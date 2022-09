Le projet autonome Volkswagen Gen.Travel donne un avant-goût de la mobilité du futur

Le projet autonome Volkswagen Gen.Travel offre une vision de l'avenir de la mobilité longue distance

présente en première mondiale leà l'occasion du concours Chantilly Arts & Élégance.Le prototype est à(multi-purpose vehicle - MPV).Doté de, le véhicule expérimental (Innovation Experience Vehicle - IEV) électrique Volkswagen offre une vision de l'avenir de la mobilité longue distance.Le prototype Gen.Travel est pensé comme uneL'extérieur du Gen.Travel se compose de deux parties distinctes.L'habitacle arbore deset s'intègre à la partie inférieure, qui abrite les composants techniques.Le rebord inférieur du pare-brise se situe au niveau de la taille. Le positionnement particulièrement bas permet d'offrir une vue généreuse sur l'extérieur.Le Gen.Travel se démarque par ses, qui permettent d'entrer et de sortir de l'habitacle avec aisance.L'habitacle du véhicule autonome forme unqui abrite les passagers des nuisances extérieures.À bord, le conducteur est un passager comme les autres : il a le temps de travailler, de se reposer ou de se divertir ou de se consacrer à sa famille.Le concept intérieur modulaire peut être personnalisé pour chaque trajet en fonction des besoins dans le cadre d'une offre de mobilité servicielle (mobilité comme service - MaaS).En fonction de la configuration, le prototypePour les, la configuration de conférence offre quatre sièges confortables logés de part et d'autre d'une grande table au centre de l'habitacle. L'éclairage dynamique assure une atmosphère de travail agréable tout en prévenant tout risque de cinétose (mal des transports).Dans la configuration du trajet de nuit, les deux sièges peuvent être dépliés pour se transformer en lits. Même en position allongée, les passagers bénéficient d'une sécurité optimale.Le système d'éclairage du Gen.Travel contribue à réguler la production de mélatonine des passagers pour les aider à s'endormir et à se réveiller naturellement.Pour les escapades familiales, le Gen.Travel peut adopter une configuration dans laquelle les enfants sont installés à l'avant et profitent de la réalité augmentée pour se divertir.Dans l'habitacle épuré, tous les éléments du système HMI (interface utilisateur) sont fabriqués en matériaux durables, avec des matières recyclées ou naturelles.Le Gen.Travel est équipé d'un(electric Active Body Control - eABC) qui permet d'anticiper les mouvements verticaux et horizontaux, comme les accélérations, les coups de frein et les courbes, et d'adapter la conduite et la trajectoire en fonction des conditions de roulage.L'(IA) et le système de peloton, qui consiste à organiser des convois de véhicules entièrement autonomes, permettent d'accroître l'autonomie de la voiture sur les trajets au long cours.En tant qu'étude, l'objectif du prototype Gen.Travel est de récolter l'avis du public sur les fonctionnalités proposées.