Le crossover urbain Skoda Epiq électrique adopte le langage stylistique Modern Solid

Le crossover urbain Skoda Epiq
élargit l'offre électrique de Skoda
vers un modèle plus accessible.
Développé dans le cadre de la Electric Urban Car Family du Groupe Volkswagen
, l'Epiq se positionne au même niveau de prix
que son équivalent thermique, le Kamiq
, devenant le modèle électrique le plus accessible du constructeur tchèque et ouvrant la mobilité électrique Skoda à un plus grand nombre.
Le Skoda Epiq associe des dimensions contenues à un habitacle spacieux et à un coffre de 475 litres.
L'Epiq est le premier modèle Skoda construit sur la nouvelle plateforme électrique MEB plus
et le premier véhicule électrique
du constructeur tchèque doté d'une traction avant . Optimisée pour une nouvelle génération de véhicules électriques
compacts, la plateforme associe une masse réduite à une haute efficience énergétique.
L'Epiq affiche une autonomie maximale d'environ 440 kilomètres et des capacités de recharge rapide. Design extérieur
L'extérieur du Skoda Epiq s'inscrit dans le langage stylistique Modern Solid de Skoda.
Le design minimaliste se distingue par des lignes épurées, une grande clarté visuelle et des détails soignés.
La face avant est structurée par des phares fins en forme de T, encadrant la Tech-Deck Face noir brillant.
Des prises d'air verticales intégrées au pare-chocs avant complètent la signature frontale.
La vue latérale met en avant la posture assurée de l'Epiq, soulignée par une ligne d'épaule haute et un bas de caisse généreux.
Des éléments tels que les barres de toit renforcent la présence visuelle.
À l'arrière, le design adopte la même approche minimaliste : les feux arrière fins en T encadrent l'inscription Skoda, tandis que le pare-chocs arrière reprend le motif des prises d'air verticales.Signature lumineuse en T
Les phares avant sont proposés en deux versions LED. La configuration de série combine feux de jour et clignotants dans la partie supérieure, tandis que la partie inférieure regroupe feux de croisement et feux de route dans un module LED unique.
En option, l'Epiq peu t être équipé de projecteurs Matrix
LED à 12 segments, capables d'éviter automatiquement l'éblouissement des usagers venant en sens inverse lorsque les pleins phares sont activés. Le système propose quatre modes d'éclairage adaptatif (urbain, route, autoroute et mauvaises conditions météorologiques ).
À l'arrière, les feux reprennent le langage stylistique Modern Solid avec une signature lumineuse en T distinctive. Comme à l'avant, deux versions LED sont disponibles, toutes assurant l'ensemble des fonctions d'éclairage en technologie LED.Aérodynamique
Des éléments aérodynamiques optimisés, conçus pour optimiser l'écoulement de l'air autour du véhicule et réduire la consommation
électrique, contribuent à un coefficient de traînée de 0,275.
Des volets de refroidissement actifs, situés derrière le pare -chocs avant, s'ouvrent automatiquement lorsque le système de batterie requiert un refroidissement . Lorsque la demande est faible, ils se ferment afin de diminuer la résistance aérodynamique.
L'efficacité aérodynamique est renforcée par les jantes et par les conduits aérodynamiques , qui dirigent le flux d'air autour du pare-choc s avant et des roues.
D'autres mesures incluent un cache réduisant l'espace
entre le pneu et le passage de roue pour maintenir l'air au plus près de la carrosserie, des enjoliveurs aérodynamiques et un soubassement optimisé permettant à l'air de circuler plus librement sous le véhicule.
À l'arrière, un diffuseur intégrant un élément becquet aérodynamique guide l'air du soubassement en le dégageant proprement du véhicule, réduisant ainsi les turbulences . Il fonctionne de concert avec la ligne de toit optimisée, complétée par un spoiler et de petites ailettes intégrées.
L'aérodynamisme est également amélioré par des arêtes spécifiques sur les feux arrière et par des ailettes positionnées à l'extrémité des passages de roue.Dimensions extérieures
Le crossover urbain Epiq mesure 4 171 mm de long, 1 798 mm de large et 1 581 mm de haut, pour un empattement de 2 601 mm. Jantes
Les jantes vont de 17 à 20 pouces. Design intérieur
Conforme au langage stylistique Modern Solid, le design intérieur de l'Epiq se distingue par un agencement épuré et minimaliste, associé à des commandes intuitives. Matériaux recyclés
Les selleries textiles sont fabriquées exclusivement à partir de fibres de polyester recyclées (PES).
Plusieurs éléments fonctionnels, parapluie de porte, porte-ticket, grattoir à glace, proviennent aussi de matériaux recyclés. Au total, le véhicule électrique Skoda
intègre plus de 34 kg de matériaux recyclés.Matériaux sans composants d'origine animale
L'Epiq utilise exclusivement des matériaux sans composants d'origine animale.
Le cuir est remplacé par le Techtona, une alternative conçue pour sa durabilité.Espace à bord
Le Skoda Epiq offre un espace généreux pour les passagers, à l'avant comme à l'arrière, ainsi que pour leurs bagages.Volume de coffre
Malgré des dimensions extérieures compactes
, l'Epiq offre un espace généreux pour les passagers comme pour les bagages. Le coffre de 475 litres est complété par de nombreuses solutions de rangement répartis dans l'habitacle, dont un compartiment sous le capot avant, le frunk (disponible à partir de 2027) qui ajoute de l'espace de rangement supplémentaire.Volume de rangement
D'autres compartiments situés dans les panneaux de porte, l'accoudoir central et la boîte à gants offrent un volume de rangement combiné de plus de 28 litres.Architecture à traction avant
L'Epiq est le développé sur la plateforme MEB plus, optimisée pour les véhicules compacts à traction avant. Elle adopte des batteries plus petites et plus légères, ce qui réduit la consommation d'énergie tout en libérant davantage d'espace à bord. Le crossover Skoda est disponible avec deux capacités de batterie et trois niveaux de puissance, de 85 kW à 155 kW (116 ch à 211 ch ), pour une autonomie pouvant atteindre environ 440 kilomètres. Deux versions de batterie
L'Epiq est disponible en deux versions de batterie de traction : la batterie de plus petite capacité affiche une capacité brute de 38,5 kWh (37,5 kWh net) et utilise une chimie lithium-fer-phosphate (LFP).
La batterie de plus grande capacité offre une capacité brute de 55 kWh (51,5 kWh net) et utilise une chimie nickel-manganèse-cobalt (NMC), offrant une densité d'énergie plus élevée et une autonomie plus importante.Groupes motopropulseurs: trois niveaux de puissance
L'Epiq est proposé en trois niveaux de puissance : 35, 40 et 55.
L'Epiq 35 délivre une puissance maximale de 116 ch (85 kW) grâce à une batterie de plus petite capacité (38,5 kWh bruts), tout comme l'Epiq 40, qui offre une puissance maximale de 135 ch (99 kW ). Les deux versions développent un couple maximal de 267 Nm, offrent une autonomie d'environ 310 kilomètres et une vitesse maximale de 150 km/h.
L'Epiq 55, version la plus performante, est associé à la batterie de plus grande capacité (56 kWh bruts) et délivre une puissance de 211 ch ainsi qu'un couple maximal de 290 Nm. Sa vitesse maximale est limitée à 160 km/h. Cette variante offre une autonomie d'environ 440 kilomètres et une recharge rapide DC de 10 % à 80 % en environ 24 minutes.
Toutes les versions sont animées par un moteur synchrone à aimants permanents, garantissant une accélération dynamique. Le freinage régénératif, la fonction roue libre et l'assistant ECO contribuent à optimiser l'efficience et à prolonger l'autonomie.Recharge bidirectionnelle
L'Epiq est équipé de la recharge bidirectionnelle, permettant d'utiliser l'énergie stockée dans la batterie en dehors du véhicule. L'Epiq prend en charge le V2L (Vehicle-to-Load / Véhicule vers Appareils) pour alimenter des appareils électriques externes, ainsi que le V2H (Vehicle-to-Home / Véhicule vers Maison) et le V2G (Vehicle-to-Grid / Véhicule vers Réseau), sous réserve de l'utilisation d'une borne murale compatible.Essieux et système de freinage
Les deux essieux de l'Epiq sont équipés de freins à disque, avec des disques ventilés à l'avant. En raison de la configuration à traction avant, l'essieu arrière n'est pas sollicité pour la régénération au freinage, ce qui entraîne une utilisation plus régulière des freins arrière et limite l'oxydation des disques.
L'essieu avant adopte un schéma MacPherson avec triangles inférieurs et barre stabilisatrice transversale. À l'arrière, l'Epiq repose sur un essieu à bras tirés associé à une poutre de torsion.Conduite à une pédale
Le Skoda Epiq rend la conduite quotidienne plus intuitive grâce à sa fonction complète de conduite One Pedal en mode B. Une fois activée, le conducteur gère la progression du véhicule uniquement via la pédale d'accélérateur : en la relâchant, l'Epiq décélère en douceur tout en récupérant de l'énergie pour la réinjecter dans la batterie. L'intensité de la régénération s'adapte à la situation de conduite et aux préférences du conducteur, offrant un confort accru, en milieu urbain, dans les embouteillages ou lors de longues descentes. La fonction One Pedal favorise une conduite plus intuitive, une expérience plus apaisée et une utilisation plus efficiente de la chaîne de traction électrique.Systèmes de sécurité et d'assistance à la conduite
Le Skoda Epiq est équipé d'une gamme complète de systèmes d'assistance à la conduite.
La dotation de série en systèmes d'assistance de l'Epiq comprend le Front Assist, le Side Assist avec alerte de trafic arrière et avertissement de sortie de véhicule, le Lane Assist, le limiteur de vitesse prédictif, l'Intelligent Speed Assist et le système Driver Alert. Ce dernier surveille la fatigue du conducteur en suivant les mouvements des yeux via une caméra intérieure intégrée dans le rétroviseur.
L'Epiq est également équipé de série de sept airbags, dont un airbag central.
La reconnaissance e des panneaux de signalisation en ligne utilise les données de la caméra frontale et des informations constamment actualisées en ligne, basées sur les données des véhicules ayant précédemment emprunté le même tronçon .
Parmi les systèmes optionnels figure le Crossroad Assist, qui utilise des radars
d'angle intégrés au pare-chocs avant pour avertir le conducteur de l'approche latérale de voitures
, motos, cyclistes ou utilisateurs de trottinettes électriques. S'ajoutent également Adaptive Lane Assist et Emergency Assist, renforçant encore la sécurité et le confort de conduite.Système d'infodivertissement Android
Le Skoda Epiq est équipé du système d'infodivertissement Android de 13 pouces. Grâce à une intégration fluide du smartphone, le système devient une extension du téléphone de l'utilisateur. Digital key
La clé numérique sur smartphone permettra d'utiliser un iPhone ou un smartphone Android à la place d'une clé traditionnelle. La fonction Digital Key permet de verrouiller, déverrouiller et démarrer a voiture
, grâce à une solution pensée pour faciliter le partage du véhicule entre plusieurs utilisateurs. Elle ne sera pas disponible au moment de la livraison du véhicule et sera activée ultérieurement via une mise à jour logicielle.