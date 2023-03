Le SUV Coupé électrique smart #3 se singularise par un coefficient de traînée de 0,27

La smart #3 électrique est un SUV Coupé dotée d'un aérodynamisme avancé.



Le style coupé profilé offre d'excellentes performances aérodynamiques.



La smart #3 est dotée d'un aérodynamisme avancé qui comprend diverses fonctionnalités visant à améliorer ses performances.



L'avant de la voiture est doté d'une calandre AGS (Active Grille Shutter / volets avant actifs), ainsi que d'éléments aérodynamiques intégrés dans les passages de roues avant et de jantes conçues spécifiquement pour améliorer son efficacité.



Un diffuseur à l'arrière et un spoiler optimisé complètent sa forme profilée.



La smart #3 est dotée de rétroviseurs aérodynamiques, de poignées de porte dissimulées et d'un soubassement optimisé qui s'ajoutent à un design épuré.



La smart #3 électrique est plus volumineuse, plus puissante et plus sportive que la smart #1.



Façonnée pour être efficiente, la smart #3 électrique affiche d'excellentes performances aérodynamiques.



La recherche en aérodynamique automobile montre qu'à une vitesse de 80 km/h, la majeure partie de la consommation totale d'énergie d'un véhicule est utilisée pour surmonter la résistance au vent.



Dans le cas des véhicules électriques, un faible coefficient de traînée améliore considérablement l'autonomie, l'efficacité et la vitesse maximale du véhicule.



Le faible coefficient de traînée de la smart #3 électrique permet une réduction des vibrations et des bruits d'air.



La smart #3 électrique sera présentée lors du salon Auto Shanghai 2023.