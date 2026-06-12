La sportive électrique Peugeot E-208 GTi abat le zéro à 100 km/h en 5,5 secondes

Développée par Peugeot
Sport, la sportive électrique Peugeot E-208 GTi
revendique des sensations de conduite exceptionnelles, un 0 à 100 km/h abattu en 5,5 secondes grâce à un moteur électrique de 281 ch et une autonomie WLTP combinée jusqu'à 375 km.
La Peugeot E-208 GTi est extrêmement fidèle au concept de 2025. S'appuyant sur le succès de la gamme Peugeot 208
, l'héritière de la lignée emblématique poursuit la légende GTi lancée il y a quatre décennies avec la Peugeot 205 GTi.
Toute première GTi électrique, la Peugeot E-208 GTi réinterprète l'ADN GTi de Peugeot.
Les ingénieurs qui développent les Hypercars Peugeot 9X8 ont été chargés de créer la version GTi orientée performance de la Peugeot E-208.
Christophe Auriault, chef de projet Peugeot E-208 GTi chez Peugeot Sport, déclare : « Dès le début du projet, il était évident que Peugeot Sport devait être impliqué. Nous disposons d'une expérience et d'une expertise uniques pour concevoir ce type de véhicule. Il était également clair que l'objectif était de créer une GTi 100 % électrique. Nous voulions démontrer que tout l'ADN GTi de Peugeot peut se retrouver dans une voiture électrique. Et nous avons réussi. »PERFORMANCES
La Peugeot E-208 GTi est équipée du moteur M4 plus, développant 281 ch et délivrant un couple de 345 Nm. Il est produit à Trémery, dans l'est de la France, au sein de la co-entreprise Eâ€‘Motors réunissant Stellantis et Nidec LeroySomer.
Les ingénieurs de Peugeot Sport ont optimisé ce moteur, en particulier sa gestion électronique : les composants de la carte électronique ainsi que le logiciel de contrôle sont directement issus du sport automobile
.
Avec un rapport poids/puissance de 5,5 kg/ch, la Peugeot E-208 GTi offre des accélérations de petite sportive survitaminée avec un 0 à 100 km/h exécuté en 5,5 secondes. Le 1 000 m départ arrêté est réalisé en 25,8 secondes et il faut 3,2 secondes pour accélérer de 80 à 120 km/h en. La vitesse maximale est limitée à 180 km/h.
Christophe Auriault a déclaré : « Ce travail sur le contrôle électronique du moteur est au cœur même de notre expertise. Il s'appuie directement sur le savoirâ€‘faire acquis en sport automobile et le transpose du circuit à la route. Les compétences utilisées pour le développement de l'Eâ€‘208 GTi sont les mêmes que celles mises en œuvre lors du travail sur la 9X8 ».PERFORMANCES DURABLES GRÂCE À UN REFROIDISSEMENT OPTIMISÉ
La Peugeot E-208 GTi utilise la batterie d'une capacité brute de 54 kWh (51 kWh utiles) e la E-208, mais sa gestion a été spécifiquement adaptée pour répondre aux exigences du moteur GTi.
Les ingénieurs de Peugeot Sport ont appliqué leur savoirâ€‘faire issu du sport automobile à la gestion thermique de la batterie, en se concentrant sur la stratégie de circulation du liquide de refroidissement : quand et en quelle quantité celuiâ€‘ci est délivré en fonction de la température. Parfaitement refroidie, la batterie permet à la Peugeot Eâ€‘208 GTi de délivrer en permanence des performances maximales, sans aucune limitation de puissance.
Christophe Auriault déclare : « L'une de nos priorités était la durabilité des performances. Nous ne voulions pas réduire cette puissance exceptionnelle pour protéger la batterie contre un phénomène appelé déclassement de puissance, que l'on observe sur certaines voitures électriques sportives. Par exemple, si un client emprunte un col de montagne, il doit pouvoir rester en “mode Sport” sur toute la durée du parcours. C'est l'esprit GTi : les performances doivent être constantes. En nous inspirant du sport automobile, nous avons conçu une gestion du refroidissement de la batterie qui évite toute limitation de puissance dans des conditions exigeantes. »AUTONOMIE
Selon le choix de pneumatiques hautes performances, la Peugeot E-208 GTi offre une autonomie WLTP combinée pouvant atteindre :
- 375 km avec les pneus Hankook Ventus S1 Evo3 (option gratuite)
- 352 km avec les pneus Michelin Pilot Sport 4S (montés de série)COMPORTEMENT DYNAMIQUE
Fidèles à l'ADN GTi de Peugeot, les ingénieurs de Peugeot Sport ont associé la puissance et les performances de la Peugeot E-208 GTi à un comportement agile et dynamique.
De nombreuses évolutions ont été apportées au châssis de la Peugeot E-208.
Stabilité :
Abaissement de 25 mm
Voies élargies ( 56 mm à l'avant / 28 mm à l'arrière)
Jantes 18 pouces avec pneumatiques 215/40 R18
Réactivité :
Ajout d'une barre antiroulis arrière de 31 mm, tout en conservant la barre avant d'origine de 17 mm, afin d'optimiser l'équilibre et le comportement en virage malgré le centre de gravité bas créé par la batterie implantée sous le plancher
Motricité :
Différentiel autobloquant mécanique intégré au réducteur, garantissant une transmission optimale de la puissance, même dans des conditions de faible adhérence
Confort et tenue de route :
Ressorts spécifiques et amortisseurs exclusifs avec butées hydrauliques, une technologie utilisée par Peugeot Sport en WEC
Sécurité :
Disques de frein avant de 355 mm avec étriers fixes à 4 pistons, spécialement conçus pour assurer un refroidissement optimal et des performances de freinage constantes
Étriers rouges arborant la signature PEUGEOT Sport, signe d'excellence
Freins arrière identiques à ceux de la PEUGEOT E-208 : priorité à l'efficacité
Polyvalence :
ESP configuré pour une sécurité optimale au quotidien, avec un mode Sport offrant une plus grande liberté au conducteur, notamment sur circuit
En mode Sport, le freinage régénératif est désactivé afin de permettre au conducteur de se concentrer pleinement sur la performance
Christophe Auriault déclare : « L'élément le plus important de la transformation du châssis réside dans l'équilibre entre l'avant et l'arrière, en particulier grâce à l'ajout de la barre antiroulis arrière. Nos pilotes de la Peugeot 9X8 ont testé la Peugeot E-208 GTi sur circuit et leur retour a été : “Ne changez rien.” »SPORTIVITÉ ÉLÉGANTE
Pour créer la Peugeot E-208 GTi, les designers de Peugeot ont associé l'élégance de la Peugeot E-208 à la sportivité de l'ADN GTi.
Michaël Trouvé, chef de projet E-208 GTi chez Peugeot Design, déclare : « Nous voulions que la PEUGEOT E-208 GTi soit immédiatement reconnaissable comme une peugeot GTi, avec un design qui parle de lui-même. Elle devait être digne de ce badge iconique, tout en restant moderne. Un point clé était son assise sportive sur la route, et nous avons créé des codes visuels forts, puissants sans être ostentatoires – faisant de la Peugeot E-208 GTi un objet extraordinaire, aussi à l'aise en ville que sur circuit. »
Le style à dynamique de la Peugeot E-208 a constitué la base pour la GTi, avec ses épaules musclées, ses dimensions compactes
et ses porte-à-faux courts.
La E-208 GTi adopte la signature lumineuse à trois griffes. À l'avant, les griffes lumineuses sont intégrées au bouclier et prolongées dans les projecteurs Full LED grâce à trois modules optiques indépendants. À l'arrière, trois griffes LED horizontales renforcent l'assise visuelle du véhicule.ADN GTi
Comme toutes les GTi depuis 40 ans, la Peugeot E-208 GTi se distingue par une carrosserie abaissée et des voies élargies.
Les passages de roues élargis accueillent les voies majorées, avec des parties basses évasées qui soulignent la sportivité sans excès.
Un spoiler avant et un diffuseur aérodynamique arrière spécifique en noir brillant intègrent un feu antibrouillard arrière à LED,.
Le rouge GTi est présent partout, avec retenue : calandre, projecteurs, emblème Peugeot avant, passages de roues, étriers de frein avant, badges « 208
GTi » sur les montants C, becquet arrière, ainsi qu'à l'intérieur de l'habitacle.INTÉRIEUR IMMERSIF DÉDIÉ AU PLAISIR DE CONDUITE
Le Peugeot i-Cockpit intensifie les sensations de conduite de la Peugeot E-208 GTi, en créant un GTi-Cockpit.
Moquettes, tapis de sol et ceintures de sécurité rouges, comme sur la Peugeot 205 GTi, créent une ambiance sportive. Des surpiqûres rouges sont t présentes sur la planche de bord, les panneaux de porte et le volant compact.
Très enveloppants et confortables pour un usage quotidien, avec appuie-têtes intégrés, les sièges avant renforcent le lien entre le conducteur et la voiture
.
Les sièges avant intègrent un insert central rouge et un maillage rouge évoquant la Peugeot 205 GTi 1.6.
Le volant compact en cuir perforé intègre une partie supérieure et inférieure en Alcantara et un emblème rouge « 208 GTi ».
Une ambiance sonore sélectionnable, liée au régime du moteur, est facilement activable ou désactivable.