Le Kia Niro hybride restylé arbore une signature lumineuse verticale

L'heure du restylage a sonné pour le Kia Niro.



La nouvelle mouture du crossover Kia adopte une motorisation exclusivement hybride sur le marché européen.



« La technologie hybride continue de jouer un rôle clé dans le déploiement de solutions de mobilité efficientes et à faibles émissions en Europe. Le Kia Niro constitue une réponse concrète pour les clients souhaitant réduire leurs émissions tout en conservant la flexibilité et la familiarité d'une conduite conventionnelle », déclare Pablo Martinez Masip, Vice President Product, Marketing & Customer Experience chez Kia Europe. « En associant performance hybride efficiente, connectivité intuitive et ADAS complètes, Niro est conçu pour accompagner le quotidien de nos clients de manière simple, fiable et responsable. »



Le Niro s'est rapidement imposé comme un modèle clé pour Kia en Europe. Lors de son lancement en 2016, il s'est positionné comme un point d'entrée accessible et pratique vers la mobilité électrifiée Kia.



Au-delà de ses motorisations, le Niro a été salué pour ses qualités essentielles : position de conduite surélevée, espace intérieur généreux, conception pratique adaptée aux usages quotidiens et un ensemble complet d'équipements de sécurité.



Un autre facteur déterminant de son histoire réside dans sa stratégie multi-énergies, avec des versions hybride, hybride rechargeable et électrique. Cette stratégie multi-énergies se reflète dans les performances commerciales, avec plus de 620 000 unités vendues, la version hybride étant la plus populaire.



Groupe motopropulseur hybride



Le Niro est désormais exclusivement équipé d'un groupe motopropulseur hybride combinant un moteur essence 1.6 litre GDI à injection directe avec un moteur électrique. Le système hybride associe un moteur thermique de 101 ch et un moteur électrique de 42 ch (32 kW), délivrant une puissance combinée de 138 ch, transmise aux roues avant via une boîte de vitesses à double embrayage à six rapports (DCT6). La configuration hybride a été spécifiquement développée pour favoriser une conduite fluide et efficiente au quotidien tout en conservant l'autonomie et le confort des motorisations thermiques. Lors de la conduite, les palettes au volant permettent, au choix, de régler le niveau de freinage régénératif (en mode Eco) ou de changer de rapport (mode Sport).



Le Kia Niro atteint une vitesse maximale de 170 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 11,3 secondes. La consommation s'établit entre 4,5 et 5,1 l/100 km, pour des émissions de CO? comprises entre 102 et 115 g/km. L'autonomie combinée peut atteindre 930 km. Grâce à la sobriété de sa motorisation, le Niro est exempté de malus (en 2026) en finition Motion et Active. La finition Premium voit quant à elle le malus s'élever à 210 euros.



Design extérieur



A l'instar des autres modèles de la gamme Kia, le Niro adopte une identité moderne, en phase avec la philosophie de design « Opposites United » (L'Alliance des Contraires) de Kia. La silhouette gagne en caractère, avec des lignes fluides et une signature lumineuse « Star Map » (Constellation) distinctive.



À l'avant, les projecteurs LED verticaux, équipés de la technologie Multi-Faceted Reflector (MFR), créent une signature visuelle reconnaissable et améliorent la répartition lumineuse. Le bouclier et la calandre redessinés complètent la face avant pour une présence marquée sur la route.



Sur le profil, le montant C, uniquement disponible en couleur carrosserie, renforce la cohérence visuelle de l'ensemble, tandis que les nouvelles protections de bas de caisse soulignent l'aspect SUV du modèle.



À l'arrière, le hayon redessiné s'associe à des feux à signature LED qui accentuent la largeur visuelle du véhicule.



Le déplacement de la plaque d'immatriculation a permis d'épurer la surface.



Dimensions



Avec une longueur de 4 430 mm et un empattement de 2 720 mm, le Niro conserve les proportions équilibrées qui font sa polyvalence.



Volume de chargement



Le coffre offre 430 litres (norme VDA).



Capacité de remorquage



La capacité de remorquage atteint 1 010 kg (freiné).



Aérodynamique



Le coefficient de traînée optimisé de 0,28 contribue à l'efficience.



Habitacle connecté



L'habitacle du Niro s'articule autour du système d'infordivertissement ccNC à double écran panoramique (12,3 pouces et 12,3 pouces). Le système de dernière génération regroupe navigation, fonctions du véhicule et services connectés dans une interface unifiée. Le Niro accepte les mises à jour à distance OTA et propose la connectivité Apple CarPlay et Android Auto sans fil.



Habitacle moderne



L'expérience à bord s'enrichit d'un nouveau volant, d'un système de recharge par induction pour smartphone, ainsi que d'un éclairage d'ambiance horizontal. Le siège conducteur peut être doté d'une mémoire à deux positions, et le mode Détente exploite la batterie hybride pour conserver la climatisation et le système audio à l'arrêt, sans faire tourner le moteur.



Equipements



La praticité au quotidien progresse avec le hayon électrique à ouverture mains libres, la clé digitale 2.0 permettant le verrouillage et le démarrage via un smartphone ou une montre connectée, ainsi que des ports USB-C et prises d'alimentation à l'avant comme à l'arrière.



L'affichage tête haute, disponible en option, projette les informations essentielles directement sur le pare-brise.



Aides à la conduite



Dès l'entrée de gamme, le Niro embarque une dotation d'aides à la conduite (ADAS) complète, avec 17 systèmes au total.



Le système de freinage d'urgence autonome (FCA 1.5) détecte véhicules, piétons et cyclistes, y compris en croisement, tandis que le régulateur de vitesse adaptatif (SCC 2), l'assistance active à la conduite dans les embouteillages (LFA 2) et la reconnaissance des panneaux avec adaptation de vitesse (ISLA) facilitent la conduite au quotidien. Les radars de stationnement avant et arrière, complétés par la caméra de recul, simplifient les manœuvres en ville.



Les finitions Active et Premium ajoutent l'assistance active à la conduite sur autoroute (HDA), ainsi que le système anti-collision avec détection des angles morts (BCA), qui peut intervenir sur la direction ou le freinage pour éviter une collision.



Le Niro introduit également la caméra de surveillance du conducteur (ICC), qui détecte somnolence et distraction, ainsi que la détection des mains sur le volant (HOD), qui confirme l'engagement actif du conducteur lors des phases de conduite assistée.



Le Pack DriveWise Park optionnel, disponible sur la finition Premium, permet d'aller plus loin avec les caméras 360°, l'aide au stationnement à distance (RSPA), le système anti-collision FCA 2 et l'assistance active à la conduite sur autoroute de niveau deux HDA 2.