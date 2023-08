La Super GT Cabriolet Fisker Ronin électrique vise 965 km d'autonomie

lève le voile sur laLa Super GT Cabriolet Fisker Ronin est unauxL'accès à bord se fait par desLa Super GT Cabriolet est annoncée avecpour uneAvec une, sur les portions d'autoroutes allemandes illimitées, la Ronin exécuterait leLadevrait permettre, selon Fisker,La Super GT Cabriolet s'apparente à une berline sportive lorsque le toit rigide rabattable en fibres de carbone est fermé.La voiture de grand tourisme électrique de Fisker serait capable d'effectuer un Paris-Bordeaux avec une seule charge de batterie.La Super GT Cabriolet serait capable de rouler sur l'autoroute à des vitesses élevées et constantes sans se soucier de la capacité de la batterie.La Fisker Ronin sera dotée d'un écran haute résolution de 17,1 pouces et d'un tableau de bord installé devant le conducteur.Le véhicule sera fabriqué en petite série (999 véhicules devraient être produits) et proposé au prix de 375 000 USD.La Super GT Cabriolet de Fisker devrait entrer en production au seconde semestre 2025.Crédit image: Fisker Inc