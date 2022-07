Alpine A110 E-ternité : un prototype de petit coupé électrique découvrable

Leréussit à conserver l'd'Alpine avec unepour une électrique de ce segment.Le prototype d'Alpine électrique embarque les(60 kWh) de la Renault Mégane E-Tech électrique.Afin d'obtenir une(42 / 58) et de loger les douze modules de batterie, il a été nécessaire de concevoir des casings (enveloppe structurelle) de batteries spécifiques et d'adapter l'architecture interne. Quatre modules ont été placés à l'avant et huit à l'arrière de façon non « traditionnelle ».Malgré l'addition de ces douze modules de batterie, le poids total de l'Alpine A110 E-ternité reste(1 378 kg) avec une augmentation de 258 kg, grâce à une masse contenue pour l'ensemble des batteries de 392 kg.Afin de se libérer du compromis(4,5 secondes) /(250 km/h) et de la course au KW électrique qui nécessite de grosses batteries, une boîte de vitesse sans rupture de couple étudiée en interne a été ajoutée au moteur « standard ».Unea été étudiée en interne, avec le fournisseur de la boite de vitesse de l'Alpine, en version double embrayage (DCT) avec un pilotage électronique comme sur l'A110 thermique mais avec des embrayages dimensionnés pour passer de forts couples. La solution double embrayage permet de ne pas avoir de rupture de couple.Un calculateur unique a été mis en place pour s'assurer de la communication entre les deux systèmes électroniques.Le prototype électrique développe une(242 ch) et unDeux coquilles de toit injectées avec du carbone recyclé assurent la « découvrabilité » de l'Alpine A110 électrique.Le prototype électrique Alpine célèbre les 60 ans de l'A110 et projette la marque vers le futur.