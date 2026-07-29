Le SUV Super Hybrid Zeekr 9X propose des fonctionnalités avant-gardistes

Zeekr entend redéfinir les codes du luxe automobile
avec le SUV
Super Hybrid 9X.
Conçu à Göteborg, en Suède, le modèle Zeekr allie design scandinave, technologies de pointe, finition soignée et équipements
haut de gamme.
Le Zeekr 9X embarque une motorisation « Super Hybrid » reposant sur un moteur 4 cylindres en ligne 2.0 litres Turbo et une architecture 900 V et propose des fonctionnalités avant-gardistes.
Le Zeekr 9X en finition Ultra (version 6 places) est un véritable challenger dans l'univers du luxe automobile en Europe.
Le Zeekr 9X est le cinquième modèle de Zeekr
en Europe, à peine trois ans après le lancement de la marque chinoise sur le continent européen.
Pendant une grande partie du siècle dernier, les modèles de véhicules de luxe se sont définis par des silhouettes, des caractéristiques
et des matériaux établis. Le Zeekr 9X fait évoluer cette vision
du luxe automobile en le réinventant.Design extérieur
À l'extérieur, le Zeekr 9X arbore une allure caractérisée par des lignes dynamiques et une précision visuelle élevée. La calandre intégrée de type « cascade » (disponible en noir, ton carrosserie ou chrome satiné) confère au Zeekr 9X trois expressions distinctes.
À l'avant, la signature lumineuse est assurée par des projecteurs « Diamond Starlight Matrix
».
À l'arrière, un bandeau lumineux continu d'un rouge intense souligne la silhouette du véhicule.
La ligne de toit dessine un profil dynamique est inspirée des univers du yachting de luxe, de l'art et de l'architecture.
Le SUV Zeekr 9X s'affirme par ses proportions et son assurance
.Design intérieur
Dans l'habitacle, chaque surface du Zeekr 9X met à l'honneur des matériaux sophistiqués, allant des garnitures en bois nordique au cuir Nappa d'une grande douceur. Les éléments en bois de l'habitacle sont sélectionnés à la main pour la profondeur de leur veinage et la chaleur de leur finition ; chaque pièce est polie manuellement pendant près de 20 heures avant d'être jugée digne d'être installée. L'approche minutieuse s'apparente davantage à l'architecture d'intérieur qu'à la construction automobile. Les sièges sont habillés d'un cuir Nappa ultra-haut de gamme et conçus pour épouser les contours du corps ; ils soutiennent chaque passager sans le contraindre.
La console centrale accueille une commande rotative en cristal délicatement taillé, aux facettes d'une précision digne de la joaillerie. Cet élément tactile, agréable à l'œil et au toucher, s'intègre harmonieusement au design intérieur raffiné de l'habitacle.Ecran OLED 3K de 17 pouces
Au-dessus de la deuxième rangée de sièges individuels (de type capitaine) se trouve un écran OLED 3K de 17 pouces, dissimulé dans le ciel de pavillon en micro-suédine. D'une simple pression, l'écran se déploie et glisse vers l'avant sur une distance allant jusqu'à 88 cm pour offrir un confort de visionnage optimal. Dans un même mouvement chorégraphié, les stores se déploient sur les vitres, le rideau du toit ouvrant se referme et l'éclairage d'ambiance - riche de 16,8 millions de couleurs - baisse d'intensité pour recréer l'atmosphère d'une salle de cinéma, transformant ainsi l'habitacle en une salle de projection privée d'un geste unique et maîtrisé.Réfrigérateur intelligent
Les passagers peuvent se déplacer entre les sièges individuels de la deuxième rangée pour accéder au réfrigérateur intelligent embarqué ; celui-ci propose des modes prédéfinis pour l'eau, différents vins, le champagne et même une fonction de chauffage jusqu'à plus 50 °C.Ecran amovibles arrière « Flexible Magic Control » de 6,3 pouces
Les passagers arrière du Zeekr 9X disposent de leur propre écran amovible « Flexible Magic Control » de 6,3 pouces, permettant de commander du bout des doigts tous les éléments de l'environnement
; de l'éclairage à la climatisation, en passant par des fonctionnalités 4D synchronisées avec le système de divertissement.Services connectés
L'habitacle immersif intègre la suite de services connectés haut de gamme " Zeekr Connected "de la marque. Au cœur du dispositif se trouve le Zeekr Entertainment, un service de vidéos
à la demande inclus dans le pack Zeekr Connected Premium ; il offre aux passagers une sélection de contenus à apprécier depuis le siège passager avant et les sièges arrière disposés à la manière d'une salle de cinéma. Associé à un écran escamotable 3K de 17 pouces et à l'environnement sonore quadridimensionnel signé Naim, le Zeekr Entertainment transforme les longs trajets en parenthèses de détente.Ambiance sonore exclusive
Le Zeekr 9X invite les audiophiles à un voyage sonore d'exception grâce à son système audio Naim. En étroite collaboration avec les concepteurs de l'habitacle dès la phase initiale du projet, les ingénieurs de Naim ont intégré un système composé de 32 haut-parleurs, 40 canaux d'amplification et 2 caissons de basses. Le système intègre 8 vibreurs tactiles, des haut-parleurs dans les appuie-têtes ainsi que des membranes intégrées aux sièges. Avec 6 réglages élaborés (Naim Signature, Studio, Live, Cinéma, Club et Podcast), l'habitacle adapte son atmosphère au rythme de la musique. Lorsque la musique s'arrête, le silence s'installe grâce à un système de réduction active du bruit.Cockpit
Devant le conducteur, le cockpit immersif intègre un affichage tête haute de 47 pouces qui projette les informations de navigation, la vitesse, les images de la caméra d'angle mort et d'autres données directement dans le champ de vision. L'écran antireflet du tableau de bord, d'une diagonale de 13 pouces, est bien visible sans pour autant distraire le conducteur.
Le conducteur se trouve entouré de commandes, d'écrans et de matériaux épousant les courbes du poste de conduite pour offrir une sensation de conduite plus dynamique.
Le double écran central OLED 3,5K de 16 pouces chacun, sert d'interface de commande principale, tandis que la console centrale conserve des commandes physiques pour les fonctions essentielles aux côtés des commandes tactiles, afin de garantir le confort du conducteur.Confort intérieur
Il suffit d'une simple pression pour que les passagers débutent une parenthèse de détente. Le siège s'incline, le repose-jambes se déploie et les stores se ferment, transformant instantanément l'habitacle en un espace
de relaxation. Les sièges massants, ainsi que les systèmes de climatisation ou de chauffage équipant la première et la seconde rangée, offrent une pause loin des tracas de la journée. En un instant, le véhicule se métamorphose en un salon privé pour chaque passager.Motorisation hybride
Le modèle « Super Hybrid » de Zeekr allie performances
électriques et autonomie rassurante, offrant au conducteur une maîtrise totale de la route.
Le Zeekr 9X est propulsé par le système de motorisation électrique « Zeekr Super Hybrid ».
Silencieux, fluide et offrant la réactivité instantanée caractéristique des véhicules électriques
, le Zeekr 9X associe un moteur 4 cylindres en ligne 2.0 litres Turbo à une architecture 900 V qui repose sur une batterie 55,1 kWh. Le moteur agit comme un générateur pour étendre l'autonomie tout en préservant le dynamisme du véhicule.
Le conducteur dispose d'une puissance allant jusqu'à 897 ch / 660 kW, délivrée par une motorisation hybride à double moteur et architecture 900 V de nouvelle génération, permettant d'abattre le 0 à 100 km/h en 4,1 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 240 km/h sur circuit. Modes de conduite
Le modèle Zeekr dispose de modes de conduite intelligents qui adaptent le caractère du véhicule à la situation : du mode tout électrique aux modes tout-terrain robustes, ces derniers mettant à l'épreuve la suspension pneumatique adaptative à double chambre et les amortisseurs électromagnétiques CDC à double valve.Consommation
Le Zeekr 9X Ultra affiche une consommation
de carburant combinée de 8,9 litres aux 100 km, une consommation d'énergie combinée 28,5 kWh aux 100 km et des émissions de CO2
combinées de 77,0 g par km (chiffres indiqués basés sur les dernières données d'essai du constructeur). Recharge
La recharge ultra-rapide en courant continu (jusqu'à 330 kW) permet de passer de 10 à 80 % de charge en 9,5 minutes ; pour les longs trajets, le système de propulsion intelligent offre une autonomie étendue allant jusqu'à 737 km, dont 179 km en tout électrique (estimations indicatives Zeekr). L'autonomie électrique dépend de divers facteurs, notamment le style de conduite et les conditions routières
.Volume de chargement
L'habitacle du Zeekr 9X comprend un coffre de 677 litres, extensible jusqu'à 2 148 litres.Capacité de remorquage
La capacité de remorquage de 2 000 kg répond à toutes les envies d'aventure.Assistance au conducteur
Conçu pour le plaisir de conduire, le Zeekr 9X intègre des fonctionnalités soigneusement sélectionnées pour offrir des performances élevées et fluidifier chaque trajet.
De l'affichage tête haute aux systèmes d'aide à la conduite
intuitifs (conçus et testés en Europe) tels que les ADAS avancés basés sur la technologie LiDAR, l'assistance à la navigation sur autoroute et l'aide au stationnement à distance, chaque élément a été choisi pour permettre au conducteur de gagner en maîtrise, tout en restant pleinement présent à chaque instant.
Lothar Schupet, CEO Zeekr Europe, précise : « Le nouveau Zeekr 9X incarne notre réponse aux attentes de la nouvelle génération de clients du luxe. Plus que jamais, ces derniers exigent davantage de leur véhicule ; le Zeekr 9X répond directement à cette demande, ayant été conçu en Europe pour les routes européennes. Malgré ses dimensions imposantes, ce n'est pas une voiture qui cherche à s'imposer par le bruit ; elle se distingue par sa discrétion. Son design est si réfléchi et abouti que le conducteur y découvre davantage de détails lors de son cinquième trajet que lors du premier. Le Zeekr 9X ne représente pas un luxe hérité d'une autre époque, mais bien une nouvelle ère du luxe, au-delà des conventions. »