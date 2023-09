La quatrième génération de la Skoda Superb proposée en carrosserie berline à hayon

s'apprête à lancer la quatrième génération de son, laAttendue en carrosserie break , la Superb sera également disponible enLa nouvelle itération de la carrosserie à hayon traditionnelle a gagné en longueur et en hauteur, tout en améliorant son aérodynamique.Le design de la grande berline de Mlada Boleslav se caractérise par une calandre octogonale redessinée et des poignées de porte modernisées.Par rapport au modèle remplacé, la Skoda Superb à hayon a gagné 43 millimètres en longueur pour atteindreet douze millimètres en hauteur pour atteindre 1 481 millimètres.Cela permet d'augmenter la garde au toit de onze millimètres à l'avant et de six millimètres à l'arrière.Leaugmente de 20 litres pour atteindreLa largeur du véhicule (1 834 millimètres) et l'empattement (2 841 millimètres) restent inchangés.Des prises d'air optimisées et un travail sur l'habitacle et les rétroviseurs extérieurs ont permis d'améliorer l'aérodynamisme pour atteindre unLa gamme de motorisations de la Superb de quatrième génération comprend uneSur la motorisation, le quatre cylindres essence est complété par une batterie lithium-ion de 48 volts. L'énergie récupérée au freinage est stockée dans la batterie et utilisée pour soutenir le moteur thermique avec un supplément de puissance électrique, ou pour permettre au véhicule, quand cela est possible, de rouler moteur thermique éteint.Outre le 1.5 TSI mild-hybrid, Skoda proposeComme lele plus puissant, le, la version essence la plus puissante est équipée d'une transmission intégrale.Uncomplète la gamme de moteurs.Tous les moteurs sont associés à uneTous les moteurs sont à laLa Superb est équipée d'unet d'unLe levier de vitesses, positionné sur la colonne de direction, permet d'avoir une console centrale plus spacieuse.Sous l'écran central, on retrouve les « commandes intelligentes » Skoda. Ces boutons-poussoirs rotatifs, dotés chacun d'un petit écran numérique, permettent d'effectuer des réglages rapides et précis.L'intérieur est caractérisé par des matériaux durables et les textiles utilisés sont en polyester recyclé.