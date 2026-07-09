Le SUV Denza Bao 5 hybride rechargeable développe une puissance cumulée de 544 ch

Denza, la marque automobile premium et technologique du Groupe Byd, présente le SUV Bao 5, destiné au marché européen.



Le SUV Denza embarque la technologie hybride rechargeable DMO dédiée au tout-terrain de Byd. Le Bao 5 associe un moteur essence 1.5 litre turbocompressé à deux moteurs électriques, un sur chaque essieu. La motorisation hybride rechargeable développe une puissance cumulée maximale de 544 ch.



Le SUV cinq places de 4,9 mètres de long est capable de réaliser l'exercice du 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.



Grâce à son châssis à longerons, à la suspension hydraulique intelligente DiSus-P, aux systèmes de contrôle de la technologie DMO ainsi qu'à ses deux différentiels électroniques et son système de verrouillage central, le Bao 5 offre une polyvalence élevée sur les terrains exigeants.



Stella Li, Vice-Présidente Exécutive de Byd, a déclaré : « Les clients européens du segment premium apprécient les SUV. Nous sommes convaincus que le Denza Bao 5 rencontrera un vif succès en Europe. Son design sophistiqué, son habitacle haut de gamme et sa motorisation hybride rechargeable DMO de dernière génération en font le choix idéal pour les conducteurs qui recherchent des performances tout-terrain sans renoncer au confort ni aux technologies embarquées. La technologie DMO confère au Bao 5 une remarquable polyvalence, quelles que soient les conditions. Il séduira aussi bien les conducteurs urbains souhaitant effectuer leurs trajets quotidiens en mode 100 % électrique que ceux qui recherchent un véhicule capable de s'aventurer hors des sentiers battus et d'offrir jusqu'à 835 km d'autonomie avec un plein de carburant et une batterie entièrement rechargée. Le Bao 5 illustre parfaitement la capacité de Denza à développer, grâce à son expertise dans les véhicules à énergies nouvelles, des modèles innovants qui redéfinissent les standards des principaux segments du marché. »



Le lancement commercial du Bao 5 à travers l'Europe est prévu au cours de l'été 2026, avec des premières livraisons attendues au dernier trimestre de l'année.



Le modèle marque une étape majeure dans le développement international de la marque chinoise Denza.



DESIGN EXTERIEUR



Le design extérieur du Bao 5 associe des éléments fonctionnels à une allure verticale.



La silhouette affirmée et son allure verticale dégagent une impression de robustesse tout en reflétant l'habitabilité généreuse de son habitacle. Des lignes de carrosserie nettes et sculptées renforcent le caractère tout-terrain.



La face avant affiche un design affirmé, avec des projecteurs en forme d'anneau encadrant une calandre sombre.



Le bouclier inférieur sculpté et la plaque de protection contrastée renforcent le caractère du Bao 5.



Sur les flancs, les surfaces sculptées des portes et les passages de roues aux contours anguleux rythment la silhouette.



Le montant avant du pare-brise, la ligne de toit soulignée par des barres de toit en aluminium et le montant arrière presque vertical encadrent des surfaces vitrées à la fois fonctionnelles et protectrices.



Une note de couleur contrastée couleur carrosserie soulignent le design au niveau du montant C.



Les bas de caisse intègrent des marchepieds fixes facilitant l'accès à bord. Ils sont escamotables électriquement sur la finition Ultimate.



Des feux arrière imposants encadrent le hayon électrique à fermeture assistée intégrant la roue de secours.



Un becquet de toit accueille le troisième feu stop, tandis que les protections de bas de caisse renforcent le caractère tout-terrain du Bao 5.



Le BAO 5 est proposé avec un choix de six teintes de peinture métallisée : Shadow Black, Snowy White, Pinnacle Grey, Wagner Glacier Blue, Dolomite Green, Tarim Polar Gold, ainsi qu'une teinte mate Mineral Purple. La peinture métallisée est de série.



DIMENSIONS



Le SUV Denza Bao 5 affiche une longueur de 4 921 mm (en finition Ultimate), une largeur de 1 970 mm et une hauteur de 1 920 mm.



DESIGN INTERIEUR



Le design intérieur valorise autant la fonctionnalité que l'esthétique, avec des poignées de maintien proéminentes encadrant une planche de bord aux lignes horizontales marquées. Ces éléments se prolongent sur la console centrale, où ils encadrent un sélecteur de vitesses disposé sur la colonne de direction ainsi qu'une rangée de commandes physiques, faciles à utiliser. Les accoudoirs de porte adoptent des coussins rembourrés imbriqués.



La posture verticale du Bao 5 garantit une généreuse garde au toit, même avec le toit panoramique de série, tandis que l'empattement long de 2 800 mm assure un excellent espace aux jambes pour tous les occupants.



L'habitacle est disponible en trois ambiances : Eclipse Blue, Shoal Green ou Tarim Desert Beige.



VOLUME DE COFFRE



Le volume de coffre (mesuré jusqu'au sommet des sièges) atteint 475 litres en configuration standard. La banquette arrière fractionnable permet d'étendre ce volume à 1 069 litres, voire 1 736 litres lorsque le chargement est effectué jusqu'au pavillon.



PLATEFORME DMO



Au cœur du Bao 5 se trouve la motorisation hybride rechargeable DMO (Dual Mode Off-road). Elle associe deux moteurs électriques et une batterie Blade intégrée au châssis, reposant sur une architecture à châssis à longerons et la technologie Cell-to-Chassis, pour une rigidité et une maniabilité renforcées.



ARCHITECTURE HYBRIDE



Le DMO est une architecture hybride dédiée au tout-terrain. Elle associe un moteur essence quatre cylindres 1.5 litre turbocompressé à implantation longitudinale à un système hybride électrique longitudinal (EHS). Elle intègre également des blocages de différentiels électroniques intelligents à l'avant et à l'arrière, offrant un temps de réponse de l'ordre de la milliseconde, pour optimiser les performances sur surfaces à faible adhérence. Le moteur arrière, optimisé spécifiquement pour le tout-terrain, développe jusqu'à 8 000 Nm de couple aux roues.



Le moteur essence du Bao 5 développe à lui seul 150 ch et 240 Nm de couple. Son principal rôle est de produire de l'électricité pour la batterie Blade de 31,8 kWh et les moteurs électriques. Le Bao 5 offre ainsi une expérience de conduite proche d'un véhicule électrique, privilégiant la réactivité immédiate et la précision propres à la propulsion électrique, tout en s'appuyant sur un système hybride efficient garantissant une grande autonomie.



Les moteurs électriques avant et arrière développent respectivement 272 ch et 388 ch, tandis que la puissance cumulée du système atteint 544 ch pour un couple maximal de 760 Nm. Ces performances permettent au Bao 5 d'accélérer de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes dans sa version Elegance et en 5,0 secondes dans sa version Ultimate. La vitesse maximale atteint 180 km/h.



La configuration des différentiels électroniques au sein du système DMO est conçue pour offrir des réponses bien plus rapides que les systèmes mécaniques. Le BAO 5 dispose d'un différentiel électronique à l'avant et d'un différentiel électronique à l'arrière, ainsi que d'un verrouillage central de gestion qui répartit le couple entre les deux essieux, avec une réactivité 30 fois supérieure à celle d'un différentiel mécanique traditionnel.



CHASSIS



L'architecture châssis à longerons abaisse le centre de gravité du Bao 5 par rapport à un SUV thermique classique, tout en améliorant la stabilité latérale. Cette architecture limite également le tangage, renforçant la stabilité en conduite. L'ensemble permet de bénéficier d'un rayon de braquage de 5,9 mètres, utile aussi bien en milieu urbain que dans des conditions tout-terrain plus étroites.



Les deux versions du Bao 5 sont équipées d'une suspension à double triangulation à l'avant comme à l'arrière, afin d'offrir un compromis optimal entre motricité et confort. La finition Ultimate ajoute le DiSus-P, un système intelligent de contrôle de la carrosserie, pour des performances dynamiques plus avancées. Le système DiSus-P intègre en permanence les données de plus de 20 capteurs, allant de l'angle de braquage et de la position des pédales d'accélérateur et de frein, jusqu'à la vitesse des roues, leur orientation, ainsi que la pression et la température.



Il utilise ces données pour effectuer des ajustements centralisés des principaux éléments de la dynamique du véhicule. Les paramètres incluent notamment un réglage continu de l'amortissement afin de réduire le déplacement latéral et le roulis en virage ; un réglage de la rigidité du châssis à deux niveaux, permettant de réduire de 50 % la force d'impact et de résister à une chute jusqu'à 1,5 mètre ; un réglage de la hauteur de caisse pouvant atteindre 140 mm (90 mm vers le haut et 50 mm vers le bas) ; une gestion hydraulique indépendante des quatre roues, garantissant une adhérence optimale en permanence ; ainsi qu'une fonction de mise à niveau automatique en un seul geste en mode camping, facilitant le stationnement et le confort, quelle que soit la nature du terrain.



Le DiSus-P apporte des gains significatifs en conduite tout-terrain grâce à sa capacité à augmenter la garde au sol de 90 mm, jusqu'à 310 mm. Ainsi, les angles d'attaque et de fuite du Bao 5 Ultimate atteignent respectivement 39° et 34°, soit 5° de plus que la version Elegance.



AUTONOMIE ELECTRIQUE



La batterie Blade de 31,8 kWh du Bao 5 permet au véhicule de parcourir jusqu'à 90 km en mode électrique (cycle mixte WLTP). Avec un réservoir plein et une batterie entièrement chargée, l'autonomie combinée WLTP atteint 835 km.



CONSOMMATION PONDEREE



La consommation pondérée s'élève à 4,2 litres aux 100 km, ce qui correspond à des émissions de CO2 de 90 g/km (Euro 6e).



RECHARGE ELECTRIQUE



Le bao 5 est équipé de série d'une recharge AC triphasée de 11 kW, permettant de recharger la batterie de 15 % à 100 % en un peu plus de trois heures.



La recharge rapide DC est également incluse de série. Lorsqu'il est connecté à une borne d'au moins 100 kW, la batterie passe de 30 % à 80 % en 16 minutes.



TECHNOLOGIES



L'intérieur du Bao 5 constitue une véritable vitrine technologique pour Denza, intégrant un éventail de technologies intelligentes et utiles centrées sur le conducteur.



Les passagers avant disposent d'un total de quatre écrans aux fonctions distinctes. Le conducteur bénéficie d'un combiné d'instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces ainsi que d'un affichage tête haute. Conducteur et passager avant peuvent utiliser l'écran tactile central de 15,6 pouces pour accéder au système d'infodivertissement et aux principales fonctionnalités du véhicule. Le système intègre les services Google, incluant Google Maps, Google Assistant et Google Play Store, permettant l'installation de centaines d'applications.



Le passager avant dispose de son propre écran panoramique, directement intégré face à lui, lui permettant d'accéder de manière indépendante au système de divertissement.



Le Bao 5 intègre son propre assistant vocal doté de quatre zones distinctes de détection audio, permettant à chaque occupant d'interagir individuellement avec plus de 300 fonctionnalités du véhicule.



Le Bao 5 est équipé d'un système audio offrant une expérience sonore digne de l'opéra, signé du spécialiste français du son Devialet. Doté de 18 haut-parleurs, le système du Bao 5 intègre notamment des haut-parleurs intégrés aux appuie-têtes, pour une expérience immersive incomparable.



Il est facile pour les occupants de recharger leurs appareils électroniques à bord du Bao 5. Le véhicule dispose de trois ports de charge USB à l'avant (deux Type-C et un Type-A) et de deux à l'arrière (un Type-C et un Type-A), ainsi que d'un chargeur de smartphone sans fil de série sur les versions Elegance, et de deux sur les versions Ultimate.



Les sièges du Bao 5 offrent un niveau de confort, de maintien et de modularité élevé. Le siège conducteur propose un réglage électrique sur huit positions, tandis que celui du passager avant bénéficie d'un réglage électrique sur six positions. Tous deux disposent d'un soutien lombaire électrique réglable sur quatre axes, ainsi que d'une fonction massage de type "spa" à 10 points.



Les sièges avant et arrière disposent des fonctions de chauffage et de ventilation (sur les versions Ultimate), tandis que les sièges arrière bénéficient d'un dossier inclinable.



La deuxième rangée peut se rabattre afin de maximiser le volume de coffre, et le siège passager avant peut également s'incliner entièrement pour servir de repose-jambes au passager arrière.



Tous les Bao 5 sont équipés de sellerie en cuir, les versions Ultimate bénéficiant de cuir de qualité Nappa pour un niveau de raffinement encore supérieur.



La console centrale intègre un porte-gobelets escamotable à commande électrique, qui se déploie automatiquement, ainsi qu'un compartiment de rangement réfrigéré et chauffant. D'une capacité de 4,5 L, cet espace peut accueillir jusqu'à huit bouteilles de soda, refroidir les contenus entre moins6 °C et plus 15 °C, et les chauffer entre 35 °C et 50 °C. Il dispose d'une fonction de mémoire en cas de coupure d'alimentation et de détection d'objets, et peut être activé à distance via l'application Denza.



L'application Denza permet de partager la clé numérique du Bao 5, permettant de verrouiller, déverrouiller et démarrer le véhicule à distance. La clé numérique NFC du véhicule fonctionne sans réseau mobile et même en situation de batterie faible.



FINITIONS



Le Bao 5 est proposé en deux niveaux de finition, tous deux généreusement dotés de technologies de pointe et de finitions premium.



La version Elegance se distingue par des jantes alliage de 18 pouces, des marchepieds fixes, des barres de toit intégrées, des éclairages d'accueil, un toit panoramique et un éclairage de port de charge.



À l'intérieur, cette version bénéficie de sièges avant chauffants et ventilés avec fonction massage, d'un volant chauffant, de sièges arrière chauffants, d'un éclairage d'ambiance multicolore, d'un système audio Devialet à 16 haut-parleurs, d'un combiné d'instrumentation entièrement numérique de 12,3 pouces, d'un écran tactile central d'infodivertissement de 15,6 pouces, d'un écran multimédia côté passager ainsi que d'un chargeur sans fil pour smartphone de 50 W.



La version Ultimate ajoute la suspension intelligente DiSus-P, augmente la taille des jantes alliage à 20 pouces et intègre des équipements supplémentaires tels que des sièges arrière ventilés, un cache de roue de secours entièrement fermé, un rétroviseur intérieur numérique, un système audio Devialet à 18 haut-parleurs ainsi qu'un chargeur sans fil supplémentaire pour smartphone.



SECURITE



La structure est composée à 96 % d'acier haute résistance, réduisant de 30 % les intrusions en cas de choc frontal et de 25 % en cas d'impact latéral contre un poteau. Le toit peut par ailleurs résister à une force de compression statique allant jusqu'à 12 tonnes.



Le Bao 5 est doté d'une gamme complète de systèmes de sécurité et de technologies d'aide à la conduite.



Le véhicule est équipé de série de 11 airbags, incluant des airbags frontaux conducteur et passager, un airbag genoux conducteur, des airbags latéraux avant et arrière, ainsi que des airbags rideaux. Le rétroviseur intérieur peut fonctionner comme un écran, offrant une vision panoramique élargie afin de réduire les angles morts. Les fonctionnalités d'aide à la conduite et de tout-terrain incluent le régulateur de vitesse intelligent, l'alerte et le freinage de trafic transversal avant et arrière, l'assistance au maintien dans la voie et l'alerte de franchissement involontaire de ligne, ainsi que des capteurs de stationnement avant et arrière associés à une caméra à vision 360°. Le contrôle de descente est également de série, pour une sécurité renforcée en conditions glissantes.