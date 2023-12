Les prototypes du Range Rover Electric en phase de validation technique

Lessont actuellement soumis à unLe but est de confirmeret, etFidèle à l'esprit du luxe moderne de la marque Range Rover, les niveaux de confort dans l'habitacle sont élevés grâce à la base électrique du modèle.Les ingénieurs Range Rover sont en train de concevoir le Range Rover avec zéro émission à l'échappement le plus silencieux et le plus raffiné jamais créé, avec une configuration d'annulation active du bruit et un soin particulier porté à la conception sonore.L'du Range Rover Electric permettra une recharge rapide sur les réseaux publics.Le Range Rover Electric sera produit sur la base de l'(MLA) à Solihull, au Royaume-Uni, aux côtés des Range Rover hybrides légers (MHEV) et hybrides rechargeables (PHEV).Les batteries et les unités de propulsion électrique (EDU) seront assemblées dans le nouveau centre de fabrication de propulsion électrique de JLR à Wolverhampton, au Royaume-Uni.Le Range Rover Electric offrira des performances de conduite comparables à celles d'un Range Rover V8 ainsi que les capacités tout-terrain d'un Land Rover, qui ont été la marque de fabrique du Range Rover depuis sa création en 1970.Après une année de développement virtuel portant sur la robustesse du train avant ainsi que l'analyse des systèmes multi-corps qui prend en compte, les premiers véhicules physiques ont été produits.Les essais sur route des prototypes ont commencé, de la Suède à Dubaï,Le programme mondial d'essais a été adapté au premier véhicule entièrement électrique de la marque Range Rover afin de garantir la robustesse du système d'entraînement électrique, y compris sous le plancher, la durabilité de la batterie, l'intégrité du châssis et les essais dynamiques du véhicule pour la protection des systèmes en cas de températures élevées.