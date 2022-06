La réalité virtuelle permet de percevoir un véhicule durant sa conception comme dans la réalité

Le système CAVE permet de concevoir plus facilement, plus rapidement et de manière plus économique des voitures adaptées aux exigences des clients

La conception d'un véhicule a beaucoup évolué ces dernières décennies.Les designers ont remplacé leurs crayons par laet les ingénieursbien avant la naissance des premiers prototypes physiques.Comment ? Grâce au(Cave Automatic Virtual Environment), unqui permet d'évoluer autour et à l'intérieur du véhicule durant sa phase de conception.Au Centre Technique de Titu, dans le sud de la Roumanie, les équipes Dacia ont fait l'expérience de cette immersion totale lors de la conception du Dacia Jogger.Résultat : la modularité intérieure et l'habitabilité du Dacia Jogger ont été optimisées.Direction Titu, où des essayeurs Dacia prennent place à bord virtuellement de modèles qui n'existent pas encore physiquement.La petite ville de Titu est située à 45 minutes de Bucarest. Comptant un peu moins de 10 000 habitants, elle accueille le deuxième plus grand centre d' essais de Renault au monde après le Technocentre de Guyancourt.Technologies dernier cri, réseau de pistes, dizaines de bancs d' essais , des enceintes de torture pour tester la résistance des matériaux et une chambre CAVE, pour Cave Automatic Virtual Environment.C'est là que Ionut, responsable ergonomie produit, plonge dans un univers parallèle pour être au plus près du réel.Ionut, responsable ergonomie produit explique : « Cave est un outil qui permet à l'utilisateur d'avoir une simulation de la réalité. Nous pouvons nous immerger dans le véhicule et juger la perception du conducteur et des passagers en matière de sécurité, d'ergonomie et de confort, puis appliquer des ajustements en temps réel. »La chambre CAVE, c'estL'outil CAVE est utilisé pourGrâce à ses cinq murs sur lesquels sont projetées des vidéos stéréoscopiques, cet espace immersif plonge les ingénieurs Dacia dans une réalité qui change de dimension. Les essayeurs tournent autour du véhicule et montent à bord comme s'il s'agissait d'un modèle physique existant.Le véhicule en phase de conception peut être modifié en quelques clics, après une inspection complète réalisée à l'aide de lunettes 3D et grâce aux interactions multiples entre les essayeurs.Tout est testé avec la précision donnée par les six millions de pixels : l'ergonomie des commandes de la planche de bord, la visibilité dans les différents coins du véhicule, l'accessibilité, le confort et le design.Le système Cave permet de compléter l'utilisation d'autres outils tels que les casques de réalité virtuelle.Grâce à sa résolution équivalente à celle de l'œil humain et à l'interactivité entre les différents utilisateurs, le véhicule en phase de conception est perçu comme dans la réalité.Ionut, responsable ergonomie produit explique : « Ce système de réalité virtuelle permet de valider les caractéristiques d'un véhicule dans une phase très précoce du projet. Grâce à la réduction du nombre de prototypes physiques et à la diminution des modifications tardives, nous économisons plus de 2 millions d'euros par an. »Pour tester la troisième rangée des sièges du break sept places Dacia Jogger, un groupe mixte de treize personnes a été choisi pour faire l'expérience du monde virtuel. Des petits et des grands (mesures anthropométriques analysées !), des femmes et des hommes, des métiers variés… les conditions de sélection sont très précises pour une perception au plus près de la réalité. Le parcours dans le monde virtuel est lui configuré pour tester toutes les sensations : conduite passive (un film défile comme si vous conduisiez mais les pédales ne sont pas actives), validations statiques (visibilité, ergonomie, design), perceptions physiques (confort, sécurité). Les impressions des utilisateurs après l'immersion CAVE ont conduit à la modification de l'architecture du Jogger : la deuxième rangée des sièges a été avancée de 20 mm !Ionut, responsable ergonomie produit explique : « Nous avons optimisé les solutions de modularité intérieure et créé une troisième rangée très confortable pour tous les passagers. Nous avons pu modifier le positionnement des sièges en temps réel sans impacter le planning du projet. »Andras, Expert Leader Renault Group, Simulation Immersive et VR précise : « A l'avenir, plusieurs utilisateurs pourront interagir sur le même véhicule, en mode collaboratif et en simultané. Les différentes technologies mini LED permettront de construire des CAVES dans des simples salles de revue de projet pour valider très rapidement les solutions de conception. »Validations rapides, essais multiples, gains économiques, interactions entre les utilisateurs, les avantages de cet outil pour l'industrie automobile sont nombreux.Le système CAVE permet de concevoir plus facilement, plus rapidement et de manière plus économique des voitures adaptées aux exigences des clients.