Le générateur de son transforme l'Abarth 500e électrique en un petite bolide rugissant

L'intègre ununique exclusif.Leexclusif a été développé par une équipe de conception sonore dédiée en collaboration avec Sound Design Studios.Le générateur de sons de l'Abarth 500e électrique permet d'étonner et de susciter l'émotion des Abarthistes du monde entier.Le développement du générateur de sons de l'Abarth 500e s'est déroulé sur environ deux ans, dont environ six mois de travail continu.L'équipe impliquée dans le projet a consacré plus de 6 000 heures à l'analyse et à la création du son idéal pour chacune des phases de l'expérience de conduite.Le directeur technique s'est occupé de la partie automobile et s'est concentré sur la coordination des différentes parties prenantes.Les spécialistes NVH se sont chargés de perfectionner le son, en se concentrant sur les aspects créatifs et technologiques du processus de production du son. Ils ont travaillé sur le développement du son et de la maquette, ainsi que sur les différentes étapes du montage de la boucle sonore, depuis le développement du logiciel jusqu'à la création du son lui-même. Une partie des tests et des études sur le son a été réalisée dans une chambre semi-anéchoïque (une pièce spécialement conçue pour avoir des niveaux de bruit extrêmement bas à l'intérieur, et un haut degré d'isolation acoustique de l'extérieur) afin d'effectuer des mesures de bruit précises et fiables. Grâce au revêtement de sol de la salle, il est possible de recréer une surface acoustiquement réfléchissante, comme une route. Des éléments spécifiques rendent la chambre semi-anéchoïque parfaitement insonorisée, permettant aux acousticiens de dissocier le son de son environnement Pour obtenir un son optimal, aussi proche que possible de l'original, le son du moteur à essence Abarth a été enregistré tout au long des différentes phases de l'expérience de conduite :. Des calibrages acoustiques spécifiques ont été effectués. Les enregistrements ont ensuite été analysés à l'aide d'outils et de processus techniques dédiés. Ceci dans le but d'extraire toutes les fréquences distinctives d'Abart et créer une sonorité virtuelle enrichie de sons additionnels.La matrice a été testée en studio, puis sur un véhicule statique, en suivant plusieurs itérations et configurations afin d'obtenir un rendu optimal. Grâce à un logiciel, la matrice adapte les différents composants du son enregistré pour obtenir un résultat immersif optimal pour le conducteur.D'autres sons ont été superposés à la matrice pour combiner le son historique d'Abarth à une perception électrique futuriste.Un des points importants était d'afin d'offrir au conducteur l'expérience de conduite la plus agréable possible, même à grande vitesse, tout en respectant les contraintes d'homologation en matière de pollution sonore et en obtenant un rendu acoustique réaliste.L'intensité du générateur de son est directement proportionnelle à la vitesse à laquelle la 500e électrique est conduite, et le son traité de façon différente par le haut-parleur arrière extérieur.Le son va de « IDLE », quand le moteur est au minimum de sa puissance et que le générateur de son reproduit le son de l'échappement Record Monza au ralenti, à « SIGNATURE », qui est indexé sur la vitesse et conserve le timbre typique des Abarth à moteur à combustion interne. « SIGNATURE » contient toutes les informations transmises à l'amplificateur - du ralenti à la vitesse de croisière, du démarrage à l'arrêt du moteur.L'Abarth 500e électrique est en mesure d'offrir toutes les caractéristiques d'une voiture sportive dans 3,6 mètres, sans renoncer à l'irrévérence inhérente à l'ADN de la marque italienne. Grâce au générateur de son, c'est la seule citadine sportive capable d'évoquer le son du moteur à combustion interne historique à ce jour. La seule également à fournir la puissance acoustique d'un moteur à combustion interne sportif atteignant les limites autorisées par les règlements d'homologation.LeAbarth du générateur de son peut être désactivé par le conducteur lorsque la voiture est à l'arrêt, au moyen des réglages du tableau de bord.