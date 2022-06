La citadine Cupra UrbanRebel entend démocratiser la mobilité électrique urbaine

La citadine Cupra UrbanRebel donne une interprétation émotionnelle de la citadine électrique.



Conçue et développée pour un monde électrique, la Cupra UrbanRebel repose sur la plateforme MEB Small du Groupe Volkswagen.



Avec des dimensions de 4 030 mm de long, le véhicule dévoile les proportions de la future citadine électrique sous un apparat de voiture sportive.



Le véhicule à traction électrique Cupra entend proposer des hautes performances.



Grâce au gain de poids tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le moteur de 226 ch (166 kW) permet à la citadine électrique Cupra d'atteindre les 100 km/h en 6,9 secondes.



La batterie haute tension lui confère une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 440 km (en fonction de la version).



Plus respectueux de l'environnement, l'UrbanRebel intègre des polymères recyclés et des matériaux bio-sourcés.



Différentes technologies ont été utilisées avec une fabrication par impression 3D et tricotage 3D, ou encore une conception paramétrique afin d'améliorer les performances et la qualité perçue.



La production de la citadine électrique Cupra UrbanRebel est prévue à Martorell.



La citadine électrique Cupra UrbanRebel sera lancée en 2025.



"Pour Cupra, l'UrbanRebel est plus qu'une simple voiture. C'est le modèle qui va démocratiser la mobilité électrique urbaine. Émotionnelle, amusante à conduire et en même temps accessible. Nous prouvons que les voitures électriques ne doivent pas être ennuyeuses. Ce sera l'entrée de la prochaine génération dans notre gamme. ", a déclaré Wayne Griffiths, PDG de Cupra.



“La Cupra UrbanRebel sera le plus gros projet de notre entreprise pour les prochaines années. C'est la clé de notre transformation vers une marque entièrement électrifiée. Nous dirigeons le développement de la famille de véhicules qui démocratisera la mobilité urbaine durable, pour différentes marques au sein du groupe Volkswagen.”, déclare Werner Tietz, Vice-Président pour la rechercher et développement chez Cupra.