Le grand SUV familial Audi Q9 est le nouveau modèle premium phare du portefeuille Audi

Le grand SUV familial Audi Q9
élargit de manière stratégique le sommet de la gamme
de modèles du constructeur d'Ingolstadt.
La nouvelle Audi
Q9 combine dans un seul véhicule espace
intérieur, dynamique précise et technologies.
Le SUV Q9 se singularise par des portes électriques
, un grand toit panoramique
, des sièges individuels électriques
à la deuxième rangée et des feux arrière OLED numériques incurvés
.
Les performances
sur tous les types de revêtements reposent sur une suspension
sophistiquée et la transmission intégrale quattro
, associées à des motorisations efficientes
. « À l'avenir, le “Vorsprung durch Technik” sera de plus en plus défini par l'expérience à bord – car les voitures sont bien plus que de simples moyens de transport. Pour nombre de nos clientes et clients, elles deviennent de véritables espaces de vie mobiles »
, déclare Gernot Döllner, CEO d'Audi. « C'est exactement ce que représente l'Audi Q9 en tant que nouveau fleuron de notre portefeuille. Des matériaux premium, des sièges individuels électriques à la deuxième rangée et des portes automatiques soulignent notre exigence de qualité à l'intérieur. Associée aux systèmes d'assistance à la conduite les plus récents et à une expérience utilisateur globale, cette approche montre clairement la direction que nous donnons à la marque Audi. »
L'habitacle
de l'Audi Q9, avec ses matériaux haut de gamme et ses équipements
, reflète l'engagement d'Audi en matière de qualité. Deux variantes d'intérieur, dotées de niveaux d'équipement distincts, offrent de nombreuses possibilités de personnalisation.
De série, l'Audi Q9 peut accueillir sept passagers
, avec trois sièges de la deuxième rangée équipés de points d'ancrage pour sièges enfants.
L'Audi Q9 est également disponible en option en configuration six places
, offrant davantage d'espace et une atmosphère de type classe
affaires. Les six sièges sont partiellement réglables électriquement, avec une fonction de chauffage proposée en option. À la troisième rangée, chaque dossier de siège peut être rabattu individuellement par simple pression sur un bouton. À l'avant, les sièges sport plus offrent, en option, des fonctions de ventilation et de massage.
Des portes automatiques
offrent un confort accru lors de l'entrée et de la sortie du véhicule. Des capteurs périphériques étendus protègent contre les collisions : un système de détection d'obstacles empêche l'ouverture de la porte si celleâ€‘ci ne peut pas s'ouvrir complètement. Un mécanisme de fermeture électrique assistée garantit une fermeture en douceur. Les portes électriques peuvent être ouvertes et fermées facilement depuis plusieurs points de commande et à distance via l'application myAudi.
Le grand toit panoramique
, proposé de série, présente une surface vitrée de plus de 1,5 mètre carré pouvant être largement ouverte ou entrebâillée. Parmi les équipements optionnels figurent la transparence commutable et, l'éclairage du toit en verre, dont la couleur s'adapte à l'éclairage d'ambiance personnalisé.
Avec une longueur de 5,31 mètres
, une largeur de 2,21 mètres et une hauteur de 1,81 mètre, ainsi qu'un empattement de 3,14 mètres, la Q9 est la plus grande Audi jamais produite.
La face avant droite
confère au SUV familial une posture affirmée et un caractère immédiatement reconnaissable.
Les deux lignes d'équipement (Avus et S line) se distinguent clairement. La finition advanced met en valeur une apparence extérieure prestigieuse avec des barres verticales dans la calandre Singleframe, tandis que la finition S line apporte une touche plus sportive. Des jantes en alliage jusqu'à 23 pouces renforcent la présence de l'Audi Q9, tandis que des éléments de design tels que les barres de toit, le porteâ€‘àâ€‘faux arrière prononcé et l'habitacle vertical soulignent les proportions généreuses du SUV.
Une technologie d'éclairage avancée renforce la présence affirmée de l'Audi Q9. Les feux arrière OLED numériques de troisième génération établissent de nouveaux standards en matière de forme, de fonctionnalité et de sécurité. Les panneaux OLED numériques extérieurs sont incurvés en trois dimensions grâce à un verre ultraâ€‘fin.
De nuit, les clignotants augmentés projettent un clignotant stylisé au sol, en synchronisation avec les clignotants dynamiques à l'avant et à l'arrière, assurant une visibilité accrue pour les autres usagers de la route.
Les phares Digital Matrix LED
, dotés d'un module microâ€‘LED, offrent une grande portée, un éclairage précis et un contraste élevé. Leurs fonctions étendues de guidage lumineux contribuent à renforcer la sécurité sur la route.
Avec ses systèmes d'assistance à la conduite
, l'Audi Q9 répond de manière ciblée aux attentes du segment premium.
Lors de son lancement, l'Audi Q9 sera proposée en Allemagne avec un moteur V6 diesel trois litres
développant 299 ch (220 kW) et 630 Nm de couple. Le moteur V6 diesel trois litres avec technologie MHEV plus est équipé d'un compresseur électrique garantissant une réponse immédiate à l'accélérateur. La technologie MHEV plus, incluant un générateur de chaîne cinématique, soutient le groupe motopropulseur avec jusqu'à 24 ch (18 kW) de puissance supplémentaire et jusqu'à 370 Nm de couple additionnel. Le moteur V6 diesel trois litres offre des démarrages puissants et une conduite efficiente.
L'Audi Q9 est équipée de série d'une boîte tiptronic à huit rapports
à passages rapides et de la transmission intégrale permanente quattro.
Les premières livraisons de l'Audi Q9 sont attendues au quatrième trimestre 2026.