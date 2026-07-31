Le SUV compact Mercedes-Benz GLA hybride peut fonctionner uniquement à l'électricité

Mercedes-Benz
lève le voile sur le SUV GLA hybride
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Le nouveau SUV hybride Mercedes-Benz GLA combine une silhouette plus basse, un empattement plus long et une calandre illuminée pour une présence distinctement assurée.
L'intérieur apporte plus de lumière, d'espace
et de raffinement, avec un toit panoramique, un grand écran MBUX Superscreen et des matériaux haut de gamme.
Les technologies intelligentes, dont l'assistant virtuel MBUX propulsé par l'IA générative, permettent une interaction naturelle et un support personnalisé.
Des modèles à combustion électrifiée suivront, début 2027, le lancement des trois variantes électriques.
La Mercedes-Benz GLA
réunit un design frappant, une technologie avancée et une praticité quotidienne.Points clés
Proportions sportives: Le nouveau GLA présente une apparence nettement plus dynamique avec une silhouette plus basse, un empattement plus long, une voie arrière plus large, des épaules musclées prononcées et des roues affleurantes avec la carrosserie.
Présence charismatique: La calandre illuminée confère au SUV compact une présence assurée et renforce son statut.
Fonctionnalité: L'intérieur mêle des formes flottantes, des matériaux soigneusement sélectionnés et un grand écran MBUX Superscreen couvrant tout le tableau de bord et intégrant les écrans conducteur, central et passager. Le système de son surround 3D Burmester offre une expérience sonore de premier rang.
Espace pour la vie quotidienne, les loisirs et les déplacements : Le GLA offre plus d'espace pour la tête et les jambes à chaque place. Il y a aussi plus d'espace pour les bagages grâce à l'intérieur spacieux et au coffre polyvalent.
Remorquage: Avec une capacité de remorquage allant jusqu'à deux tonnes, les modèles 4Matic peuvent remorquer des charges lourdes.
Transmission hybride 48 volts: Le GLA sera disponible début 2027 en version à combustion électrifiée avec technologie 48 volts et moteur à combustion interne. Il peut rouler uniquement à l'électricité en ville, se déplacer sur des routes de campagne et récupérer de l'énergie dans chaque vitesse.
Aventures hors des sentiers battus: Avec la transmission intégrale, le mode conduite Terrain et la fonction « capot transparent », le GLA transforme l'aventure en une expérience fluide hors des sentiers battus.
Assistant Virtuel: L'Assistant Virtuel MBUX, propulsé par l'IA générative, peut tenir des conversations complexes en plusieurs parties, se souvenir des détails et utiliser les dernières technologies vocales. Il sonne et répond comme un ami bien informé. Les réponses sont plus complètes et pertinentes sur des sujets du quotidien.
Navigation: La navigation basée sur Google Maps et MBUX Surround Navigation assure une orientation claire, même dans des situations de circulation complexes. Grâce à l'Agent d'IA automobile
de Google Cloud, l'Assistant Virtuel MBUX maîtrise les questions relatives aux destinations de navigation. L'agent peut accéder à des informations provenant de diverses sources pour fournir aux utilisateurs des réponses personnalisées aux questions concernant les lieux d'intérêt, les points de recharge disponibles, les places de parking, sans interruption dans la conversation.
Dispositifs de sécurité actifs et passifs: Le GLA propose une gamme complète de dispositifs de sécurité actifs et passifs. Le MB.Drive Assist permet, entre autres, l'assistance au changement de voie dans certaines conditions. En matière de stationnement automatisé, il propose une multitude de fonctionnalités.
Ola Källenius, président du conseil d'administration de MercedesBenz Group explique: « Le nouveau GLA est conçu pour enthousiasmer les clients chaque jour. S'appuyant sur 140 ans d'innovation, nous avons construit le GLA le plus expressif jamais réalisé. Son nouvel intérieur apporte encore plus d'espace et de confort, nous avons encore élevé le niveau de ce qui est déjà notre modèle compact le plus vendu. »DESIGN
Le GLA affiche une apparence résolument sportive. Les puissantes proportions du SUV compact Mercedes, avec un avant vertical et un pare-brise à angle plat, se présentent sous une forme plus dynamique. Comparé à son prédécesseur, le tout GLA est 20 millimètres plus bas. Avec un empattement plus long de 61 mm, une voie arrière plus large de 31 mm), des épaules musclées et des roues alignées en format 18 à 20 pouces, le SUV Mercedes se tient fermement sur la route.
Le design épuré, orienté surface, avec des lignes minimalistes, renforce l'apparence sportive.
Des lignes de caractère marquantes et des surfaces puissantes créent un jeu dynamique de lumière et d'ombre lorsqu'on les regarde de côté.
Les finitions prononcées des passages de roue (selon les versions) et une protection visuelle sous la carrosserie à l'avant et à l'arrière accentuent le caractère tout-terrain de la GLA.
Les rails de toit soulignent le côté fonctionnel de la Mercedes.
Des éléments chromés à l'avant et à l'arrière ajoutent des touches exclusives.
Le GLA avec ses variantes à combustion électrifiée est dotée d'une calandre en étoile inondée de lumière. Un total de 150 étoiles estampées à chaud dans une finition chromée forment le motif distinctif Mercedes-Benz.
À partir de la Finition Progressive Line, une bande lumineuse LED de série encadre la calandre du radiateur, la mettant en valeur.
Les phares LED haute performance de série assurent un aspect distinctif de jour comme de nuit. Ils présentent l'étoile Mercedes-Benz comme élément de design chromé.
Sur les projecteurs Multibeam LED en option, les feux de jour sont en forme d'étoile. Associé à la calandre lumineuse entourée, cela crée une signature lumineuse qui attire l'œil. Les feux arrière sont reliés visuellement par une bande qui met en valeur la largeur. En combinaison avec les projecteurs Multibeam LED, la bande de connexion peut être animée.CONFORT INTERIEUR
La position de siège élevée typique d'un SUV rend l'entrée et la sortie confortables et offre une excellente visibilité sur tous les angles.FINITIONS
Quatre lignes de finition et le Pack Sport Black sont proposés sur le GLA. Chaque modèle est de série dans la Ligne Style Line. Il inclut, entre autres, la calandre emblématique avec cadre chromé et panneau chromés en chrome argenté, des projecteurs LED haute performance avec assistance aux feux de route, des bandes de bords avant et arrière sur les seuils en aluminium poli et des panneaux de porte avec garnitures chromées, ainsi que des jantes alliage de 18 à 19 pouces.
L'intérieur comprend un volant sportif multifonction en Artico, des sièges en tissu noir ou en tissu noir Artico, ainsi qu'en option noir ou ivoire beige.
À partir de la finition progressive line, le contour de la calandre est éclairé, avec un éclairage optionnel disponible pour le panneau. Parmi les autres équipements
de cette gamme figurent des jantes alliage de 18 à 20 pouces, un volant sport multifonction avec garnitures en cuir, des sièges chauffants, et un soutien lombaire à quatre positions en tissu/cuir artificiel noir.
Les options
complémentaires incluent l'Artico noir ou beige ivoire, ainsi que le cuir noir ou marron hêtre.
Parmi les caractéristiques
extérieures de la gamme AMG figurent un tablier avant avec prises d'air et un tablier arrière spécifique de la couleur du véhicule.
Les revêtements d'ailes de roue sont disponibles en couleur carrosserie ou, en option, en noir brillant et abritent les jantes légères en alliage AMG Line de 19 à 20 pouces. Lorsque la porte est ouverte, un tapis lumineux animé avec un motif d'étoiles accueille le conducteur.
À l'intérieur, les véhicules équipés de l'AMG Line se distinguent par des accents sportifs, tels qu'un volant en cuir de sport avec palettes de changement de vitesse et un volant aplati en cuir Nappa, des éléments de finition en aluminium léger à grain de carbone et pédalier AMG en acier inoxydable brossé avec des crampons en caoutchouc noir.
L'AMG Line Plus améliore l'AMG Line avec des éléments de design supplémentaires tels qu'un insert sur l'aileron noire brillante, des éléments de finition noirs brillants sur les seuils de porte, des jantes en alliage exclusives de 20 pouces et une clé auto
noire brillante. L'intérieur comprend des sièges sportifs avec appuie-têtes réglables en Artico/microfibre Microcut en noir avec coutures contrastantes rouges, ou en noir/blanc cristal, ceintures de sécurité rouges, des surpiqûres contrastantes sur les panneaux de portière, et des seuils de porte éclairés en noir brillant avec des lettres Mercedes-Benz.
Les options incluent le tissu Artico noir/rouge power, le cuir noir, le noir/vert energy ou le marron hêtre.MOTORISATIONS
Le GLA est disponible avec des motorisations électriques et des motorisations à combustion électrifiée (début 2027). PROPULSION HYBRIDE
Le GLA avec propulsion hybride peut fonctionner uniquement à l'électricité, se déplacer et récupérer de l'énergie.
Il sera initialement disponible en deux puissances, avec traction avant et transmission intégrale. Le moteur turbo quatre cylindres électrifié de 1.5 litre est conçu pour offrir puissance et efficacité. Le moteur électrique complète la puissance du moteur à combustion par une suralimentation supplémentaire de 22 kW. Elle est intégrée directement dans la transmission électrifiée à huit rapports à double embrayage (8F-eDCT) avec ses composants. Cela rend l'ensemble du système ultra-compact efficace.
La batterie de 48 volts avec technologie lithium-ion et une capacité énergétique allant jusqu'à 1,3 kWh alimente le moteur électrique. À des vitesses urbaines où la conduite est généralement plus douce, les modèles hybrides peuvent fonctionner uniquement à l'électricité. Un roulement électrique avec la transmission désengagée est également possible à des vitesses supérieures à 100 km/h, à condition que moins de 22 kW de puissance soit nécessaire. Le moteur électrique peut booster et récupérer dans les huit vitesses, récupérant jusqu'à 25 kW d'énergie.MODES DE CONDUITE
En plus des modèles Éco, Comfort, Sport et Individuel, les modèles 4Matic disposent du mode de conduite Terrain pour les routes non goudronnées. Il ajuste les caractéristiques de la transmission, de la direction et des freins, aidant ainsi le conducteur sur des pistes en terre et des surfaces instables comme le gravier ou le sable. CAPOT TRANSPARENT
La fonction optionnelle « Capot Transparent » offre une vue virtuelle sous l'ensemble du véhicule. Cela permet de choisir l'itinéraire optimal et facilite ainsi les manœuvres sur les routes et pistes non goudronnées.NAVIGATION BASEE SUR GOOGLE MAPS
L'expérience de navigation est basée sur Google Maps. La solution de navigation, développée entre Google et Mercedes-Benz, intègre l'Agent d'IA automobile de Google Cloud pour les services conversationnels embarqués avec Google Maps. En s'adressant à l'Assistant Virtuel MBUX, le conducteur peut rechercher des points de recharge et des places de parking, ainsi que des informations sur la capacité de recharge et les places disponibles.
La navigation Mercedes-Benz avec Intelligence Électrique prévoit l'itinéraire le plus rapide et le plus pratique, incluant les arrêts de recharge, selon de nombreux facteurs. Il réagit dynamiquement aux embouteillages ou aux changements de style de conduite. MBUX SURROUND NAVIGATION
La navigation Surround MBUX repose sur des caméras et des capteurs pour combiner de manière fluide une représentation 3D des environs et des indications de route sous forme d'informations de flèches avec la vue d'assistance au conducteur en temps réel sur l'écran du conducteur.
D'autres usagers de la route, tels que des voitures
, des vélos, des motos et des piétons, sont également exposés.
Les conducteurs
bénéficient d'une meilleure conscience situationnelle, car ils peuvent voir ce que la GLA voit et comment les systèmes d'assistance les soutiennent.
La navigation Surround MBUX offre une visualisation en temps réel de l'état du véhicule, y compris les clignotants, phares et coffre. La vue d'ensemble est rendue par un moteur de jeu 3D sous forme de graphisme en direct sur le combiné d'instruments.SYSTEMES D'ASSISTANCE A LA CONDUITE MB.DRIVE
Le GLA est livré en Europe avec une gamme complète de dispositifs de sécurité et de confort de série. Il est équipé de huit caméras, cinq capteurs radar et 12 capteurs ultrasoniques pour fournir une assistance à la conduite de premier ordre. Le GLA est également équipé à bord d'une unité de contrôle haute performance refroidie par eau, avec des réserves d'énergie suffisantes pour les fonctions futures et les mises à jour régulières en diffusion hertzienne. Cet ordinateur haute performance peut effectuer jusqu'à 254 opérations téra par seconde (TOPS). L'intelligence artificielle traite toutes les données des capteurs en temps réel pour évaluer la situation actuelle du trafic.
Le GLA peut aider à la direction, au maintien de la voie, au contrôle de la distance, au freinage, à l'accélération, ainsi qu'aux manœuvres pour entrer et sortir des places de parking.
Le MB. Drive Assist complète le système de contrôle de distance Distronic standard avec un assistant de direction, en faisant un système d'assistance à la conduite SAE
Niveau 2. L'assistance au changement de voie facilite le changement de voie d'un simple toucher sur le levier clignotant.
Le GLA s'occupe du stationnement et des manœuvres. Le MB.Drive Parking Assist, de série, détecte les places de stationnement des deux côtés très tôt. Il identifie les espaces disponibles qui ne sont pas marqués par des lignes blanches. Même après s'être garé manuellement, la voiture
peut sortir automatiquement de la place.
Le MB. Drive Parking Assist 360 offre des vues surround grâce à la caméra à 360 degrés et une interface utilisateur repensée. Une caractéristique clé est la vue surround 3D, qui affiche un modèle 3D animé ou transparent du véhicule. Il affiche en temps réel les états dynamiques des véhicules, incluant les feux de freinage, les clignotants, les portes ouvertes, les rétroviseurs repliés ainsi que la rotation exacte et l'angle de direction de chaque roue individuelle. Le Service connecté « Avertissement de protection de la jante » ajoute une alerte de distance à l'affichage en vue de dessus lors des manœuvres, aidant les conducteurs à éviter les dommages aux roues.
Un autre service connecté pratique est la « fonction de manœuvre inverse ». Dans certaines conditions, il permet au conducteur de reculer sur une partie de l'itinéraire récemment empruntée avec assistance. Lorsque l'assistant est actif, l'image de la caméra de recul et une représentation graphique de l'itinéraire prévu sont affichées sur l'écran central. Cela est particulièrement utile dans les situations de circulation où les manœuvres de virage ne sont pas possibles.EMPREINTE CARBONE
Le GLA réduit son empreinte carbone sur toute la chaîne de valeur par rapport au GLA actuel avec un moteur à combustion. Cela se fait par une gamme de mesures.
Environ 40 % de l'aluminium utilisé est produit dans des usines d'électrolyse alimentées par des énergies renouvelables.
Le véhicule utilise plus de quatre fois plus de matériaux recyclés que son prédécesseur, y compris des sous-structures de pare-chocs contenant près de 55 % de contenu recyclé et des tapis fabriqués à partir de fil Econyl recyclé à 100 %.DIMENSIONS EXTERIEURES
Le GLA offre plus d'espace pour tous. Avec ses 4 565 millimètres, il est 143 millimètres plus long que son prédécesseur.ESPACE INTERIEUR
L'empattement a augmenté de 61 millimètres par rapport à son prédécesseur pour atteindre 2 790 millimètres.
Le conducteur et le passage avant bénéficient de 7 millimètres d'espace supplémentaire pour les jambes.
Dans la deuxième rangée de sièges, l'augmentation peut atteindre 38 millimètres.
L'espace à la tête a également augmenté de 23 millimètres à l'avant et de 24 millimètres à l'arrière.
La ligne de toit du SUV et le toit panoramique de série améliorent nettement l'espace pour la tête et la sensation d'espace.VOLUME DE COFFRE
Le coffre a une capacité allant jusqu'à 410 litres. C'est 70 litres de plus que sur le modèle précédent. Avec les dossiers arrière rabattus, la capacité passe à 1 400 litres.
Les sièges arrière sont divisés en 40/20/40 de série et peuvent être rabattus individuellement. Lorsqu'elles sont repliées vers le bas, elles créent une zone de chargement presque horizontale.
Le plancher de charge est réglable pour faciliter le chargement et le déchargement. TOIT PANORAMIQUE RETRACTABLE
Le toit panoramique standard ouvre l'intérieur vers le haut, créant une sensation spacieuse et ouverte. Le toit en verre monobloc est fabriqué en verre de sécurité laminé isolant thermiquement avec un revêtement infrarouge réfléchissant et un revêtement ultra-fin à faible émissivité (Low-E). Cela réduit l'accumulation de chaleur dans la cabane pendant l'été. En hiver, le revêtement Low-E aide à minimiser la perte de chaleur en réfléchissant la chaleur intérieure dans l'habitacle.TOIT PANORAMIQUE SKY CONTROL
Le toit panoramique Sky Control est proposé en option. En 10 à 20 millisecondes, la transparence du verre peut être ajustée segment par segment entre transparent et opaque. Le toit en verre est divisé en sept segments, chacun pouvant être contrôlé individuellement. Cela permet aux passagers de décider, selon leurs préférences personnelles, combien de lumière et de visibilité ils souhaitent laisser entrer, et dans quelle zone.DESIGN INTERIEUR
Le GLA offre une nouvelle expérience spatiale. Le design sculptural précédent a été remplacé par un concept de design pur et minimaliste. L'accent est mis sur quelques éléments frappants et high-tech qui structurent et mettent en valeur l'intérieur. Un point fort est le Superscreen MBUX flottant (optionnel), qui s'étend sur toute la largeur du tableau de bord. Derrière un grand panneau vitré se trouvent l'affichage de 26 centimètres (10,25 pouces), l'écran central de 35,6 centimètres (14 pouces) et un écran de 35,6 centimètres (14 pouces) pour le passager avant. Si aucun écran passager avant n'est installé, un élément de garniture avec un motif étoilé poursuit l'aspect vitré dans cette zone. En plus de l'éclairage d'ambiance, il est également disponible en version rétroéclairée.
Les bouches d'aération circulaires aux extrémités du Superscreen MBUX ont un aspect futuriste.
Des anneaux argentés semblent flotter devant une forme en entonnoir. La grille d'aération centrale remplace les lattes classiques par une carrosserie plate et moderne.
La console centrale flottante, montée en hauteur, complète le concept de design intérieur. Il se fond élégamment sous le Superscreen MBUX et est divisé en deux niveaux. La surface supérieure ouverte présente un insert décoratif tridimensionnel, disponible dans diverses finitions luxueuses. Un plateau pour smartphone avec recharge sans fil et un double porte-gobelet sont intégrés de façon esthétique dans la finition.VOLANT MULTIFONCTION
Le volant multifonction intègre le rouleau populaire pour le contrôle du volume, ainsi que le basculeur pour le limiteur et le Distronic.
Les panneaux de contrôle capacitifs disposent d'un retour tactile pour faciliter la navigation.SUPERSCREEN MBUX
Le Superscreen MBUX est propulsé par des puces haute performance de pointe et des graphismes en temps réel du Unity Game Engine. Le concept de contrôle et d'affichage est adapté aux préférences individuelles des conducteurs. ASSISTANT VIRTUEL MBUX
L'Assistant Virtuel MBUX est plus qu'un simple assistant vocal qui répond aux commandes. C'est un interlocuteur capable d'engager des dialogues complexes et possède une mémoire à court terme. Il combine l'intelligence artificielle de ChatGPT, Microsoft Bing et Google Gemini. Cela lui permet d'exploiter de manière optimale les forces des différents modèles selon la situation. Selon le contexte, le système accède à différentes sources au sein d'une même conversation. Avec cette approche « multi-agents », l'Assistant Virtuel MBUX transforme la relation entre le véhicule et le conducteur en une interaction naturelle.
L'Assistant Virtuel MBUX ne se contente pas de connaître les connaissances générales et les questions relatives à la navigation ou aux lieux d'intérêt. Il fournit également des informations sur les cours actuels des actions, aide à la conversion de devises et, en plus de la météo, connaît les conditions des pistes de ski. Il utilise la dernière technologie vocale et apparaît comme un avatar « vivant » sur l'écran principal MBUX. Il y a actuellement trois avatars parmi lesquels choisir.ECRAN INDIVIDUEL POUR LE PASSAGER AVANT
Avec le Superscreen MBUX, le GLA offre aux passagers des sièges avant leur propre écran de 14 pouces pour un divertissement personnalisé. Le portefeuille d'infodivertissement Mercedes-Benz propose plus de 40 applications.Cela inclut, par exemple, des plateformes de streaming vidéo telles que Disney plus et Ridevu de Sony Pictures Entertainment, ainsi que des applications de jeux. À cela s'ajoutent des plateformes de streaming audio et des applications de visioconférence. Cela transforme le siège passager avant en une zone d'expérience numérique.ECLAIRAGE D'AMBIANCE
L'éclairage ambiant sublime de nombreuses zones de l'intérieur (du tableau de bord et des portes arrière jusqu'au toit panoramique Sky Control). Les sources lumineuses indirectes mettent en valeur le caractère flottant des trois composants centraux : le Superscreen, la console centrale et les panneaux centraux des portes. Avec 64 couleurs, dix schémas de couleurs, 20 niveaux de luminosité et trois zones de luminosité, l'atmosphère d'éclairage peut être ajustée individuellement.
Des styles ambiants haute résolution et atmosphériques peuvent être sélectionnés comme motifs d'arrière-plan pour renforcer l'ambiance des expositions. Le schéma de couleurs du tableau de bord, des commandes et de l'éclairage ambiant est coordonné en conséquence. SYSTEME DE SON SURROUND 3D BURMESTER
Un système de son surround 3D Burmester est disponible en option. Avec Dolby Atmos, il offre une expérience musicale multidimensionnelle. Le système dispose de 16 haut-parleurs et d'un amplificateur sonore de 850 watts à bord. Les caches des tweeters et des haut-parleurs intermédiaires des portes avant sont recouverts de chrome argenté. Le son du système surround 3D a été optimisé. Un algorithme garantit une spatialité et une profondeur supérieures. ACOUSTIQUE
Le GLA offre un intérieur silencieux. Cela est rendu possible par une structure corporelle très rigide, complétée par un large éventail de mesures conçues pour garantir un haut niveau de confort bruit et de vibration. Cela inclut, une isolation acoustique importante de l'avant vers l'arrière et le découplage des supports d'élastomère entre le châssis et la carrosserie. Pour les vitres latérales avant, des vitres de sécurité laminées isolantes sont disponibles.AERODYNAMIQUE
L'aérodynamisme contribue également au haut niveau de confort acoustique. Le GLA est plus aérodynamique que son prédécesseur. Grâce à sa silhouette profilée et à ses nombreux détails aérodynamiques, le SUV GLA atteint un coefficient de traînée de 0,27. L'aérodynamique réduit non seulement le bruit du vent, mais a aussi un effet positif sur l'autonomie électrique.