La Bentley Batur en phase d'essais sur route en conditions réelles

Lecommence la phase desen conditions réelles à travers l'Europe.Deux Batur de développement entament unpour garantir les plus hauts standards de performance et de qualité du véhicule.Les tests de validation comprennent laet, laet laau total couvrent tous les aspects, de la qualité de la finition de surface des commandes de ventilation dorées « organ stop » au matériel et au logiciel du moteur W12.La Batur sera également la Bentley la plus puissante à ce jour, avec une version de plus de 740 chevaux et 1 000 Nm de couple du moteur W12 biturbo de 6.0 litres assemblé à la main.Les performances du moteur sont associées au châssis Bentley le plus avancé jamais conçu, avec une suspension pneumatique réglée sur la vitesse, un contrôle antiroulis actif électrique, un eLSD, quatre roues directrices et la vectorisation du couple.Plus de 58 semaines de validation du véhicule ont été programmées sur les deux voitures de pré-série, en complément de plus de 100 semaines de développement de véhicules déjà réalisées pour valider la puissance accrue du moteur W12.Le premier test de développement de la Batur de pré-série est unà travers l'Europe pour simuler des conditions réelles. L'itinéraire part de l'Allemagne et traverse l'Italie, la France et l'Espagne avant que des tests à grande vitesse ne soient entrepris sur des terrains d'essai.Paul Williams, Directeur Technique de Mulliner, commente : « Au début du projet, il était clair que cette voiture devait être la GT ultime et donc chaque élément de la conception extérieure, de la puissance du moteur et de l'intérieur fabriqué à la main a été créé sans compromis. »« Il y a un certain nombre de caractéristiques uniques qui apportent de nouveaux défis. Par exemple, les phares extérieurs sont des unités LED très compactes et fabriquées selon des proportions exigeantes par nos équipes de style, ce qui transforme l'apparence extérieure de la voiture mais qui est complexe à produire. Nous travaillons également le développement le plus puissant du W12 en 20 ans d'histoire, ce qui implique un programme de validation plus conséquent. »« Même les petits détails tels que l'angle du diamant de la calandre avant, qui représente l'angle du cylindre du moteur W12 ont dû être pris en compte. Et même s'il n'y aura que 18 Batur produites, le niveau de qualité doit être identique à chacune des 15 000 voitures que Bentley produit actuellement chaque année. »Sur les terrains d'essai, la Batur de pré-série entamera sept semaines de tests afin de contrôler sa tenue de route sur pistes mixtes, et sur des routes aux revêtements extrêmes mais aussi pour réaliser des essais à grande vitesse. Au cours de toutes ces activités, des données et des commentaires seront rassemblés pour s'assurer que les objectifs techniques sont atteints.Lorsque les travaux d'essai seront terminés,seront entrepris avant le début des essais environnementaux.En un peu moins de quatre semaines, la voiture supportera, soit l'équivalent de cinq ans dans un désert de l'Arizona.Ceci est particulièrement important pour les matériaux durables utilisés dans les composants extérieurs, en tant qu'alternative à la fibre de carbone.Lorsque les premières livraisons aux clients commenceront,et développées pendant 160 semaines d'essais pour donner naissance à l'ultime voiture de grand tourisme de Bentley.18 exemplaires (déjà réservés) du Grand Tourer de Bentley devrait être livrés à partir de mi-2023 après l'achèvement et la signature d'un vaste programme d'ingénierie.