Le prototype Mini Cooper SE Cabrio allie mobilité électrique et conduite à ciel ouvert

Leallie mobilité électrique et conduite à ciel ouvert sans émissions locales.Le prototype de cabriolet quatre places préfigure comment pourrait se poursuivre le plaisir de conduire cheveux aux vents dans l»avenir entièrement électrique du constructeur britannique.Le prototype de citadine cabriolet Mini Cooper SE Cabrio est doté d'uneLe prototype de Mini Cooper SE électrique en version cabriolet est basé sur la carrosserie de la Mini Cooper S Cabrio.Le prototype électrique reprend les dimensions de la Cooper S Cabrio qui sont de 3 863 mm de longueur avec un empattement de 2 495 mm, une largeur de 1 727 mm et une hauteur de 2 495 mm. Le volume de coffre est inchangé avec une capacité de 160 litres.Le prototype de Mini Cooper SE Cabrio reprend le groupe motopropulseur dede la Mini Cooper SE 3 portes.La puissance électrique permet d'atteindre leLa répartition équilibrée de la charge sur les deux essieux est assurée par le moteur électrique qui favorise un comportement agile.La Mini Cooper SE Cabrio revendique le « Go-Kart feeling » typiquement Mini.La capote électrique peut être ouverte ou fermée en 18 secondes. Par une simple pression sur la commande à bascule située au-dessus du rétroviseur intérieur, la capote est actionnable jusqu'à une vitesse de 30 km/h et offre trois positions : ouverte, fermée ou « toit ouvrant ».L'autonomie de 230 kilomètres en cycle WLTP de la Mini Cabriolet électrique permet des escapades à ciel ouvert en milieu urbain et au-delà des limites de la ville.L»offre Mini Charging offre un accès en Europe à un réseau de recharge public, comprenant plus de 250 000 points de charge.