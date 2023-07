L'Audi Q6 e-tron entend redéfinir les références en termes de performances, d'autonomie et de recharge

Le compte à rebours est lancé pour l'Audi Q6-tron: le développement duest dans la dernière ligne droite.Vitrine technologique d' Ingolstadt, l'Audi Q6-tron marque le début de la plus grande initiative en matière de modèles dans l'histoire d'Audi.La plateforme technologique PPE, développée conjointement, estLa plateforme est évolutive et peut accueillir une large gamme de modèles dans les segments de taille moyenne et de luxe.La taille de la batterie et l'empattement des véhicules conçus sur la plateforme technologique PPE sont modulables.La plateforme permet d'utiliser aussi bien des modèles SUV et CUV à plancher haut que des modèles à plancher plat tels que les Sportback ou Avant; ces architectures de véhicules font toutes partie du segment central de la gamme de la marque aux quatre anneaux.Il s'agit du premier modèle entièrement électrique à sortir de la chaîne de production d'Ingolstadt.En outre, le siège d'Audi à Ingolstadt deviendra le premier site de production d'Audi à disposer de sa propre installation d'assemblage de batteries.Compte tenu de toutes ces premières, Audi dévoile à ce stade très précoce un aperçu des différents domaines de la technologie du véhicule sous la forme d'un prototype Audi Q6 e-tron.L'Audi Q6 e-tron représente la transformation globale de la marque aux quatre anneaux en un fournisseur de mobilité électrique haut de gamme. Avec une, une, ainsi qu'une, le Q6 e-tron ouvre la voie à l'avenir entièrement électrique d'Audi.L'Audi Q6 e-tron ambitionne dede l'industrie automobile en termes de performances , d'autonomie et de recharge.Le modèle de série sera dévoilé avant la fin de l'année 2023.