Le grand SUV Kia EV9 électrique soumis à rude épreuve lors de son ultime phase de test

Leentame laavant ses débuts en 2023.Le prochain fleuron de la marque Kia, estsur toutes sortes de pistes, de routes et de surfaces exigeantes.Développé sur une période de 44 mois, le grand SUV électrique Kia EV9 fait l'objet d'au centre international de R&D de Kia à Namyang, en Corée du Sud.Durant cette ultime phase de test, le SUV EV9 est soumis à un programme de vérification des plus exigeants, ainsi qu'à des essais deafin de pouvoir garantir une fiabilité maximale, dans les conditions les plus difficiles.Sur les pistes de vitesse, de test du comportement routier et à faible adhérence de son centre d'essais, les ingénieurs de Kia passent au crible chacune des caractéristiques de performances et de tenue de route du SUV EV9.Parallèlement, sur les difficiles pavés des routes belges, les ingénieurs de Kia peuvent tester le confort de suspension et la qualité de fabrication de EV9 dans les conditions les plus extrêmes.En plus de ce programme d'essais au centre de R&D de Namyang, le SUV EV9, à l'instar de chaque modèle de la marque coréenne, a subi toute une batterie de tests sévères à différents endroits de la planète.Développé sur la(E-GMP) de Kia, l'EV9 zéro émission et high-tech représente pour Kia la quintessence absolue du SUV de grand gabarit.La présentation en première mondiale du Kia EV9 électrique est prévue pour le premier trimestre 2023.