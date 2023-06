Le SUV familial Skoda Kodiaq de deuxième génération offre plus d'espace intérieur

Leaffiche unet offre, notamment pour les passagers de la troisième rangée.La deuxième génération du SUV familial de Mladá Boleslav bénéficie d'unecomprenant un, un levier de vitesse sur la colonne de direction, une combinaison de commandes manuelles et numériques et une console centrale épurée.A l'instar de la première génération du Kodiaq lancée en 2016, le Kodiaq de deuxième génération est proposé enLa gamme de motorisations comprendet dde 110 kW (150 ch) à 150 kW (204 ch), ainsi qu'La version hybride rechargeable offre une autonomie électrique de plus de 100 kilomètres.L'équipement de sécurité comprend des phares Matrix full LED et des systèmes d'assistance avancés.À la fin du mois de mai 2023, Skoda avait livré près de 792 000 Kodiaq depuis 2016.Avec une longueur de 4 758 millimètres, le Kodiaq de deuxième génération dépasse son prédécesseur de 61 millimètres.Avec l'augmentation de 61 millimètres en longueur et une augmentation de l'empattement, la deuxième génération offre plus d'espace pour un maximum de sept occupants et une garde au toit supplémentaire de 15 millimètres pour la troisième rangée de sièges en option.Dans la version sept places, les passagers de la troisième rangée de sièges bénéficient d'une garde au toit de 920 millimètres.Le volume de coffre atteint(845 litres en configuration cinq places) et 910 litres pour la version cinq places.Dimensions version sept places:Longueur: 4 758 mmLargeur: 1 864 mmHauteur: 1 657 mmEmpattement: 2 791 mmGarde au toit de la troisième rangée de sièges: 920 mmLa deuxième génération du Skoda Kodiaq affiche une, deset des roues de 17 à 20 pouces de diamètre.Le Kodiaq est doté de, rehaussés par l'ajout d'un élément cristallin coloré appelé Crystallinium. Rappelant le verre de cristal coloré, cet élément accentue les contours des phares, tout en ajoutant un attrait visuel supplémentaire.L'intérieur redessiné est caractérisé par un, une console centrale épurée, une combinaison de commandes manuelles et numériques et un affichage tête haute.Le levier de vitesse est situé sur la colonne de direction.La console centrale est soignée et épurée.L'écran tactile central mesure 12,9 pouces.Un affichage tête haute est disponible pour compléter le Digital Cockpit de 10,25 pouces.Le Kodiaq de deuxième génération se distingue par une combinaison ade commandes manuelles et numériques.La deuxième rangée de sièges peut être déplacée.Le Kodiaq est équipé d'un compartiment de rangement arrière, avec un porte-gobelet pour les passagers arrière.Le Skoda Kodiaq de deuxième génération offre une gamme plus large de motorisations.Deux moteurs à essence, une version hybride rechargeable et deux moteurs diesel sont disponibles.Les puissances deset desvont de 110 kW (150 ch) à 150 kW (204 ch).La version essence 1.5 TSI d'accès à la gamme, d'une puissance de 110 kW (150 ch), dispose de la technologie mild-hybrid. Le 1.5 TSI doté de la technologie mild-hybrid est également équipé de la technologie active des cylindres (ACT plus).Le 2.0 TSI essence, plus puissant, délivre 150 kW (204 ch).Les deux unités 2.0 TDI produisent respectivement 110 kW (150 ch) et 142 kW (193 ch).Deux versions sont proposées avec une transmission intégrale.Toutes les versions du Kodiaq sont équipées de série d'une boîte de vitesses automatique DSG à 7 vitesses.La versiondéveloppe une puissance de 150 kW (204 ch) et une autonomie de plus de 100 kilomètres en mode tout électrique.Un moteur 1.5 TSI de 110 kW (150 ch) et un moteur électrique s'associent pour développer une puissance de 150 kW (204 ch), transmise aux roues avant par l'intermédiaire d'une boîte de vitesses DSG à 6 rapports.La batterie haute tension de 25,7 kWh offre une autonomie de plus de 100 kilomètres en mode tout électrique.Elle peut être rechargée en courant alternatif à 11 kW à partir de boîtiers muraux et de bornes de recharge.La batterie peut être rechargée encore plus rapidement dans les stations de charge rapide à courant continu, à des débits allant jusqu'à 50 kW.Le Kodiaq compte. Outre les airbags pour le conducteur et le passager avant, les airbags latéraux avant, les airbags de tête et l'airbag central entre les sièges avant sont inclus de série.Des airbags latéraux pour les sièges arrière sont disponibles en option, tout comme les fonctions Crew Protect Assist et Emergency Assist.Dès que les capteurs détectent un freinage d'urgence, de panique ou une collision imminente, le système Crew Protect Assist ferme automatiquement les vitres et, le cas échéant, le toit panoramique. Il active également les feux de détresse et resserre les ceintures de sécurité avant.L'réduit le risque d'accident si le conducteur n'est plus en mesure de contrôler le véhicule en cas d'urgence médicale. Si le système détecte une telle situation, il prend en charge le contrôle de la voie, allume les feux de détresse et applique les freins pour arrêter le véhicule en douceur.Le Kodiaq est doté de nombreux systèmes d'assistance.Le Kodiaq est équipé du système d'aide au stationnement à distance, qui permet de se garer à distance à l'aide d'une application.L'combine le régulateur de vitesse adaptatif et les fonctions de l'assistant de maintien de la trajectoire dans la voie de circulation. Il permet le démarrage, le freinage et la direction automatiques dans les embouteillages jusqu'à une vitesse de 60 km/h en s'adaptant aux véhicules environnants.Leest un système d'assistance de circulation aux croisements.Lepermet de manœuvrer le Kodiaq dans des espaces de stationnement étroits depuis l'extérieur du véhicule à l'aide d'une application pour smartphone. Le véhicule et le smartphone communiquent par Bluetooth sur une distance pouvant aller jusqu'à cinq mètres. Le Kodiaq peut être déplacé vers l'avant et vers l'arrière en ligne droite en utilisant le smartphone comme télécommande. Pendant la manœuvre de stationnement, le système peut détecter les objets et les piétons qui s'approchent et prévenir automatiquement les collisions.