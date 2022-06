La nouvelle MINI 3 portes sera entièrement électrique

Lapoursuit sa mise au point sous les températures extrêmes du cercle polaire.La nouvelle MINI 3 portes subit des tests de comportement routier sur la neige et la glace au centre d' essais hivernaux BMW , à Arjeplog, en Suède.Ces essais de développement hivernaux clôturent un chapitre important du processus de mise au point de la MINI 3 portes de cinquième génération.Cette nouvelle mouture de la MINI 3 portes estLe moteur électrique, la batterie, les composants électroniques et la recharge électrique de la MINI électrique sont testés sur les prototypes à des températures négatives.Les routes enneigées et les lacs gelés servent de pistes d'essai sur lesquelles le comportement du châssis, de la direction et de la transmission sont réglés avec précision.La MINI 3 portes sera le premier modèle de la nouvelle génération de modèles MINI.Conçue pour être entièrement électrique, cette cinquième génération de la MINI 3 portesLa Fiat 500 a connu la même rupture avec une nouvelle Fiat 500e exclusivement électrique.MINI considère que la nouvelle génération du modèle le plus iconique de la marque est parfaitement adaptée pour offrir l'agilité caractéristique de MINI,Les ingénieurs de développement MINI travaillent à offrir sur la MINI 3 portes électrique de série aucun compromis entre le « go-kart feeling » et le confort de conduite, malgré uneimplantée dans le soubassement entre les essieux avant et arrière.Les performances de conduite de la nouvelle MINI 3 portes sont peaufinées au centre d'essais hivernaux d'Arjeplog.À chaque tour de piste, sur la neige et la glace, les ingénieurs d' essai MINI règlent avec précisionLes ingénieurs d'essai MINI ajustent en temps réel les systèmes de transmission, le comportement dans les virages, la suspension, l'amortissement, la direction et le système de freinage.La nouvelle MINI 3 portes électrique ne sera pas le seul modèle de la cinquième génération de MINI sans émissions locales.Le prochain MINI Countryman , crossover pour le segment des citadines premium, sera aussi proposé avec une propulsion purement électrique. Mais contrairement à la MINI 3 portes, le Countryman sera aussi proposé avec un moteur à combustion interne.La MINI électrique actuelle ( MINI Cooper SE) dispose d'un moteur électrique développant 184 ch (135 kW).Avec sa maniabilité caractéristique, la MINI Cooper SE électrique transpose le « go-kart feeling » au monde de l'électro-mobilité.L'autonomie limitée allant jusqu'à 234 kilomètres (WLTP) limite les trajets à l' environnement urbain et aux sorties en périphérie des frontières de la ville.La MINI Cooper SE électrique affiche une consommation d'énergie combinée de 14,9 - 16,9 kWh/100 km selon la norme WLTP et des émissions de CO2 combinées de 0 g/km.La marque britannique a enregistré 302 144 immatriculations dans le monde en 2021 avec un très important essor en électrique. La MINI Cooper SE 100% électrique est devenu le modèle le plus vendu de MIN avec 34 851 unités de la MINI Cooper SE vendues.La MINI Cooper SE électrique sans émissions locales contribue à permettre à BMW Group de respecter la réglementation CAFE qui limite les émissions de CO2 à 95 g (selon les constructeurs).En 2021, les émissions de CO2 de la flotte de BMW Group (BMW, MINI, Rolls-Royce ) ont atteint 115,9 g/km (WLTP) pour un objectif de 126 g/km. La diminution de 14% par rapport à l'année précédente est liée à la progression des véhicules électriques et hybrides rechargeables.D'autres constructeurs ont été amenés à stopper la commercialisation de véhicules en motorisations thermiques en cours de vie afin de respecter la réglementation CAFE. C'est notamment le cas du groupe Stellantis avec les Citroën Berlingo Peugeot Partner ou encore Opel Combo Life qui ne sont plus proposés qu'en versions électriques alors que les versions à combustion interne homologuées ont été arrêtés en raison de leurs émissions de CO2.La future MINI Hatch 3 portes, entrainée par un groupe motopropulseur entièrement électrique, sera commercialisée en 2023.