Le prototype T10F Fastback de Togg vise une autonomie allant jusqu'à 600 km

La marque automobile turqueprésente le prototypeau CES 2024 à Las Vegas, Nevada, États-Unis.Le T10F combine des éléments de l'Est « émotionnel » et de l'Ouest « rationnel ». Ce design est le résultat d'une collaboration entre le studio de design de Togg et la maison italienne de design, Pininfarina.La silhouette et les lignes de la carrosserie du T10F reflètent le langage de conception établi par le T10X.Sur la base de la même plate-forme, les équipes de création ont ajusté la hauteur maximale et les porte-à-faux pour obtenir des proportions fastback plus sportives.Le design s'éloigne de la forme fastback classique à tricorps et adopte une silhouette plus dynamique et plus aérodynamique. Les principales caractéristiques sont une ligne sculptée de l'avant à la porte arrière, un bord d'aile arrière qui s'enroule autour de la poignée de porte et un élément chromé vertical sur le montant C.Le design met l'accent sur les détails et l'aérodynamisme, avec des poignées de porte affleurantes et des roues sculptées pour optimiser le flux d'air.La surface des ailes arrière suit la base de la vitre arrière, incorporant un spoiler intégré et conférant au volume arrière une esthétique distinctive. La découpe du montant arrière permet d'obtenir un toit bicolore.L'avant du T10F est doté de feux diurnes en forme de boomerang, avec de longs et minces clignotants intégrés dans le bouclier avant.La calandre a été sculptée avec des renfoncements et des inserts chromés qui rappellent les pétales de tulipe, symbole de la Turquie.La conception des feux arrière reflète celle du SUV , avec un design des feux latéraux qui accroissent visuellement la largeur du véhicule.Les sorties d'air aérodynamiques du pare-chocs arrière sont le reflet de celles de l'avant.La pièce maîtresse de l'intérieur du T10F est un écran de 41,3 pouces de bout en bout, composé d'un écran d'instrumentation de 12,3 pouces et d'un écran d'infodivertissement de 29 pouces, tous alimentés par un processeur Qualcomm Snapdragon.Les fonctions du véhicule sont contrôlées par un écran tactile de huit pouces, complété d'un chargeur sans fil.Le divertissement est enrichi par un système Hi-Fi Meridian à 12 haut-parleurs.Le T10F est doté de la fonction Keyless Go permettant aux occupants d'entrer et d'utiliser leur véhicule via l'application smartphone Togg ou en scannant leur clé magnétique.Construit sur la même plateforme du segment C que le T10X de Togg, le T10F revendique une expérience de conduite sportive tout en restant confortable pour une utilisation quotidienne.Le châssis monocoque est composé d'acier avancé à haute résistance, garantissant l'intégrité de l'habitacle et la protection des composants critiques tels que le bloc-batterie tout en renforçant la rigidité du châssis.La stabilité est renforcée par une bonne répartition des masses et un centre de gravité bas.Grâce au châssis à jambes de force MacPherson indépendantes à l'avant et une suspension multibras intégrale indépendante à l'arrière, les ingénieurs Togg ont veillés à ce que le T10F offre un bon équilibre entre une tenue de route dynamique et une conduite souple.Le TF10F aura une longueur de 4830 mm, une largeur de 1881 mm et une hauteur de 1560 mm.Le T10F aura un empattement de 2 890 mm, une garde au sol de 155 mm et pèsera entre 1 939 et 2 215 kg, selon les spécifications.Le prototype de développement T10F Fastback vise des performances dynamiques en tout électrique avec une connectivité étendue.Tous les modèles bénéficieront d'un coefficient de traînée inférieur à 0,23.Le T10F Fastback sera proposé en trois versions : standard à propulsion arrière (RWD), Long Range à propulsion arrière (RWD) et Long Range à transmission intégrale (AWD - 4 roues motrices) .Les modèles à propulsion arrière (RWD) disposeront d'un moteur de 160 kW.Le modèle Long Range AWD à transmission intégrale disposera de deux moteurs de 160 kW.La version supérieure du Long Range AWD à transmission intégrale exploite les 320 kW provenant des deux moteurs, propulsant le T10F Fastback Sport de zéro à 100 km/h en 4,6 secondes.Les modèles de la gamme standard auront une capacité de batterie de 52,4 kWh tandis que les modèles de la gamme AWD à 4 roue motrices embarquent une batterie de 88,5 kWh.Une charge de 20 à 80 % sera réalisable en 28 minutes sur tous les modèles.Le T10F Fastback sera doté de la technologie V2L (Vehicle-to-Load), lui permettant d'être utilisé comme une source externe d'alimentation.Le Togg T10F Standard Range RWD aura une autonomie WLTP de 350 km (estimation Togg).Le Togg T10F Long Range Range RWD aura une autonomie WLTP de 600 km (estimation Togg).Le Togg T10F Long Range Range AWD aura une autonomie WLTP de 530 km (estimation Togg).Conçu pour obtenir une note Euro NCAP de cinq étoiles, le T10F est doté de systèmes de sécurité avancés qui complètent sa structure monocoque.Il est équipé de série de sept airbags et d'un ensemble de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS) qui peuvent évoluer grâce à l'apprentissage continu et à des mises à jour automatiques par OTA (over-the-air, transmission d'informations sans fil).Cela comprend un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop-and-go qui fonctionne en conjonction avec un système de détection des panneaux de signalisation, un système de maintien de la trajectoire et un système d'alerte de franchissement de ligne.Il comprendra une caméra à vision panoramique, un système d'assistance aux angles morts, un système d'assistance au conducteur, un contrôle électronique avancé de la stabilité et un système d'aide au stationnement automatique.Le T10F sera doté de la fonction d'assistance "Rush Hour Pilot" de Togg, qui permet aux conducteurs de lâcher le volant dans une circulation dense jusqu'à 15 km/h, le véhicule se déplaçant de manière autonome.Avec l'internet mobile à haut débit, le T10F est un point d'accès Wi-Fi garantissant aux occupants d'être toujours connectés.Le T10F Fastback révélé au CES 2024 est un prototype représentatif du véhicule qui sera en production à partir de 2025.