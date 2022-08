Sono Sion : un projet de voiture électrique à enveloppe solaire accessible

Motors dévoile laLede la Sion est, pourL'enveloppe extérieure de la Sion est composée dedans un polymère résistant.La carrosserie est construite autour des panneaux photovoltaïques.sont recouverts deLes pare-chocs en sont exemptés, afin d'assurer leur rôle sans risquer de casser la tirelire en cas d'accrochage.La Sono Motors Sion n'existe qu'en noir.La Sono Motors Sion mesureLes cellules solaires se fondent dans la surface du véhicule et peuvent générerL'énergie générée par les cellules solaires devrait générer une(jusqu'à 245 km) en moyenne par semaine, de quoi permettre l'autosuffisance sur de courts trajets l'été.Lade la Sion revendique uneLa batterie LFP de 54 kWh de la Sion permet uneLa technologie deest conçue pour transformer la Sion en une centrale électrique sur roues qui devrait pouvoir alimenter en dépannage des appareils électroniques, la maison ou d'autres voitures électriques avec une puissance allant jusqu'à 11 kW à hauteur d'une autonomie de 112 km (jusqu'à 245 km) en moyenne par semaine.La Sion est propulsée par un moteur électrique deet 270 Nm de couple.Les performances de la voiture électrique desont modestes: uneet uneL'habitacle de la Sono Motors Sion va à l'essentiel.Desdu véhicule électrique à enveloppe solaire subissent desde validation à Munich.Au cours des prochains mois, les prototypes de véhicules électriques à enveloppe solaire subiront des tests complets sur routes dans des conditions extrêmes en Europe et aux États-Unis.Les tests restant à effectuer sur la Sono Motors Sion comprennent la validation en série, l'homologation, les crash-test s, les tests sous différents climats, l'optimisation de la technologie solaire et la sauvegarde, ainsi que l'affinement de la dynamique de conduite sur des pistes d'essai et sur la voie publique.La Sion est actuellement au stade de prototypage et les premiers modèles de production sont attendus pour le deuxième semestre 2023.Le démarrage de la production est prévu pour le second semestre 2023 via une fabrication sous contrat en Finlande par Valmet Automotive.La voiture électrique à enveloppe solaire Sono Sion devrait être commercialisée àL'énergie solaire comme source d'énergie importante pour une voiture électrique est peu facile à mettre en place dans l'automobile et la technologie est coûteuse. Par ailleurs, ce n'est pas une source d'énergie sûre : sans soleil il n'y a pas d'électricité.Le premier prototype de la Sion à enveloppe solaire a été présenté à l'été 2017. Par rapport aux premiers concepts, la Sion a bénéficié d'améliorations majeures, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.Après une période de montée en puissance, les deux partenaires visent à produire environ 257 000 « véhicule électrique solaire (SEV) » Sion d'ici sept ans. la marque Sono envisage une production d'environ 43 000 voitures par an une fois la Sion lancée.Il reste néanmoins à voir comment Sono Motors parviendra à rendre la voiture à enveloppe solaire viable, car beaucoup de questions se posent encore : est-ce que les panneaux solaires seront aussi efficaces que prévu ? Comment la technologie va vieillir ? Une assurance peut-elle réclamer un surcoût important du fait des panneaux solaires intégrés à la carrosserie ? En cas de gros choc, où pourra-t-on faire réparer la Sion ? En cas de choc, sera-t-il possible de trouver des pièces de rechange ? En cas de choc, les panneaux solaires seront-ils réparables ?Rien n'est donc encore joué, leset l'reste à obtenir pour le véhicule électrique solaire (SEV) « abordable » de Sono Motors.