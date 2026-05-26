La Ferrari Luce électrique ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du Cheval Cabré

Ferrari
lève le voile sur la Luce
dans le cadre symbolique de la Vela di Calatrava - Citta dello Sport à Rome. La première sportive électrique de la marque de Maranello ouvre un nouveau chapitre dans la longue histoire d'excellence technique du Cheval Cabré.
La Ferrari Luce
marque l'aboutissement de la stratégie multi-énergies de Maranello. Conformément au principe de neutralité technologique de la marque italienne, l'électrification ne constitue qu'un des moyens à disposition de Ferrari pour élargir son potentiel de conception en matière d'architecture produit, de performances
, de design et d'expérience de conduite, sans pour autant remplacer les motorisations existantes.
Le développement de la Luce élargit le champ de compétences de la marque de Maranello et ouvre de nouvelles perspectives en matière de performance et d'efficacité au sein de l'ensemble de l'écosystème Ferrari.
La Ferrari Luce n'est pas simplement une « Ferrari électrique ». C'est une Ferrari entièrement nouvelle, conçue pour offrir un niveau d'engagement et de performance plus profond, avec un caractère unique et immédiatement reconnaissable.
Ferrari a choisi de concevoir, développer et produire en interne les principaux composants : des moteurs électriques jusqu'au pack batterie, chaque élément est réalisé à Maranello. Le projet comprend plus de 60 nouveaux brevets
Le design
de la Ferrari Luce a été confié au collectif de design LoveFrom, dirigé par Sir Jony Ive et Marc Newson. L'intégration d'une équipe extérieure au Ferrari Design Studio, dirigé par Flavio Manzoni, a permis d'introduire une nouvelle perspective et un échange de compétences fertile, ouvrant la voie à un nouveau langage de design. LoveFrom s'est vu accorder la liberté créative nécessaire pour définir dès l'origine la direction stylistique du projet. La motorisation électrique, les moteurs conçus par Ferrari et la chaîne de transmission permettent une architecture radicalement nouvelle, qui combine les performances exceptionnelles de Ferrari au luxe d'un habitacle spacieux.
L'architecture
permet d'accueillir quatre portes et cinq places, une première pour le Cheval Cabré (les configurations transaxle avec moteur avant-central et boîte de vitesses arrière ne permettant pas l'intégration d'une cinquième place).
Une caractéristique visuelle déterminante de la Ferrari Luce est la pureté de sa glass house. Cette forme monolithique sans compromis, s'étend sous la ligne de caisse jusqu'aux extrémités du véhicule. Les ailerons aérodynamiques flottants à l'avant et à l'arrière, positionnés au-dessus et autour de la silhouette de la glass house, structurent les flux d'air, influencent la dynamique du véhicule et l'aéroacoustique.
Les panneaux lumineux avant et arrière sont transparents et intégrés aux surfaces principales.
Les optiques semblent se retirer lorsqu'ils sont éteints, préservant la pureté de la forme.
Les feux arrière adoptent une signature lumineuse circule.
La Ferrari Luce repose sur des jantes sur mesure de 23 pouces à l'avant et 24 pouces à l'arrière.
L'interface
est conçue selon des principes clairs d'organisation des entrées et des sorties. Les commandes et les affichages sont regroupés de manière fonctionnelle, les fonctions essentielles et les retours d'information étant directement placés face au conducteur. Des commandes mécaniques sont associées à des écrans numériques multifonctions développés avec Samsung Display.
Les matériaux
sont authentiques: aluminium anodisé recyclé, verre Corning Gorilla Glass et cuir haut de gamme.
Le système audio
, composé de 21 haut-parleurs et d'une amplification 24 canaux / 3000 W, intègre la signature audio innovante Ferrari Audio Signature et propose des préréglages, un réglage acoustique individualisé, ainsi que des fonctions de compensation dynamique.
D'un point de vue technique
, la Ferrari Luce repose sur une plateforme sur mesure, dotée d'un châssis dédié et d'innovations techniques intégrées dans chacun de ses composants. Les technologies issues de l'expérience de Ferrari en compétition automobile
ont permis de contenir le poids à vide à 2 260 kg, contribuant à des performances de référence dans sa catégorie (0 à 100 km/h en 2,5 secondes, 0 à 200 km/h en 6,8 secondes, vitesse maximale supérieure à 310 km/h et puissance totale maximale de 1 040 ch) ainsi qu'à une autonomie supérieure à 530 km.
La Ferrari électrique est propulsée par quatre moteurs électriques
, un par roue, alimentés par une batterie haute capacité de 122 kWh
.
Elle est équipée d'un système de suspension active
dérivé de la F80 ainsi que d'un essieu arrière à direction indépendante
.
Deux concepts technologique résument l'entrée de la Ferrari Luce dans l'univers des sportives électriques hautes performances : le contrôle du mouvement de chaque roue
dans toutes les directions et dans toutes les conditions dynamiques, ainsi qu'une approche exclusive de la sonorité
.
Chaque roue est équipée d'un actionneur pour la traction et la régénération, d'un autre pour l'angle de braquage et d'un troisième dédié au contrôle du mouvement vertical. La capacité d'adapter en temps réel la répartition du couple aux conditions de la route et aux performances souhaitées offre un niveau élevé de liberté et de précision dans le contrôle du véhicule. Chaque roue de la Ferrari Luce est parfaitement synchronisée avec les sollicitations du conducteur, permettant de ressentir un mouvement fluide et continu. La vectorisation du couple ainsi que l'équilibre élastique du système de suspension contribuent à faciliter les changements de direction, renforçant l'agilité de la voiture électrique
et le confort de conduite.
L'approche sonore de la Ferrari Luce repose sur un principe fondamental de Maranello: elle doit être authentique et fonctionnelle, issue directement de la mécanique du véhicule et au service de l'expérience de conduite. Un accéléromètre de haute précision, placé au centre de l'essieu, capte la texture dynamique et les vibrations des composants en rotation pendant leur fonctionnement. Le système filtre, égalise et amplifie le signal de manière comparable à une guitare électrique, mais uniquement lorsqu'il est pertinent pour l'expérience de conduite. Le niveau sonore dépend de la position de l'e-Manettino et de l'utilisation des palettes au volant, permettant au conducteur de passer d'un mode de concentration silencieuse à une expression sonore maximale. Le son est diffusé via un système d'amplification externe qui génère une onde sonore naturelle, ainsi qu'un système interne garantissant richesse de détail et haute fidélité. En plus de la qualité acoustique à bord, cela permet une perception du son à l'extérieur du véhicule. La Ferrari Luce bénéficie de recherches de pointe en matière de bruit, vibrations et aspérités (NVH), ce qui en fait la Ferrari la plus confortable jamais produite. Les bruits de roulement sont significativement réduits grâce au premier berceau monté sur supports élastiques dans l'histoire de Maranello, ainsi qu'à la suspension active, à l'optimisation des masses, de la rigidité et de l'insonorisation.
La Ferrari Luce affiche, de loin, le coefficient de traînée
le plus bas de l'histoire des voitures
de route de Maranello, associé à un espace
intérieur inégalé. Une attention extrême portée à l'aérodynamique a façonné l'architecture de l'ensemble du véhicule. Les surfaces ont été optimisées pour être lisses, continues et ininterrompues, afin de maximiser l'écoulement de l'air et la gestion du sillage. Les grilles aérodynamiques actives constituent une première pour Ferrari : elles régulent le flux d'air traversant les échangeurs thermiques, garantissant en permanence le bon équilibre entre besoins de refroidissement et traînée aérodynamique. La hauteur de caisse active permet d'abaisser l'avant de 10 mm à haute vitesse afin de maximiser l'efficacité, sans compromettre ni le confort ni les performances. Le système de refroidissement fait partie d'un logiciel intégré qui optimise l'autonomie en équilibrant la consommation
d'énergie, la gestion intelligente de la mise en température, la gestion de la recharge rapide ainsi que les fonctions de préconditionnement de la batterie et de l'habitacle, le tout étant accessible à distance.
La dynamique du véhicule a été développée afin d'exploiter les avantages sans précédent de l'architecture électrique en matière de centre de gravité, d'inertie et de liberté de contrôle, permettant à la Ferrari Luce de conserver un comportement dynamique toujours agile et naturel. Le conducteur pilote la voiture
via l'e-Manettino, qui module la puissance et la traction, ainsi que via le Manettino à cinq positions, doté de logiques adaptatives en fonction des conditions d'adhérence.
L'unité de contrôle du véhicule (Vehicle Control Unit - VCU) fait ses débuts sur la Ferrari Luce. Le centre de contrôle intègre le groupe motopropulseur et la dynamique du véhicule, met à jour ses objectifs 200 fois par seconde et coordonne les stratégies d'efficacité avec le tout nouveau Side Slip Control X.
La transmission intégrale électrique
permet d'exploiter pleinement le potentiel de la vectorisation du couple, garantissant une précision et une réactivité constantes du véhicule, tandis que le système d'engagement du transfert de couple et le freinage régénératif étendu assurent une progression du couple et du frein moteur digne d'une voiture de sport. La gestion du couple est une réponse caractéristique de Ferrari à l'un des défis typiques des motorisations électriques : la sensation d'une accélération longitudinale forte et instantanée, pouvant être déstabilisante lors des phases de démarrage, puis qui tend à s'atténuer à mesure que l'accélération augmente. Ferrari a développé un système permettant d'augmenter le couple disponible via l'action de la palette droite au volant, tout en préservant la sensation d'une accélération progressive. La palette gauche accroît la récupération d'énergie et la sensation de décélération.
Le groupe motopropulseur
se compose de quatre moteurs synchrones à aimants permanents dérivés de la F80, à flux radial, délivrant une vitesse maximale de 30 000 tr/min à l'avant et de 25 500
tr/min à l'arrière. Le système fonctionne sur une architecture 800 V et combine performances et efficacité, avec des solutions techniques issues de la compétition.
La batterie haute tension
a été conçue, validée et fabriquée à Maranello. Elle comprend 210 cellules en série, offrant une capacité de 122 kWh et permettant une recharge rapide jusqu'à 350 kW. Elle est conçue comme un élément structurel du véhicule électrique
.
L'électronique de puissance
intègre des onduleurs compacts ainsi qu'un convertisseur résonant DC/DC dédié à la suspension active, permettant d'atteindre un rendement supérieur à 98 %.
Le pack batterie, le châssis et la carrosserie de la Ferrari Luce forment un système intégré, capable d'optimiser les performances structurelles et l'efficacité globale du véhicule.
Le châssis
associe des pièces moulées creuses, des éléments extrudés et de l'aluminium, tandis que la carrosserie utilise des profilés extrudés et de la tôle d'aluminium. L'architecture maximise l'espace intérieur, en supprimant le tunnel central et en intégrant la batterie sous le plancher et sous les sièges arrière.
Le haut niveau d'optimisation et d'intégration, associé à un sous-châssis arrière monté sur silentblocs élastiques, permet de combiner le comportement routier typique d'une Ferrari avec un niveau supérieur de confort de conduite. Le carter de batterie contribue activement à la rigidité structurelle, avec une augmentation de plus de 25 % en flexion et de 35 % en torsion par rapport aux précédents modèles quatre portes. L'ensemble caisse en blanc (BIW) figure parmi les plus légers de sa catégorie pour un véhicule électrique de cette catégorie. La suspension semi-virtuelle à double triangulation (avec bras supérieur surélevé), la direction indépendante des roues arrière, les freins CCM optimisés, ainsi que des solutions ciblées de réduction des frottements complètent un ensemble conçu pour maximiser le plaisir de conduite et le confort.
Le recours massif à des alliages d'aluminium recyclés permet une réduction des émissions de CO2e d'environ 70 % sur la masse totale du véhicule électrique lors de la phase de production.
La Ferrari Luce marque l'ouverture d'un nouveau chapitre, tout en s'inscrivant dans la continuité de sa longue histoire de recherche de performance et d'excellence technique visant à redéfinir les limites du possible.