Le Mitsubishi ASX de prochaine génération sera un petit SUV du segment B

Lasera unAlors que le modèle actuel était l'un des premiers SUV à intégrer le segment naissant des, la prochaine génération de l' ASX de Mitsubishi sera unLe modèle actuel de l'ASX est devenu l'un des modèles phare de Mitsubishi ces dernières années, avec près de 380 000 unités vendues en Europe depuis 2010 (379 542 unités vendues en Europe entre 2010 et 2021).Le nouvel ASX sera basé sur la plateformede l'L'ASX de nouvelle génération sera le troisième SUV hybride rechargeable de Mitsubishi après l' Outlander PHEV et l'Eclipse Cross PHEV.Dérivé du Renault Captur , il offrira uncomprenant les dernières technologies et une, incluant de l'hybride (HEV) et de l'hybride rechargeable (PHEV).Lesera un bloc essence turbocompressé deassocié à une boîte manuelle à 6 rapports. Le moteur essence 3 cylindres turbocompressé à injection multipoint développe une puissance de 91 ch (valeur indicative soumise à homologation).Un1.3 litre 1,3 l DI-T sera disponible avec des performances supérieures, couplé à une boîte manuelle à 6 rapports ou à une boîte automatique 7 rapports à double embrayage (7DCT). Le moteur essence 4 cylindres turbocompressé à injection directe développe une puissance de 140 ch (158 ch couplé à une boîte 7 rapports à double embrayage 7DCT) (valeurs indicatives soumises à homologation).L'ASX nouvelle génération sera le premier modèle Mitsubishi à être lancé en Europe avec une(HEV). Le 1.6 l hybride (HEV) combine un moteur essence 1.6 litre de 145 ch (valeur indicative soumise à homologation), deux moteurs électriques, une batterie 1,3 kWh et une boîte automatique multimode à crabots.La(PHEV) associe un moteur essence 1.6 litre de 160 ch (valeur indicative soumise à homologation), deux moteurs électriques, une batterie de 10,5 kWh et une boîte automatique multimode à crabots.Le SUV urbain de Mitsubishi sera fabriqué dans l'de Valladolid en Espagne.Le lancement en Europe de l'ASX de Mitsubishi sur le segment B européen des petits SUV est attenduFrank Krol, Président & CEO de Mitsubishi Motors Europe commente : « L'ASX nouvelle génération est un produit hautement compétitif proposant une gamme de motorisations tout aussi compétitives. Les exigences des clients du segment B-SUV européen sont très diverses, il est donc important que notre gamme soit également variée afin d'y répondre pleinement. Le nouvel ASX étant un SUV polyvalent, offrant une gamme de motorisations essence, hybride et hybride rechargeable de pointe, nous sommes convaincus qu'il relèvera parfaitement ce défi. »