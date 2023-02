La troisième génération repensée du Porsche Cayenne en phase finale de tests

finalise les essais de mise au point de laLe Cayenne repensé bénéficie de l'une des actualisations les plus importante de l'histoire de la marque de Stuttgart.Des prototypes et des modèles de présérie du Porsche Cayenne sont soumis à des essais d'endurance rigoureux.Depuis son lancement en 2017, le Porsche Cayenne de troisième génération a bénéficié de modifications profondes de son groupe motopropulseur et de son châssis.« La nouvelle version constitue l'un des restylage les plus complets d'un produit de la marque dans l'histoire de Porsche », annonce Michael Schätzle, directeur de la gamme Cayenne.Le nouveau modèle bénéficie ainsi d'uneLes ingénieurs du centre de développement de Weissach ont également revu en profondeur le châssis, avec pour objectif d'accroître sa polyvalence, entre performances sur route typiquement Porsche, confort sur les trajets longue distance et aptitude à sortir des sentiers battus en mode tout-terrain.La troisième génération restylée du Porsche Cayenne va bénéficier d'unLes évolutions concernent également le concept d'affichage digital et de commande à bord et des phares à LED HD matriciels.Le Cayenne restylé a été soumis à une série d'essais complexes et rigoureux afin de régler les différents composants.« Nous soumettons le nouveau Cayenne à un programme d'essai complet, comme s'il s'agissait d'un modèle entièrement nouveau », explique le directeur des essais Ralf Bosch.Combinés aux, de plus en plus proches des conditions réelles, lesconstituent l'épreuve de vérité pour le nouveau modèle Porsche.Lors de lade la voiture , les équipes de la marque s'attachent à vérifier le bon fonctionnement et la stabilité fonctionnelle de l'ensemble des composants et des systèmes lors de leurs interactions dans les situations de conduite courantes, mais aussi dans des conditions exigeantes.Au cours des, la vie de la voiture est simulée dans des conditions d'utilisation extrêmes qui ne se présentent dans la réalité que si le conducteur de la voiture la pousse dans ses retranchements.Pour tester le SUV sportif en conditions d'utilisation au quotidien, les voitures soumises au programme d'essai parcourent en quelques mois plus de 200 000 kilomètres en milieu urbain, sur les routes de campagne et sur autoroute.Pour simuler des, les prototypes Porsche font également le tour du monde afin de mettre leur qualité et leur résistance à l'épreuve sous différents climats.Le Cayenne a effectuéont été parcourus sur quatre continents.« Bien entendu, il est fort improbable que les clients fassent subir à leur Cayenne des épreuves aussi exigeantes que celles auxquelles nous avons soumis les prototypes lors des essais en mode tout-terrain en Espagne et sur les dunes marocaines, en conduite sportive sur les pistes glacées de Finlande, ou encore en mode performance sur la Boucle nord du Nürburgring », explique Dirk Lersch, responsable du prototypage et de l'équipe d'essai du Cayenne. « Toutefois, quiconque acquiert un modèle Porsche doit avoir l' assurance que sa voiture sera capable de supporter des contraintes extrêmes, sur tous les terrains. »Le Porsche Cayenne repensé sera dévoilé au printemps 2023.