La Peugeot 408 soumise aux pires épreuves pour préparer sa mise en production

Lasera un tout nouveau modèle dans la gamme de la marque au Lion.La 408 combine de manière originale desavec uneLa Peugeot 408, revêtue des camouflages qui en dissimulent les détails, est soumise aux pires épreuves pour préparer sa mise en production à l'automne.Le programme de validation de la berline fastback surélevée de Peugeot suit un protocole précis, comprenantLa mise au point d'un véhicule nécessite de nombreux tests et essais de toutes natures.Desont pratiquées à l'aide de programmes informatiques qui permettent d'accélérer le développement tout en faisant l'usage le plus vertueux des ressources.Puis s'est engagé, voilà un peu plus d'un an pour la Peugeot 408, le Plan Interne de Validations (PIV), qui consiste enLes équipes en charge de la validation technique ont reçu pour ce faire les premiers exemplaires de la 408 lourdement camouflés sous un film adhésif.Les voitures d'essaist, tout est testé, scruté et évalué.Chaque kilomètre effectué dans ceséquivaut à plusieurs dizaines de kilomètres d'un usager normal.Au fil du temps et des nécessités de la campagne de tests, le camouflage s'allège.A l'abri des regards, sur les bancs d'essais, dans les laboratoires, dans les souffleries, des voitures dénuées de tout camouflage sont soumises à de nombreuses autres épreuves, souvent bien pires encore que celles endurées sur route. Un banc à 4 vérins simule les contraintes les plus extrêmes pour mesurer la fatigue structurelle de la voiture : impossible pour un humain de rester au volant et de soutenir la torture que cette machine impose au véhicule.« Notre objectif, c'est l'excellence. Nous travaillons à tester la qualité de la conception de la nouvelle Peugeot 408, mais aussi ses prestations clients, c'est-à-dire toutes les situations d'usages que pourront rencontrer ses utilisateurs. En toutes choses, nous exagérons les contraintes, sur routes mais encore plus dans les laboratoires et sur les bancs d'essais. Nous sommes extrêmement exigeants avec nous-mêmes pour atteindre cette excellence que nous voulons atteindre. Mais c'est un vrai plaisir de travailler aussi dur sur ce projet, parce que toute l'équipe est amoureuse de la nouvelle 408 », révèle Emmanuel LAFAURY, Directeur du Projet Peugeot 408.La Peugeot 408 sera dévoilée d'ici la fin du mois de juin 2022.