Le Volkswagen Tiguan de troisième génération réalise ses derniers essais sur route

Lede troisième génération effectue sesLe Tiguan de de troisième génération est conçu à partir de labaptisée « MQB evo ».Les dernières évolutions apportées à la plateforme matricielle modulaire Volkswagen permettent d'eà bord du Tiguan.La troisième génération du Tiguan sera équipée d'unainsi que deLe système de réglage adaptatif du châssis DCC « DCC Pro », en option, dispose d'Le Tiguan est doté, de série, d'unLe système assure le(XDS) et desdu système DCC Pro.Grâce au gestionnaire de dynamique du véhicule (Vehicle Dynamics Manager), qui assure sur chaque roue des interventions de freinage ciblées et un réglage individualisé de la rigidité d'amortissement, le maniement du Tiguan est à la fois, plus neutre, plus stable, plus agile et plus précis. Les performances sont améliorées dans les manœuvres de braquage dynamique.La technologie de feux matriciels HD IQ .Light a été développée à la fois pour le Touareg et pour le Tiguan.L'du Tiguan a été revisité pour plus d'intuitivité des commandes.Le Tiguan reçoit unUn système de commande et d'infodivertissement de nouvelle génération a été développé.Un(15 pouces) affiche par défaut les informations les plus importantes comme celles de la navigation, de la musique ou encore de la climatisation. Des touches d'accès rapide à certaines fonctionnalités peuvent être personnalisées.Les consoles centrales disposent de davantage d'espace de rangement.Le Tiguan peut être équipé en option de sièges avant ergoActive. Ces sièges sont dotés d'un système de réglage pneumatique du soutien lombaire à quatre points et d'une fonction de massage par points de pression à dix chambres pneumatiques dans les dossiers. Ces sièges disposent en outre d'un système de chauffage et de climatisation intégré.Le Tiguan est proposé exclusivement avec uneLes changements de rapport s'effectueront à l'aide d'unobéissant à un principe de fonctionnement simple : il suffit de basculer le levier vers l'avant pour enclencher le mode D et avancer, et de le basculer vers l'arrière pour enclencher la marche arrière tandis que le frein de stationnement est activé en appuyant sur le bouton latéral du levier.Le Tiguan dispose en outre de palettes de commande situées derrière le volant.Le Tiguan peut être doté deLe SUV Volkswagen sera proposé avec des moteurs diesel turbo TDI, des moteurs essence turbo TSI, des moteurs essence turbo à hybridation légère eTSI et des moteurs hybrides rechargeables eHybrid.L'atteinten fonction des équipements Le temps de recharge en courant AC a été accéléré sur toutes les versions hybrides rechargeables eHybrid et la recharge en courant DC est de série.Le Tiguan a été allongé de quelque 3 cm, et conserve sensiblement la même hauteur, la même largeur et le même empattement que son prédécesseur.La capacité du coffre à bagages de la nouvelle génération du Tiguan atteint, soit 33 litres de plus qu'auparavant (volume calculé sur un chargement atteignant la hauteur des appuie-tête des sièges arrière).Le Tiguan est le modèle Volkswagen le plus vendu à l'échelle mondiale depuis de nombreuses années.Depuis son lancement à l'automne 2007, plus de 7,4 millions de clients dans le monde ont choisi le SUV Volkswagen.La première mondiale de la troisième génération du Volkswagen Tiguan aura lieu à l'automne 2023.Le lancement commercial du Tiguan interviendra en 2024.