Le travail d'insonorisation rendu plus complexe sur les voitures électriques

Même les voitures les plus performantes et les plus modernesEt parmi elles les voitures électriques , qui sont très silencieuses par rapport aux voitures à moteurs thermiques.Avec l'avènement de l'électromobilité, l'insonorisation devient une véritable science.Ce sont des domaines sur lesquels les développeurs de Skoda se concentrent depuis longtemps, mais ils sont récemment devenus encore plus importants.font l'objet d'une discipline appelée aéroacoustique.Pour de nombreux tests et mesures acoustiques, Skoda dispose de ses propres installations et laboratoires.Pour les tests aéroacoustiques, Skoda fait appel à des sites spécialisés en Europe.Filip Novacek, Département Développement Technique de Skoda, explique: « Nous testons les voitures dans un tunnel aéroacoustique où de l'air est soufflé pour simuler une situation de conduite. Nous pouvons modifier la vitesse de l'air et faire tourner la voiture pour tester l'effet d'un vent latéral. Les mesures en tunnel présentent un avantage par rapport aux mesures effectuées sur une route ordinaire car il n'y a pas d'autres influences extérieures qui interfèrent avec les données, de sorte que chaque mesure est presque exactement reproductible. »Les experts en aéroacoustique mesurent une voiture prête à rouler. « Nous devons entendre ce qui se passe à l'intérieur », ajoute Filip Novacek. C'est pourquoi les modèles en développement ne sont pas utilisés. La piste d'essai est un circuit d'air fermé avec une soufflerie insonorisée, qui permet de mesurer les sons provoqués par le flux d'air. La voiture est placée dans une chambre de mesure insonorisée et, à l'intérieur de la voiture, les ingénieurs placent une « tête de mesure » sur chaque siège. Il s'agit de modèles spéciaux avec des microphones intégrés qui simulent la façon dont un être humain entend. Des caméras acoustiques, composées de dizaines de minuscules microphones reliés à une caméra vidéo, sont ensuite pointées sur la voiture depuis l'extérieur. Cette combinaison permet d'identifier sur l'image d'où provient le son.Le modèle test est immobilisé dans la zone d'essai. Le bruit dans la pièce est mesuré à l'aide de microphones placés dans une chambre insonorisée. Une buse attenante à la pièce accélère le flux d'air afin que l'air entrant dans la chambre d'essai soit uniforme et ne tourbillonne pas inutilement. Le flux d'air situé devant la buse est unifié par des écrans redresseurs. À l'inverse, l'air derrière la salle d'essai doit être ralenti, ce qui est possible grâce à un diffuseur. Dans les coins du tunnel, on trouve des aubes directrices qui absorbent tous les bruits mais surtout guident le flux d'air dans la bonne direction. Enfin, la chaleur générée dans le tunnel aéroacoustique est évacuée par une surface de refroidissement située en face du ventilateur.Les développeurs de Skoda ne s'intéressent pas seulement à l'acoustique en termes de flux d'air.Le constructeur automobile tchèque dispose de deux chambres de mesure acoustique avec des dynamomètres cylindriques, qui permettent de mesurer le bruit d'une voiture en général tout en simulant la conduite sur différentes surfaces. Sont mesurés non seulement le bruit du moteur (y compris le bruit de l'échappement pour les voitures à moteurs thermiques), mais aussi d'autres sons émis par la voiture et ses différentes pièces pendant la conduite.Skoda effectue également des tests de conduite dans toutes sortes de conditions climatiques, sur son propre centre d'essai et de développement, le polygone, et dans le monde entier.Filip Novacek rajoute: « Les moteurs thermiques masquent beaucoup de sons, mais les voitures électriques sont si silencieuses que le moindre bruit se fait remarquer. Cela augmente les exigences acoustiques. Les conducteurs peuvent être distraits par des bruits inconnus et même penser que quelque chose ne va pas avec la voiture alors que tout fonctionne parfaitement. Cela peut parfois avoir des conséquences. »Dans la plupart des cas, les développeurs essaient d'éliminer les bruits.Avec les moteurs et les échappements, il s'agit aussi de rendre les bruits plus agréables.Avec les voitures électriques et les hybrides rechargeables, il existe un son de synthèse. C'est le son que ces voitures émettent lorsqu'elles roulent à basse vitesse, alors qu'elles peuvent être dangereusement silencieuses pour les piétons.