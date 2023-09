La nouvelle Porsche Panamera finalise sa phase de tests dynamiques

Quelques mois avant sa présentation, la nouvelle Porsche Panamera réalise ses derniers tests dynamiques à Barcelone.L'objectif principal de ces tests dynamiques est le, qui comprend une nouvelle(PDK), et leA Barcelone et dans ses environs, les ingénieurs Porsche vérifient les derniers détails techniques de la nouvelle génération du modèle.LaPorsche a déjà réalisé la plupart des procédures de tests dynamiques au cours desquelles la voiture de sport Porsche a démontré ses qualités sur les quatre continents.Les tests dynamiques effectués aux États-Unis ont validé les performances de la transmission à haute altitude et à faible niveau d'oxygène. Les ingénieurs Porsche ont également vérifié les performances du système de refroidissement du moteur et de la climatisation dans des températures extrêmes.En Scandinavie, la Porsche Panamera a affronté des températures très basses.En Afrique du Sud, la Porsche Panamera a maîtrisé des conditions routières difficiles.En Asie, l'humidité élevée de l'air et les heures de trafic intermittent dans les mégalopoles ont posé des défis particuliers pour l'ensemble du programme Panamera.La nouvelle Panamera proposeDans certains pays, la proportion des variantes E-Hybrid dans la Panamera atteint presque cent pour cent.Tous les modèles E-Hybrid sont équipés d'un moteur électrique plus puissant, entièrement intégré dans le carter de la transmission à double embrayage, et d'une batterie haute tension d'une capacité de 25,9 kWh. Un chargeur embarqué d'une puissance de 11 kW réduit le temps de charge malgré l'augmentation du contenu énergétique.La Panamera est équipée de série d'un châssis semi-actif avec des amortisseurs à deux soupapes, qui peuvent réguler les étapes de compression et de détente indépendamment les unes des autres.Outre sa gamme de moteurs revue, la Panamera intègre un nouveau châssis avec contrôle actif des amortisseurs.