La BMW iX5 électrique bénéficie de cellules cylindriques d'une hauteur de 120 millimètres

BMW lève le voile sur la iX5 électrique.



La première BMW X5 électrique se distingue par des innovations technologiques, un design entièrement réinterprété et l'intégration des technologies de nouvelle génération issues de la Neue Klasse.



La BMW iX5 inaugure la sixième génération de la technologie BMW eDrive.



La BMW X5 électrique associe une autonomie pouvant atteindre 845 kilomètres dans sa version BMW iX5 60 xDrive, des capacités de recharge rapide, une architecture 800 volts et des fonctionnalités de recharge bidirectionnelle. Cette avancée technologique repose notamment sur l'intégration de nouvelles cellules cylindriques de 120 millimètres de hauteur au sein de la batterie haute tension. Utilisées pour la première fois sur la BMW iX5, elles contribuent à améliorer simultanément les performances, l'efficience énergétique et les capacités de recharge du véhicule.



La BMW iX5 franchit une étape en matière de design. Quelle que soit la perspective sous laquelle elle est observée, la BMW iX5 affiche une silhouette épurée, puissante et moderne qui lui confère une présence forte sous tous les angles. Cette nouvelle expression du design BMW repose sur l'intégration harmonieuse des proportions caractéristiques d'un Sports Activity Vehicle (SAV) BMW au nouveau langage stylistique de la Neue Klasse. La nouvelle génération du design BMW X affirme son caractère à travers une face avant verticale et puissante, marquée par la présence de la calandre illuminée BMW Iconic Glow et d'une signature lumineuse « Double-X », une première dans l'univers BMW. Le profil de la BMW iX5 se distingue par des lignes épurées et une architecture structurée. Les poignées BMW Winglets sont intégrées avec discrétion dans la carrosserie. Elles associent une esthétique moderne à une grande facilité d'utilisation en permettant l'ouverture électrique des portes par simple contact.



La BMW iX5 propose de nombreuses possibilités de personnalisation. Son offre comprend onze teintes de carrosserie ainsi qu'une sélection de jantes spécialement conçues pour le modèle, pouvant atteindre jusqu'à 23 pouces.



L'habitacle repensé se singularise par son architecture intérieure épurée, la clarté de ses formes et la précision de ses lignes. Les surfaces soigneusement dessinées créent une sensation d'espace harmonieuse, tout en préservant l'orientation vers le conducteur. L'impression de raffinement est renforcée par l'utilisation de nouveaux matériaux et surfaces décoratives, notamment en ardoise et en verre, qui confèrent à l'habitacle une atmosphère sophistiquée.



La BMW iX5 intègre plusieurs technologies clés issues de la Neue Klasse à travers l'interface digitale BMW Panoramic iDrive reposant sur le BMW Operating System X. Cet écosystème comprend t la projection panoramique étendue BMW Panoramic Vision, dont la surface de projection s'étend sur toute la largeur du pare-brise, un affichage tête haute BMW 3D HeadUp Display, un écran central au design Free-cut, ainsi qu'un volant multifonction. Un écran passager BMW Passenger Screen est proposé en option.



La cinquième génération de la BMW iX5 bénéficie d'une suspension adaptative de série et d'une répartition des masses proche de 50:50 entre les essieux.



Parmi les équipements proposés en option figurent le Châssis Adaptatif à 4 roues directrices et suspensions pneumatiques et le Châssis Adaptatif Professional à 4 roues directrices et suspensions pneumatiques avec stabilisation active du roulis, disponible dans un premier temps sur l'ensemble des versions électriques et hybrides rechargeables. Cette technologie permet d'associer les qualités dynamiques de BMW à un niveau de confort particulièrement élevé.



Le système BMW Symbiotic Drive apporte une assistance intelligente adaptée au style de conduite du conducteur. Les systèmes d'aide à la conduite de niveau 2 plus et les fonctions de sécurité active ont été conçus afin de favoriser une interaction fluide et naturelle entre le conducteur et les technologies d'assistance.



Produite à Spartanburg, la BMW iX5 y célébrera également sa première mondiale.



Le lancement commercial de la BMW iX5 est prévu au printemps 2027. La production débutera quelques mois auparavant à l'usine BMW de Spartanburg, aux États-Unis, qui lancera la production en série de la cinquième génération de la BMW X5 à partir du mois d'août 2026.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



BMW iX5 60 xDrive



Groupe motopropulseur :



Puissance cumulée : 425 kW / 578 ch

Couple maximal : 805 Nm



Moteur électrique arrière :



Puissance nominale : 242 kW / 329 ch

Couple nominal : 500 Nm



Moteur électrique avant :



Puissance nominale : 183 kW / 249 ch

Couple nominal : 305 Nm



Batterie haute tension :



Capacité énergétique nette : 141 kWh



Recharge :



Puissance de charge : jusqu'à 460 kW

Temps de recharge (10–80 %) : 23 minutes

Autonomie récupérée en 10 minutes (charge rapide DC maximale) : jusqu'à 350 km



Autonomie :



645 à 845 km (WLTP)



Performances / consommation / émissions :



Accélération (0 à 100 km/h) : 4,6 s

Vitesse maximale : 210 km/h

Consommation électrique combinée (WLTP) : 20,1 - 23,9 kWh/100 km









Liens vidéos:



BMW iX5 (Extérieur)



BMW iX5 (Intérieur)