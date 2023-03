Le prototype Audi Q6 e-tron électrique en phase de test dans le Grand Nord

teste le prototypedans le Grand Nord avant de lancer la production en série.Audi met actuellement à l'épreuve dans l'extrême nord de l'Europe le prototype Q6 e-tron destiné à la production en série, dans le respect des règles de sécurité strictes.Le Q6 e-tron, dont la production est proche, enchaîne des courbes et des virages dans le froid.Le futur modèle électrique de série Audi est le premier véhicule Audi à être construit sur la(PPE).Avec son système, ses moteurs électriques puissants, son système de gestion de la batterie et de la charge ainsi que son architecture électronique, le prototype Q6 e-tron destiné à la production marque la prochaine étape majeure dans l'électrification et la numérisation de la gamme de modèles électriques Audi.Le prochain modèle de série Audi Q6 e-tron se déclinera en variantes SUV et SUV Coupé Sportback.Le futur modèle de série Audi Q6 e-tron marque l'inauguration de l'électro-mobilité au siège d'Ingolstadt.Une installation interne d'assemblage de batteries renforce l'engagement d'Audi en faveur de la mobilité électrique.L'Audi Q6 e-tron représente l'avenir électrique de l'entreprise d'Ingolstadt.