La Toyota Corolla Cross H2 Concept à hydrogène en phase de tests

Lava être soumise à des tests hivernaux dans le nord du Japon.Le concept-car Toyota Corolla Cross H2 Concept utilise Toyota est convaincu qu'il est trop tôt pour se concentrer sur une seule solution « zéro émission » et développe simultanément la technologie des piles à combustible à hydrogène et de la combustion de l'hydrogène, parallèlement à la technologie électrique à batterie.En plus de l'utilisation de l'hydrogène, Toyota travaille avec des partenaires dans les domaines de la production et du transport d'hydrogène vert, avec l'environnement exigeant du sport automobile comme banc d'essai, créant un large éventail de coopérations au-delà des frontières de l'industrie automobile pour aider à réaliser une société neutre en carbone.La Toyota Corolla Cross H2 Concept est un prototype de voiture de route.La Corolla Cross H2 Concept estLe prototype Toyota peut transporter 5 passagers et leurs bagages.Unedu prototype à pile à combustible est actuellement en cours.La Corolla Cross H2 Concept va bientôt commencer desLes principaux mérites de la combustion de l'hydrogène reposent sur sa capacité à utiliser les technologies de moteur à combustion interne existantes, à permettre des ravitaillements rapides et ainsi qu'une moindre utilisation d'éléments à approvisionnement limité comme le lithium et le nickel.Toyota a parcouru environ 40 % du chemin qui mène à la commercialisation d'un véhicule à moteur à hydrogène tel que la Corolla Cross H2 Concept.Toyota estime qu'"en adaptant les technologies existantes et en tirant davantage parti des investissements existants, la combustion de l'hydrogène pourrait conduire plus rapidement à des solutions de réduction des émissions de carbone généralisées et accessibles".