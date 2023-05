La citadine électrique Cupra Raval s'inspire du monde de la compétition

La futurese dévoile à l'occasion du salon de Barcelone.La marque automobile espagnole a créé l'interprétation la plus radicale de Cupra avec une citadine électriqueLa Cupra Raval est une citadine à contre-courant.La citadine électrique Cupra vise la nouvelle génération qui cherche à se différencier avec un caractère plus émotionnel."Raval est l'un des quartiers les plus étonnants de Barcelone. Aujourd'hui, nous sommes fiers que la future citadine électrique de la marque porte son nom et incarne son âme. À l'instar de ce que nous avons fait avec la Cupra Born, nous voulons maintenant incarner l'essence de Raval et continuer à inspirer le monde depuis Barcelone", explique Wayne Griffiths, PDG de Seat et de Cupra.La Cupra Raval sera produite àà partir deL'usine Seat