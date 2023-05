La Mini Cooper Electric revendique un « go-kart feeling » électrique palpitant

Lade lase dévoile camouflée avec un modèle électrique.Revendiquant unpalpitant, la Mini Cooper Electric de nouvelle génération incarne le plaisir de conduire de la marque britannique et le transpose dans l'avenir.La Mini Cooper Electric a été conçue dès le départ pour recevoir unDisponible en deux niveaux de puissance, la nouvelle génération de la Mini Hatch 3 portes est axée sur le plaisir de la conduite électrique.La Mini Cooper E totalise une puissance dealors que la Mini Cooper SE développeDans les deux cas, le, l'électrification permettant desLaest installée dans le plancher de la Mini Cooper Electric pour une tenue de route et une répartition des masses optimale, tout en augmentant la stabilité et l'agilité de la voiture Mini redéfinit ainsi la sensation de karting caractéristique de la marque britannique.La capacité de la batterie de la Mini Cooper E est de, celle de la Mini Cooper SE atteintLes deux modèles annoncent desce qui élargit le rayon d'action de la citadine électrique par rapport à la génération actuelle.L'autonomie limitée allant jusqu'à 234 kilomètres (WLTP) de la la génération actuelle limite les trajets à l'environnement urbain et aux sorties en périphérie des frontières de la ville.Lancée en 2020, la Mini Cooper SE entièrement électrique est devenu le modèle Mini le plus populaire avec plus de 43 000 unités vendues dans le monde entier en 2022.Aujourd'hui, une Mini sur cinq est électrique.La Mini Cooper Electric est synonyme de mobilité premium du futur sans émissions locales.Avec le Mini Countryman électrique qui sera produit à partir de novembre 2023, la Mini Cooper Electric de nouvelle génération ouvre la voie vers l'avenir entièrement électrique du constructeur britannique.Le Mini Aceman viendra compléter la gamme de modèles Mini électriques à partir de 2024.