswagen ID. Buzz se confronte à des tests extrêmes

Lavient d'achever une série d' essais sur routeen vue de sa production en série.Afin de répondre aux critères de qualité de Volkswagen, le combi électrique a dû se plier à un marathon d'essais exigeants aux quatre coins du monde, dans des conditions extrêmes.Les équipes de développement technique et qualité de Volkswagen ont suivi le combi électrique ID. Buzz dans son parcours du combattant.Les destinations idéales ? Les plus inconfortables. Jusqu'à l'extrême., de la sécheresse désertique à l'humidité tropicale, en passant par tous les degrés de température et d'hygrométrie possibles.Et souvent, sur des chaussées sans revêtement routier.Avant d'être produits en série, le combi électrique Volkswagen ID. Buzz a du faire pleinement ses preuves.Essais ultra-exigeants en climat chaud et froidC'est en Scandinavie que le combi électrique ID. Buzz a montré son potentiel de conduite dynamique sur neige et sur glace.L'essai en climat froid visait essentiellement à contrôler la conception matérielle, les fonctions électriques et électroniques, le réglage du châssis, mais aussi le démarrage, le freinage et la direction dans des conditions de frottement faible, ainsi que la gestion thermique du véhicule dans son ensemble.Parallèlement, les ingénieurs de Volkswagen ont tiré parti de la chaleur de l'été en Italie du Sud.Les tests de performance et les réglages ont été réalisés sur le site d'essai de Nardò.Des tests d'endurance en climat chaud ont également été menés, et la batterie a été soumise à des essais de charge en conditions extrêmes.Un soleil de plomb dessèche le sol. Un combi électrique blanc camouflé se fraye un chemin sur la piste rocailleuse. Régulièrement, de profonds nids-de-poule secouent l'habitacle et ses occupants.Mener un essai extrême, c'est pousser la technologie dans ses retranchements pour tendre vers la perfection.Les conditions sont rudes pour tous les composants. Mais en l'occurrence, l'essai porte surtout sur les pièces en jeu dans la dynamique de conduite de l'ID. Buzz. « Juste avant la mise sur le marché, nous procédons aux derniers essais d'application directement sur les véhicules. Ainsi, ils sont testés une dernière fois en adoptant la perspective du client », explique Stefan Lutz, chef de projet responsable de l'ID. Buzz chez Volkswagen Véhicules Utilitaires.À l'instar des véhicules à moteur thermique, les voitures électriques de Volkswagen sont soumises à un programme d'essais rigoureux.L'aptitude à l'usage au quotidien, sans réserve et dans toutes les conditions climatiques, fait partie des points de contrôle. Par exemple, une chambre froide est utilisée pour déterminer à quelle vitesse le système de chauffage dédié est capable de dégeler les rétroviseurs à partir de l'instant où le véhicule a démarré. Même à des températures négatives extrêmes, le conducteur d'un véhicule a besoin d'une visibilité arrière.« Le Combi s'est toujours démarqué par sa grande fonctionnalité au quotidien », rappelle Stefan Lutz.« C'est la raison pour laquelle nous soumettons l'ID. Buzz à des tests dans toutes les conditions environnementales et météorologiques possibles. Les systèmes d'entraînement doivent fonctionner à la perfection, de même que les fluides, l'ensemble des systèmes et des procédures d'exploitation, et les affichages. Alors seulement, nous sommes certains que le véhicule pourra être utilisé sans problème dans toutes les régions de la planète.»Outre les tests des composants classiques de base, tels que le châssis et le système d'entraînement, des essais fonctionnels et de contrainte ont été menés sur le système de contrôle, avec ses instruments et ses écrans d'affichage.Les systèmes d'assistance et de connectivité étendue doivent également réussir ce rigoureux marathon technique.Au-delà des essais extrêmes sur le terrain, de nombreux aspects ont été testés numériquement.Les experts Volkswagen ont pu étoffer les résultats obtenus grâce à des prototypes informatisés du Volkswagen ID. Buzz.Pour chaque nouveau modèle, la carrosserie, le système d'entraînement, le châssis, les composants électriques et le véhicule dans son ensemble ont été recréés par ordinateur afin de générer une simulation de fonctionnement, individuellement, et globalement. Au total, les prototypes ont parcouru virtuellement plusieurs millions de kilomètres.