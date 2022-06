La BMW M2 haute performance soumise à des essais dynamiques intensifs

Lade ladans des conditions de circuit est en cours.La voiture haute performance BMW subit des essais intensifs sur le circuit de Salzburgring.Les essais se sont concentrés sur laet le châssis.La BMW M2 offre une technologie de course pure pour la route.La propulsion, le châssis M et deux options de transmission garantissent une expérience de conduite sportive même dans les conditions extrêmes.La M2 haute performance offre un niveau de performance similaire à celui de la BMW M2 CS.La puissance sous le capot de la BMW M2 est assurée par une motorisation reprise des modèles M3 et M4.Les deux types de transmission disponibles, la boîte manuelle à 6 rapports et la boîte M Steptronic à 8 rapports, garantissent une mise en œuvre dynamique de la performance.Le comportement sportif est renforcé par la suspension M adaptative et laLe système de freinage est issu des modèles M3 et M4 pour un contrôle souverain de la puissance.L'allure sportive de la BMW M2 est complétée par différentes options d'équipement spécial.Un toit en carbone est disponible, ce qui permet entre autres de réduire le poids de la sportive de Munich.Les sièges baquets M en carbone pour le conducteur et le passager avant sont également disponibles en option.La nouvelle BMW M2 sera présentée en première mondiale en octobre 2022 et sera commercialisée en avril 2023.