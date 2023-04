Le Mini Countryman électrique de nouvelle génération en phase de test

Ladus'inscrit dans laDoté de cinq portes et d'un intérieur modulable, le plus grand modèle de la gamme Mini fera entrer la marque anglaise dans l'ère deLa nouvelle génération du plus grand modèle Mini s'articulera en autre autourLe Mini Countryman E développe 140 kW/191 ch, tandis que le Mini Countryman SE ALL4 à transmission intégrale, totalise une puissance de 230 kW/313 ch grâce à ses deux moteurs électriques (un sur chaque essieu). Ce sera le premier modèle électrique de la marque Mini équipé d'une transmission intégrale.Les deux motorisations électriques seront associées à unepour uneAvec le Mini Countryman électrique, le constructeur britannique accroît la proportion de modèles électriques disponibles au sein de sa gamme alors qu'aujourd'hui, une Mini vendue sur cinq est électrique.Avec sa longueur de(soit 13 centimètres de plus par rapport à la génération actuelle), le Mini Countryman offre plus d'espace à bord pour ses passagers. La hauteur augmente de près de six centimètres pour atteindre 1 613 mm.Le Mini Countryman de prochaine génération combine une mobilité sans émissions locales avec une production plus responsable. Cela inclutainsi que de jantes en alliage léger fabriquées à partir d'aluminium secondaire à hauteur de 70 %.Les surfaces du tableau de bord, du volant, du ciel de pavillon et du plancher du Mini Countryman, ainsi que ses tapis de sol sont en. Cette alternative aux matériaux traditionnels permet de réduire les émissions de CO2 tout au long de la chaîne de valeur jusqu'à 85 %.Le Mini Countryman électrique de nouvelle génération sera produit dans l'usine BMW de Leipzig en Allemagne.