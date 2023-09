Le crossover électrique compact Fisker Pear revendique une autonomie jusqu'à 560 kilomètres

lève le voile sur leLe crossover électrique Fisker est un "Agile Urban EV". Sonallie durabilité, technologie et design, tout en défiant la classification de marché existante.Le Pear utilise une. Le département ingénierie de Fisker aLong de, le Fisker Pear est conçu pouravec un espace de rangement astucieux.Le véhicule cinq places peut accueillirL'habitacle est conçu pour être extrêmement durable, sans pièces mobiles fragiles.L'intérieur est composé de matériaux recyclés et d'origine biologique.Le Pear dispose d'un mode Lounge, dans lequel tous les sièges se rabattent complètement, y compris la banquette arrière qui se rabat vers l'arrière dans le coffre, afin de créer un grand espace lounge pour regarder un film ou se reposer.Le Pear est équipé en option d'unpour le divertissement en mode Lounge.Le véhicule est doté d'unqui permet de charger et de décharger sur des emplacements de stationnement étroits sur la voie publique et d'éviter tout dommage dans les stationnements avec des plafonds bas. Le hayon du coffre et la vitre descendent derrière le renfort du pare-chocs arrière et sont donc protégés en cas de collision arrière.Un, ou « froot » (pour « front boot »), permet de ranger divers éléments, qu'il s'agisse d'une pizza ou d'une tenue de sport, et ainsi empêcher les odeurs de pénétrer dans l'habitacle. Il sera proposé avec une option isolante permettant de conserver les aliments chauds ou froids.Le Pear sera proposé en versionou, avec des roues de série de 20 pouces équipées de pneus à faible résistance au roulement et, en option, des roues de 22 pouces équipées de pneus haute performance.Une variante haute performance, le Fisker Pear Extreme, fera également partie de la gamme.La variante haute performance devrait passer deDeux propositions de batterie permettent d'obtenir(estimation WLTP).Le Pear électrique utilise l'ordinateur hautes performances conçu en interne par l'entreprise (Fisker Blade) pour fournir une expérience connectée et numérique. Le Fisker Blade se présente sous la forme d'une unité compacte, modulaire et évolutive.Le véhicule est équipé d'un réseau Ethernet interne multi-gigabit qui relie le reste des systèmes du véhicule au Fisker Blade pour une mise en réseau et des diagnostics rapides.Le réseau sans fil 5G/Wi-Fi transforme le Pear en un mini centre de données connecté au cloud.Le Pear devrait être construit aux États-Unis en collaboration avec Foxconn dans une usine de l'Ohio.Aux Etats-Unis, le crossover électrique Fisker Pear sera commercialiséLes premières livraisons du Fisker Pear sont prévues pour