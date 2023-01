La berline électrique Volkswagen ID.7 revendique une autonomie d'environ 700 kilomètres

Laest le prochainaprès l'ID.3, l'ID.4, l'ID.5, l'ID.6 (uniquement en Chine) et l'ID. Buzz.Le prototype ID. Aero, présenté en Chine, donnait un aperçu du modèle ID.7, qui se distingue par un design aérodynamique.L'ID.7 reprend lede Volkswagen.Le langage des formes de la berline électrique se caractérise parqui contribue à la réduction de la consommation d'énergie et à l'augmentation de l'autonomie.Lespermettent au vent de s'écouler de manière ciblée vers l'arrière, sur les côtés du véhicule électrique . Elles créent un « rideau d'air » qui modère le flux d'air sur les côtés du véhicule électrique.Leexplique en partie le coefficient de traînée réduit de l'ID.7.Basée sur la(MEB) Volkswagen, l'ID.7 présente des porte-à-faux courts et un empattement long (2,97 mètres).La berline ID.7 est présentée sous un camouflage digitalisé à l'occasion du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas 2023. Le camouflage spécial de l'ID.7 exploite l'électroluminescence pour produire de subtils effets de lumière. La technologie fait appel à une peinture multicouche peut révéler de manière interactive certains éléments du véhicule en leur conférant un éclairage différent.La Volkswagen ID.7 revendique une(autonomie prévue sur le cycle WLTP sur un banc d'essai à rouleaux).L'ID.7 propose unet un(15 pouces).Laoffre des fonctions variées : l'ID.7 reconnaît à sa clé le conducteur qui s'approche et, avant que celui-ci ne monte à bord, commence à refroidir l'habitacle par temps estival ou à le réchauffer par temps froid.Les diffuseurs d'air « Smart Air Vents » commandent le flux d'air et le brasse dynamiquement pour le répartir le plus rapidement possible sur une grande surface. Quand les passagers ont pris place à bord, il est possible d'orienter directement le flux d'air vers le corps ou d'assurer une ventilation indirecte de l'habitacle.Les fonctions sont toujours visibles, activables et enregistrées individuellement en fonction de l'utilisateur sur le écran central.L'ID.7 réagit à la commande vocale « Bonjour ID., j'ai les mains froides ! » en démarrant le chauffage de volant. En supplément, de l'air chaud est dirigé de manière ciblée vers les mains.La première mondiale de la berline ID.7 de série est prévue au deuxième trimestre 2023.La berline électrique Volkswagen ID.7 sera proposée sur trois continents, dans les trois principaux marchés que sont la Chine, l'Europe et l'Amérique du Nord.« La nouvelle ID.7 vient coiffer notre gamme de modèles électriques. La berline offrira une technologie et une qualité de pointe. L'ID.7 est l'un des dix nouveaux modèles électriques que nous comptons lancer sur le marché d'ici 2026. Notre objectif : disposer dans chaque segment d'une offre adaptée à nos clientes et nos clients », déclare Thomas Schäfer, CEO de la marque Volkswagen.Depuis la première ID.3 livrée en septembre 2020, Volkswagen a livré 500 000 modèles de la famille ID. basées sur la plateforme modulaire d'électrification (MEB) dans le monde.L'ID.7 sera le sixième modèle de la famille ID. Après l'ID.4, il s'agit de la deuxième voiture mondiale de Volkswagen basée sur la plateforme modulaire d'électrification (MEB).La berline électrique ID.7 destinée au marché européen sortira de l'usine Volkswagen d'Emden. Après l'ID.4, c'est le deuxième modèle basé sur la plateforme modulaire d'électrification (MEB) produit à Emden.